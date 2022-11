Lisa Murkowski remporte la réélection en Alaska, battant un rival soutenu par Trump

“Je suis honorée que les Alaskiens – de toutes les régions, origines et affiliations partisanes – m’aient une fois de plus accordé leur confiance pour continuer à travailler avec eux et en leur nom au Sénat américain”, a déclaré Mme Murkowski dans un communiqué. “Je suis impatient de poursuivre le travail important qui nous attend.”

Mme Murkowski était la seule républicaine du Sénat à être réélue cette année qui a voté pour condamner M. Trump, une décision qui a provoqué une violente réaction de la part des républicains de son État. Elle a également frustré son parti en soutenant les candidats démocrates à la Cour suprême et aux postes dans l’administration du président Biden.

Elle a joué un rôle clé dans la négociation de plusieurs compromis bipartites, y compris la loi sur les infrastructures de 1 billion de dollars, qu’elle a soulignée lors de plusieurs apparitions dans son État. Mme Murkowski, l’une des deux seules républicaines du Sénat à soutenir le droit à l’avortement, a exprimé son soutien à la codification du droit à l’avortement après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade et a ouvertement exprimé sa consternation face à la décision.

Mme Tshibaka avait cherché à capitaliser sur la colère des conservateurs contre Mme Murkowski, qui a conservé le soutien du sénateur Mitch McConnell du Kentucky, le chef de la minorité, et de ses alliés. Mais l’utilisation du vote par classement, ainsi qu’un système primaire ouvert qui a envoyé les quatre meilleurs candidats, quel que soit leur parti, aux élections générales, a été défendue par certains de ses alliés en partie pour aider les candidats centristes comme Mme Murkowski.

Elle a obtenu plus de 50% des voix, comme l’exige la nouvelle loi électorale, en partie parce que les démocrates et d’autres qui ont voté pour Mme Chesbro ont classé Mme Murkowski deuxième sur leurs bulletins de vote. Parmi les partisans qui ont choisi Mme Chesbro en premier, plus de 20 500 ont classé Mme Murkowski tandis qu’un peu plus de 2 200 ont choisi Mme Tshibaka.