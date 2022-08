Lisa Murkowski et Kelly Tshibaka avancent au concours du Sénat de l’Alaska

Mme Murkowski, 65 ans, est la seule républicaine du Sénat sur le bulletin de vote cette année qui a voté pour condamner M. Trump lors de son procès en destitution. Elle a été franche sur ses frustrations face à l’emprise de M. Trump sur le Parti républicain, bien qu’elle ait maintenu le soutien de la branche de campagne républicaine du Sénat.

Elle a également traversé à plusieurs reprises l’allée pour soutenir les compromis bipartites et les candidats démocrates, notamment la nomination du juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême et la confirmation de Deb Haaland, la secrétaire à l’Intérieur. Et elle est l’un des deux seuls républicains du Sénat qui soutiennent le droit à l’avortement et ont exprimé leur consternation face à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, une décision qui a éliminé le droit constitutionnel à l’avortement après près de 50 ans.

Ces positions ont rallié les républicains nationaux et locaux contre elle, et son vote de destitution lui a valu une censure du Parti républicain de l’Alaska. M. Trump, furieux de son vote pour le condamner, a convoqué ses partisans pour qu’ils s’alignent derrière Mme Tshibaka, une ancienne commissaire du département de l’administration de l’Alaska, qui s’est présentée comme une candidate “America First” qui pourrait représenter plus adéquatement les conservateurs dans l’état.