La sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) prend la parole lors d’une audition du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions en septembre 2020. | Alex Edelman / Getty Images

La sénatrice de l’Alaska a clarifié après avoir laissé entendre qu’elle quitterait le Parti républicain si Trump restait chef du parti.

Vendredi, la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) est devenue le premier sénateur républicain à demander la destitution du président Donald Trump en raison de son rôle dans la fomentation d’une insurrection violente, ce qui implique qu’elle pourrait quitter le parti s’il continuait à s’aligner sur le Président.

«Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts », a déclaré Murkowski dans une interview accordée à James Brooks du Anchorage Daily News. «Mais je vais vous dire que si le Parti républicain n’est plus que le parti de Trump, je me demande sincèrement si ce parti est fait pour moi.

Les commentaires de Murkowski ont apparemment ouvert la possibilité aux démocrates d’incliner ce qui devrait être une répartition 50-50 dans la chambre du Sénat en un avantage d’un siège. Cependant, Murkowski a corrigé cette idée dans des commentaires à la journaliste de l’Alaska Public Media, Liz Ruskin, plus tard vendredi, lorsque Ruskin a demandé si elle envisagerait de rejoindre la majorité démocrate émergente. « Non. Non, absolument, sans équivoque, »dit-elle à Ruskin.

Beaucoup de spéculations sur @lisamurkowski aller démocrate. J’ai demandé: envisagez-vous de rejoindre la majorité démocrate? Murkowski: « Non. Non. Absolument, sans équivoque. » – Liz Ruskin-AK journaliste à la radio publique (@lruskin) 9 janvier 2021

L’équilibre des pouvoirs au Sénat sera divisé une fois que les deux nouveaux sénateurs démocrates de Géorgie – Raphael Warnock et Jon Ossoff, qui ont tous deux remporté le second tour des élections mardi dernier – seront assermentés lorsque leurs résultats électoraux seront certifiés le 15 janvier. Sénat, le vice-président élu Kamala Harris sera le vote décisif, donnant aux démocrates le contrôle de la chambre.

Les partis inversés de Murkowski auraient potentiellement donné aux démocrates une majorité 51-49, supprimant la nécessité du bris d’égalité de Harris.

Alors que certains républicains, comme le sénateur Ben Sasse, ont offert des critiques plus mesurées de Trump – et certains se sont même joints aux appels en faveur de sa destitution – beaucoup ont montré qu’ils restaient avec lui. Suite à la prise d’assaut du Capitole américain mercredi, 147 législateurs républicains ont voté en faveur du mensonge de Trump selon lequel il y avait des irrégularités qui mettaient en doute les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Et après que Twitter ait définitivement interdit Trump vendredi, nombre de ses plus ardents défenseurs du GOP, tels que Sénateur Lindsey Graham, ont rapidement été à ses côtés.

Et il semble peu probable que Trump quitte ses fonctions avant le jour de l’inauguration le 20 janvier. Le vice-président Mike Pence aurait choisi de ne pas le démettre en utilisant le 25e amendement, et Trump n’a signalé aucun plan de démission. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, prévoit d’entamer une procédure de destitution dès lundi. Mais une note distribuée aux sénateurs républicains vendredi a présenté un calendrier retardé pour un procès potentiel La Chambre passe des articles de mise en accusation pour la deuxième fois.

NOUVELLES -> McConnell envoie une note aux sénateurs du GOP décrivant comment un procès en destitution fonctionnerait si la Chambre passait. En substance, McConnell explique comment un procès en destitution consommerait les premiers jours de la présidence de Biden. Mémo exclusivement obtenu par WaPo https://t.co/q2f2Quum1Z pic.twitter.com/SAkVVsqPvb – Seung Min Kim (@seungminkim) 9 janvier 2021

Dans la note de service, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué que le procès au Sénat pourrait commencer le 21 janvier, lorsque Trump n’est plus président. Cela pourrait continuer malgré tout, mais même si les démocrates contrôleront la chambre à ce stade, il semble peu probable que cela réussisse – 67 voix sont nécessaires pour condamner, et il n’est pas clair si suffisamment de républicains seraient prêts à voter contre Trump.

Au cas où le GOP ne parviendrait pas à se distancer de Trump – que ce soit pendant ces procédures ou les suivre – il pourrait perdre l’un de ses membres les plus modérés, du moins en nom.

Compte tenu de sa réponse à Ruskin, la sénatrice de l’Alaska deviendrait très probablement indépendante. Mais les sénateurs indépendants choisissent toujours de former un caucus avec l’un des deux principaux partis, en partie afin d’être pris en considération pour les affectations des comités. Par exemple, Bernie Sanders (I-VT) est un indépendant mais des caucus avec des démocrates, tout comme Angus King dans le Maine, ce qui signifie que les deux comptent pour la nouvelle majorité démocrate et reçoivent également des affectations au comité du Sénat par les dirigeants démocrates.

La formulation précise de la question de Ruskin est importante pour comprendre l’intention de Murkowski. La journaliste a demandé si la sénatrice rejoindrait la majorité démocrate, ce qu’elle pouvait faire en tant qu’indépendante, et non si elle rejoindrait le Parti démocrate.

La réponse de Murkowski indique que même si elle se qualifierait d’indépendante, elle continuerait probablement de caucus avec les républicains afin de maintenir ses positions dans les comités du Sénat. Elle est actuellement présidente du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, une tâche importante pour un sénateur d’un État dominé par le pétrole et les ressources naturelles. Devenir indépendante sans caucus avec l’un ou l’autre des partis la verrait probablement perdre cette affectation.

Mais qu’elle quitte ou non le GOP, Murkowski restera une cible clé pour les courtiser par les deux parties sur des questions clés comme les soins de santé et l’avortement.

Murkowski s’est depuis longtemps imposée comme une voix modérée, généralement non contrainte par le leadership républicain. En 2010, après avoir perdu la primaire républicaine pour son propre siège, elle a lancé une campagne d’inscription réussie. Sa victoire a démontré qu’elle n’avait pas besoin de l’establishment républicain pour remporter son siège, lui donnant une certaine liberté d’opérer de manière indépendante sur plusieurs questions clés, telles que l’abrogation de la loi sur les soins abordables en 2017 et son refus de voter en 2018 pour confirmer le juge de la Cour suprême Brett. Kavanaugh.