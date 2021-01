TERRE HAUTE, Ind. – Après une vague d’ordonnances judiciaires de dernière minute, des heures d’incertitude et un dernier plaidoyer pour reconsidérer sa compétence, Lisa Montgomery est devenue la première femme exécutée par le gouvernement fédéral en 67 ans tôt mercredi.

Montgomery, 52 ans, a été exécuté par injection létale au pénitencier américain de Terre Haute. Son heure de mort était 1h31 du matin, sept heures et demie après l’heure d’exécution initialement prévue, selon l’Associated Press.

Alors que les deux parties ont déposé appel après appel pour faire pencher la balance en leur faveur, Montgomery a passé ses derniers instants dans une cellule du bâtiment d’exécution en brique à quelques pas de la chambre d’exécution.

La Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie à l’exécution de Montgomery avec une paire d’ordonnances émises juste avant minuit.

La Haute Cour a levé un sursis d’exécution mis en place par la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit et a rejeté une demande de suspension définitive des avocats de Montgomery.

Kelley Henry, la défenseure publique fédérale de Montgomery, a exprimé sa déception face aux événements de la journée, affirmant que le gouvernement fédéral avait violé la Constitution, la loi fédérale et son propre règlement pour mettre son client à mort.

«La soif de sang lâche d’une administration ratée était en plein écran ce soir. Tous ceux qui ont participé à l’exécution de Lisa Montgomery devraient ressentir de la honte », a-t-elle déclaré dans un communiqué remis à IndyStar du réseau USA TODAY après minuit.

« Notre Constitution interdit l’exécution d’une personne qui est incapable de comprendre rationnellement son exécution », a déclaré Henry. « L’administration actuelle le sait. Et ils l’ont tuée de toute façon. »

Les avocats de Montgomery ont déclaré qu’elle avait subi de graves abus physiques et sexuels à partir de son enfance et qu’elle souffrait d’une grave maladie mentale. Tard lundi soir, le juge du tribunal de district américain Patrick Hanlon a accordé un sursis pour interrompre l’exécution, invoquant la nécessité de déterminer la compétence mentale de Montgomery, selon les avocats.

Les batailles juridiques de mardi ont commencé lorsque la Cour d’appel américaine du septième circuit a refusé de surseoir à son exécution moins de 24 heures après qu’un juge fédéral de l’Indiana eut accordé un sursis dans son exécution en raison de préoccupations concernant la détérioration de sa santé mentale.

Mardi après-midi, un juge de la Cour d’appel américaine du huitième circuit a accordé un autre sursis, remettant en question l’exécution de Montgomery.

Vers 20 heures, la Haute Cour a levé le sursis émis par la Cour d’appel des États-Unis pour le district de Columbia, mais le sursis du huitième circuit est resté en place jusqu’aux décisions de la Cour suprême vers minuit.

La Cour suprême s’est divisée à plusieurs reprises le long de lignes partisanes, les juges libéraux Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan statuant d’une manière qui aurait accordé à Montgomery un sursis.

Mardi après-midi, ce séjour avait été annulé. Trois juges de la cour d’appel supérieure ont annulé l’ordonnance du juge Hanlon, affirmant que les avocats de Montgomery avaient attendu trop longtemps pour soumettre leur demande de suspension d’exécution à la Cour fédérale. Ils ont également déclaré que les déclarations des avocats utilisées par trois experts sur l’état de santé mentale de Montgomery reposaient sur des informations obsolètes. Deux des experts avaient vu Montgomery pour la dernière fois en 2016 et l’autre pour la dernière fois en 2010, selon les juges.

En 2004, Montgomery a conduit de sa ferme de Melvern, au Kansas, à la ville de Skidmore, au nord-ouest du Missouri, sous prétexte d’adopter un chiot terrier de rat de Bobbie Jo Stinnett, un éleveur de chiens de 23 ans. Elle a étranglé Stinnett avec une corde avant d’effectuer une césarienne grossière et de s’enfuir avec le bébé.

Il y a deux autres pétitions en suspens dans le cas de Montgomery qui pourraient encore changer son destin.

Le 24 décembre, les avocats de Montgomery ont demandé à Trump de commuer sa condamnation à mort en prison à vie sans libération conditionnelle. Dans leur requête en grâce, ils décrivent le grave traumatisme qui a suivi l’enfance de Montgomery et allèguent qu’elle n’a pas été efficacement représentée par des avocats qui ont pris sa cause pour la première fois après la commission du crime.

Le 9 janvier, les avocats de Montgomery ont soumis une requête à la Cour suprême des États-Unis demandant que les juges suspendent sa peine de mort. La pétition est un appel d’une affaire antérieure devant le tribunal de district américain du district de Columbia, où le tribunal a statué que le gouvernement fédéral avait agi contre la réglementation lorsqu’il a programmé l’exécution de Montgomery le 12 janvier malgré une ordonnance du tribunal en suspens suspendant son exécution.

Cette décision s’est effondrée après que la Cour d’appel américaine du circuit du district de Columbia l’a annulée, ce qui a incité les avocats de Montgomery à maintenant saisir la Cour suprême.

Deux autres exécutions prévues pour plus tard cette semaine ont également été interrompues car les détenus ont été testés positifs au COVID-19. Les exécutions devaient être les dernières avant que le président élu Joe Biden, un opposant à la peine de mort fédérale, ne prête serment la semaine prochaine.

Un juge fédéral du district américain de Columbia a mis fin aux exécutions prévues plus tard cette semaine de Corey Johnson et Dustin Higgs dans une décision mardi. Johnson, reconnu coupable d’avoir tué sept personnes liées à son trafic de drogue en Virginie, et Higgs, reconnu coupable d’avoir ordonné le meurtre de trois femmes dans le Maryland, ont tous deux été testés positifs au COVID-19 le mois dernier.

Montgomery n’est que la troisième femme exécutée par le gouvernement fédéral depuis 1900. Elle rejoint Bonnie Brown Heady qui fut mise à mort dans une chambre à gaz en décembre 1953 pour son rôle dans l’enlèvement et le meurtre d’un concessionnaire automobile multimillionnaire depuis 6 ans. vieux fils; et Ethel Rosenberg qui a été exécutée en juin 1953 pour avoir tenté de livrer des secrets de guerre à l’Union soviétique.

Les femmes ont représenté moins de 4% des près de 16 000 exécutions effectuées aux États-Unis depuis les années 1600, selon le Death Penalty Information Center.

Contribuant: Rafael Garcia, Topeka Capital-Journal; The Associated Press.

