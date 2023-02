Lisa Marie Presley voulait que sa fille Riley, pas Priscilla, reprenne l’héritage: Graceland exec

Lisa Marie Presley, la seule enfant de l’icône Elvis Presley et Priscilla Presley, a fait confiance à sa fille Riley pour perpétuer l’héritage de la famille au lieu de sa mère.

Le 1er février, qui aurait été le 55e anniversaire de Lisa Marie, un associé directeur d’Elvis Presley Enterprises, Joel Weinshanker, a révélé les dernières volontés du défunt chanteur.

Avant sa mort, Joel a affirmé que Lisa Marie était “très, très certaine et assez directe sur qui elle voulait avoir l’héritage [left] pour.”

“C’était toujours Riley et Ben. Il n’y a jamais eu de doute dans son esprit qu’ils seraient les stewards, qu’ils le verraient exactement comme elle l’a fait. Évidemment, quand Ben est décédé, c’était vraiment avec Riley”, a-t-il déclaré. lors d’une apparition sur “Elvis Radio” de SiriusXM.

“Bien que Riley soit une star de cinéma, c’est une réalisatrice primée, elle a toujours eu un intérêt et a toujours su qu’un jour, elle serait en charge de [things].”

Après sa mort récente le 12 janvier, Les filles de Lisa Marie Riley, Harper et Finley recevront Graceland, qui est en fiducie, a confirmé un représentant de Graceland à Fox News Digital.

“Les filles de Lisa Marie héritent de tout”, a poursuivi le représentant.

Joel a parlé franchement de la famille Presley et a noté qu’Elvis voulait que sa fille unique Lisa Marie garde son héritage en vie.

“Quand Elvis est décédé, il a tout laissé à sa petite fille. Il l’a fait en sachant qu’elle serait celle qui perpétuerait son héritage”, a-t-il fait remarquer.

“Je peux vous dire qu’elle a, sans hésitation, quoi qu’il se passe d’autre dans sa vie, dans sa carrière, toujours été celle qui regardait ce qui était le mieux pour Elvis… indépendamment de ce que quelqu’un d’autre essayait de faire. , indépendamment de ce qu’un autre membre de la famille [was trying to] faire.”

Pendant ce temps, Priscilla Presley s’est exprimée à l’occasion de l’anniversaire de sa fille et a déclaré qu’elle prévoyait de “garder notre famille ensemble” alors qu’elle continue de pleurer Lisa Marie.

“Aujourd’hui aurait été le 55e anniversaire de Lisa. Mon souhait est de protéger mes trois petits-enfants et de garder notre famille unie”, a-t-elle déclaré en partie à Fox News Digital.

Les commentaires de Priscilla Presley interviennent alors qu’elle a déposé des documents pour contester qui supervise la succession de sa défunte fille.

Les documents ont été déposés en janvier devant la Cour supérieure de Los Angeles pour contester la validité d’un amendement de 2016 à la fiducie de vie de Lisa Marie.

Lisa Marie a précédemment retiré Priscilla et un ancien chef d’entreprise en tant que fiduciaires et les a remplacés par ses deux enfants aînés, Riley Keough et Benjamin Keough, si elle décédait ou devenait incapable.

Le fils de Lisa Marie, Benjamin Keough, est décédé en 2020.

Joel a ajouté que sa raison de parler de la famille Presley est “parfois, il faut juste prendre position”.

“C’est Riley. C’est ce que Lisa aurait voulu. C’est ce qui a du sens. Cela revient toujours à ce qu’il y a de mieux pour Elvis et c’est ce que c’est”, a-t-il suggéré.

“… Je pense que ce que nous devons faire pour son anniversaire, c’est honorer ses paroles. Ce sont ses paroles, pas les miennes, et c’est quelque chose auquel nous voulons tous penser à l’avenir… Ce que nous devons faire, c’est que nous devons pour honorer ceux qui honorent Elvis, et c’était toujours, toujours sa fille, Lisa.”

Fox News Digital a contacté les représentants de Priscilla Presley et Riley Keough pour commentaires.