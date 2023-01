Lisa Marie Presley, une vie en images

Célébrité, fourrage tabloïd, future rock star, nepo baby – qui a ensuite eu sa propre star de cinéma, nepo baby (Riley Keough) – Lisa Marie Presley a emballé une grande partie de notre identité culturelle collective dans son petit cadre au cours de ses 54 ans qu’il était difficile de savoir qui elle était derrière tout cela. Elle avait les yeux endormis de son père, Elvis, et la structure osseuse délicate de sa mère, Priscilla, et était célèbre dès sa naissance : une partie de l’histoire des dégâts et de la joie que les projecteurs peuvent causer et comment ils peuvent couler. au fil des générations. Elle a eu du mal à définir sa propre identité alors même qu’elle embrassait son droit d’aînesse (et divers hommes tout aussi accrocheurs, dont Michael Jackson et Nicolas Cage), atterrissant sur la couverture de Vogue en 1996 avec une histoire intitulée “Daddy’s Girl”. À l’intérieur, Steven Meisel l’a capturée en train d’essayer différents moi, littéralement, pour voir comment ils pourraient s’adapter – y compris une photo d’elle souriant dans une chemise et une cravate kaki du camp Prada, des cheveux noirs coupés dans un bouffant rockabilly, canalisant son père pendant ses jours d’armée alors qu’il n’avait encore qu’une vingtaine d’années au visage frais, au sommet de son talent. En fin de compte, elle était l’héritière non seulement de son apparence et de sa succession, mais aussi du mythe.