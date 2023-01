Lisa Marie Presley sur Elvis, Michael Jackson et sa musique

Lisa Marie Presley, qui, en tant qu’enfant unique d’Elvis Presley, a gardé son célèbre nom de famille sous les projecteurs des médias avec quatre mariages et trois albums, est décédée jeudi à l’âge de 54 ans.

Elle a été mariée brièvement à Michael Jackson, et encore plus brièvement à Nicolas Cage. Voici une partie de ce que Presley, qui possédait le domaine Graceland de son père à Memphis, a dit à propos de la navigation dans son droit d’aînesse de célébrité et de renommée :

Son père

Presley, qui avait 9 ans lorsque son père est décédé d’une crise cardiaque à 42 ans, s’est souvenue une fois comment il l’avait emmenée dans un jet privé vers l’Idaho afin qu’elle puisse voir la neige pour la première fois. Ils ont passé une demi-heure dans la poudreuse et sont partis pour rentrer chez eux.

“Il était une présence si extraordinaire – pas même en tant qu’artiste, juste en tant que personne”, a-t-elle dit un jour au New York Times. “Oui, il a bien chanté et, oui, les chansons étaient super, mais c’est lui qui a traversé la musique. Il était plus grand que nature. »

Sa musique

Presley a déclaré qu’elle hésitait à s’appuyer sur l’héritage de son père lorsqu’elle a commencé sa propre carrière musicale. Mais elle a été rejetée par sa maison de disques, qui a créé le “Lights Out” personnel – “Quelqu’un a éteint les lumières là-bas à Memphis. C’est là que ma famille est enterrée et partie » — son premier single en 2003.