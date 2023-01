Lisa Marie Presley sera enterrée à Graceland d’Elvis

MEMPHIS, Tennessee –

Lisa Marie Presley sera enterrée à Graceland, la célèbre maison d’Elvis Presley qui est devenue vendredi un lieu de rassemblement pour les fans bouleversés par sa mort un jour plus tôt.

La dernière demeure de l’auteur-compositeur-interprète sera à côté de son fils, Benjamin Keough, décédé en 2020, a déclaré un représentant de sa fille et acteur Riley Keough. Elvis et d’autres membres de la famille Presley sont également enterrés à Graceland.

Les fans ont rendu hommage aux portes de Graceland vendredi, écrivant des messages sur le mur de pierre, laissant des fleurs et partageant des souvenirs de l’enfant unique d’Elvis Presley, qui était l’une des dernières pierres de touche de l’icône dont l’influence et la signification résonnent encore plus de 45 ans après sa propre mort subite.

Lisa Marie Presley, 54 ans, est décédée jeudi, quelques heures après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale.

Elle-même auteur-compositeur-interprète, Lisa Marie n’a pas vécu à Memphis, où elle est née. Mais elle a fait des voyages dans la ville pour les célébrations de l’anniversaire de naissance de son père et les commémorations de sa mort, ce qui a stupéfié le monde lorsqu’il a été retrouvé mort dans sa maison de Graceland à l’âge de 42 ans le 16 août 1977. Elle était à Memphis juste ce passé Dimanche, à l’occasion de ce qui aurait été le 88e anniversaire de son père.

Angela Ferraro faisait partie de ceux qui se sont arrêtés jeudi soir à Graceland, où les arbres de la pelouse étaient ornés de feux verts et rouges. Les fans ont pris des photos et laissé des fleurs à la porte d’entrée lors de la soirée fraîche et venteuse.

Ferraro et son fiancé ont conduit 25 minutes depuis Olive Branch, Mississippi, pour rendre hommage. Ferraro a déclaré qu’elle était fan de la musique d’Elvis et de celle de Lisa Marie – le couple a écouté la chanson “Lights Out” de Lisa Marie sur la route vers Graceland.

“Elvis est mort jeune, et elle aussi. Et son fils, son décès a également été très tragique”, a déclaré Ferraro, 32 ans. “C’est dur et c’est dévastateur.”

Lisa Marie est devenue l’unique héritière du Elvis Presley Trust, qui – avec Elvis Presley Enterprises – a géré Graceland et d’autres actifs jusqu’à ce qu’elle vende sa participation majoritaire en 2005. Elle a conservé la propriété du manoir lui-même, des 13 acres qui l’entourent et articles à l’intérieur de la maison.

Un représentant d’Elvis Presley Enterprises a déclaré à l’Associated Press que le manoir est dans une fiducie qui profitera à ses enfants – elle laisse dans le deuil trois filles. Le représentant n’avait pas de détails sur le moment des funérailles ou de l’inhumation.

Lisa Marie avait 9 ans lorsque son père est décédé. Elle séjournait à Graceland à l’époque et se souviendrait de lui l’avoir embrassée quelques heures avant sa mort. Lorsqu’elle l’a revu le lendemain, il était allongé face contre terre dans la salle de bains.

“J’ai juste eu un sentiment”, a-t-elle déclaré à Rolling Stone en 2003. “Il n’allait pas bien. Tout ce que je sais, c’est que je l’ai eu (un sentiment), et c’est arrivé. J’étais obsédée par la mort à un très jeune âge. “

Lisa Marie a visité Graceland en 2012 pour assister à l’ouverture d’une nouvelle exposition, “Elvis à travers les yeux de sa fille”, un regard personnel qui comprenait ses chaussures de bébé – sa naissance, neuf mois exactement après le mariage d’Elvis et Priscilla Presley, était une nouvelle internationale – – ainsi que son premier tourne-disque et un petit manteau de fourrure blanc.

Lors d’un entretien avec l’AP lors de cet arrêt, elle a souri en se remémorant le temps passé avec son père. Elle a dit que l’un de ses objets préférés était la clé utilisée pour faire fonctionner une voiturette de golf, car cela l’aidait à se rappeler quand elle était seule avec son père, faisant le tour du quartier.

“C’était ma vie”, a-t-elle déclaré. “Je l’emportais partout. Il n’était jamais loin de moi ou pas sur moi quand j’étais enfant. Je ne l’avais pas vu depuis 35 ans.”

Jeudi, Sancelle Vance, 50 ans, avait fait la tournée de Graceland, qui comprenait un arrêt à la vieille balançoire de Lisa Marie et à la tombe de son fils.

Environ une heure et demie plus tard, Vance a appris la mort de Lisa Marie; l’ambiance à The Guest House at Graceland, l’hôtel où elle séjourne, est devenue sombre. Vance, qui a décidé de s’arrêter à Memphis lors de son déménagement du Mississippi à la Californie, a déclaré qu’il était “surréaliste” qu’elle soit à Graceland le jour de la mort de Lisa Marie.

Kristen Sainato et son mari visitaient Memphis depuis Cleveland lorsqu’elle a appris la nouvelle de la mort de Lisa Marie jeudi. Elle portait une veste noire avec le célèbre éclair TCB (raccourci pour s’occuper des affaires en un éclair, une devise qu’Elvis a vécue) dans le dos alors qu’elle décrivait sa rencontre avec Lisa Marie lors d’une célébration de l’anniversaire de son père. Sainato a déposé un bouquet de fleurs à la porte d’entrée de Graceland, où l’un des deux avions porte le nom de Lisa Marie.

“Ce sont pour Lisa,” dit-elle.

Elle a dit que Lisa Marie Presley était l’une des dernières relations avec son célèbre père.

« Tout le monde est choqué par cela. Pourquoi ? Pourquoi cela a-t-il dû arriver ? dit Sainato en essuyant les larmes de ses yeux alors qu’elle se tenait devant le mur de pierre qui borde le musée transformé en maison. “Elle méritait une vie longue et heureuse.”