Lisa Marie Presley sera enterrée à Graceland avec Elvis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Meddle/Shutterstock

Lisa Marie Presley sera inhumée à Graceland à Memphis, Tennessee à côté de son père, Elvis Presleyet son défunt fils, Benjamin Keough, Divertissement ce soir rapports. Graceland est l’ancienne maison du “roi du rock and roll” et sert de musée qui plonge les fans dans sa vie et sa carrière. Comme les fans le savent, Lisa est décédée de façon inattendue à l’âge de 54 ans le jeudi 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque. La RCR lui a été pratiquée par son ex-mari, Danny Keough, à leur domicile de Calabasas avant l’arrivée des ambulanciers, ont redémarré son pouls et l’ont transportée d’urgence à l’hôpital. Lisa a été déclarée morte plus tard dans la journée à l’hôpital et au centre médical de West Hills après avoir été mise sous assistance respiratoire.

Plus à propos lisa marie presley

Sa mère, Priscille Presley77 ans, a confirmé sa mort dans une déclaration à PA Jeudi soir. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a commencé le communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Plusieurs autres membres de la famille Presley sont enterrés à Graceland, dont le père d’Elvis, Vernonmère, Gladyset sa grand-mère, Minnie-Mae. Il y a aussi une pierre commémorative pour son frère jumeau décédé à la naissance en 1935.

Articles tendance en ce moment

À la mode maintenant



Lien connexe

Lié:

Benjamin Keough: 5 choses sur le fils de Lisa Marie Presley, 27 ans, décédé 2 ans avant elle

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.