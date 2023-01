Lisa Marie Presley se souvient: Tom Hanks, Rita Wilson et John Travolta pleurent la mort de la fille d’Elvis

Lisa Marie Presley a été pleurée sur les réseaux sociaux jeudi après sa mort à Los Angeles. Elle avait 54 ans.

L’auteur-compositeur, qui a été béni par les gènes musicaux de son père Elvis Presley, a été rappelé par des stars hollywoodiennes, dont John Travolta, Tom Hanks et Rita Wilson, et Octavia Spencer.

“Nos cœurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir. Tom et moi avions passé du temps avec la famille pendant la tournée promotionnelle du film Elvis. Lisa Marie était si honnête et directe, vulnérable, dans un état d’anticipation à propos de le film”, a partagé Rita sur Instagram. “Elle a parlé avec tant d’éloquence de son père, de ce que le film signifiait pour elle, que c’était une célébration de son père.”

Wilson a détaillé comment Lisa Marie les a gracieusement invités à Graceland à Memphis, Tennessee, et a encouragé tout le monde à écouter la musique de Presley.

“Elle avait une voix sensuelle, une puissance et une tendresse que j’ai toujours aimées. Nos cœurs et nos prières vont à Riley, Harper, Finley, Danny et Priscilla”, a ajouté Wilson. “Une mère ne devrait jamais avoir à perdre un enfant. Lisa Marie a perdu son précieux fils Benjamin, Priscilla perd sa fille unique. C’est trop. Envoi d’amour à la famille, prières pour la paix et la force.”

Un représentant de la famille a confirmé sa mort dans une déclaration fournie à Fox News Digital. “Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile.”

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

John Travolta a partagé une photo de Lisa sur Instagram et a écrit : “Lisa petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai. Mon amour et mon cœur vont à Riley, Priscilla, Harper et Finley.”

“J’ai le cœur brisé par le décès de Lisa Marie Presley”, a tweeté Remini. “Lisa n’a pas eu une vie facile, comme certains pourraient le penser. Puisse-t-elle être en paix, reposer avec son fils et son père maintenant. Sa mère Priscilla et ses trois filles, Riley, Finley et Harper, sont dans mes prières.”

LISA MARIE PRESLEY HOSPITALISÉE APRÈS QUE LA POLICE N’A PAS RÉPONDU À “PAS D’APPEL DE RESPIRATION” À LA MAISON DE CALABASAS

Octavia Spencer a écrit : “Tellement triste que nous ayons perdu une autre étoile brillante en la personne de Lisa Marie Presley. Mes condoléances à ses proches et à la multitude de fans.”

Leann Rimes a tweeté : “Lisa Marie Presley… c’est déchirant. J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. Mon cœur va à sa famille. Trop de chagrin en seulement quelques années.”

Jennifer Tilly a récemment visité la maison d’Elvis Presley à Memphis.

“Tellement triste pour Lisa Marie Presley. Bizarrement, j’étais juste à Graceland hier et j’ai pris cette photo”, a-t-elle écrit. “Le guide nous disait que parfois elle dînait dans la salle à manger, et une fois, elle organisait une fête pour ses amis dans l’avion qui porte son nom. Rip sweet soul.”

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY EN IMAGES

L’ex d’Elvis Presley, Linda Thompson, a partagé une image d’Elvis avec Lisa Marie et a écrit : “Mon cœur est trop lourd pour les mots…”

Cary Elwes a écrit : “Repose en paix, Lisa Marie. Une âme douce et douce. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Priscilla, Riley, sa famille et ses amis. D’une tristesse déchirante.”

Elvis a vendu plus de 500 millions de disques dans le monde au cours de ses décennies de carrière et est reconnu par Guinness World Records comme l’artiste solo le plus vendu de tous les temps.

LE GAGNANT DU GOLDEN GLOBE AUSTIN BUTLER REMERCIE PRISCILLA, LISA MARIE PRESLEY ALORS QU’IL ACCEPTE LE PRIX : “LOVE YOU FOREVER”

Corey Feldman a écrit: “Une autre personne avec qui j’ai partagé une profonde émotion est décédée! C’est tellement triste et choquant! Lisa et moi avons passé des heures au téléphone alors qu’elle divorçait MJ, son fils Ben était comme un petit frère 2 moi, tellement de tragédie n leur famille, mon cœur est avec les Presley !”

Marlee Matlin a écrit : “J’ai eu la chance de connaître @Cilla_Presley quand j’étais dans Danse avec les stars et en tant que mère, je ne peux pas imaginer la douleur qu’elle doit traverser avec le décès prématuré de Lisa Marie. J’ai l’image de la petite Lisa Marie qui grandit. RIP Lisa Marie Presley.”

Lisa Marie et sa mère, Priscilla, étaient présentes aux Golden Globes mardi pour voir Austin Butler remporter un Globe pour son interprétation d’Elvis Presley dans le biopic de Baz Luhrmann sur le roi du rock ‘n’ roll, “Elvis”.

Presley a été “transporté” à l’hôpital jeudi matin après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

Lisa Marie était la fille unique d’Elvis et de Priscilla, et avait un demi-frère, Navarone Garibaldi, issu de la relation de 20 ans de Priscilla avec Marco Garibaldi.

Elle laisse dans le deuil sa fille, Riley Keough, issue de son premier mariage avec Danny Keough. Elle a également des jumeaux Harper et Finley avec son ex-mari Michael Lockwood.

“Il avait prié pour un résultat différent”, a déclaré l’avocat de Lockwood, Joe Yanny, à Fox News Digital. “À ce stade, il veut juste que tout le monde prie pour les filles, la mère de Lisa et pour lui.”

Son fils, Benjamin Keough, s’est suicidé en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.