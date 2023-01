Lisa Marie Presley se souvient des ex-petites amies d’Elvis, son demi-frère: “Elle nous manquera profondément”

d’Elvis Presley ex-petites amies et demi-frère de Lisa Marie Presley rend hommage au regretté musicien.

Les Le roi du rock’n’roll l’ancienne fiancée, Ginger Alden, a rendu hommage à Lisa Marie après sa mort subite le 12 janvier, après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital.

“Ce n’est pas toujours facile de savoir tout/quoi dire parfois mais voilà. Comme beaucoup d’entre nous partagent aujourd’hui avec un cœur extrêmement attristé le décès de la fille d’Elvis, je voulais réfléchir. Mon temps avec Lisa Marie était unique pour moi et spécial . J’ai appris à me soucier profondément d’elle et j’ai ressenti la même chose d’elle”, a écrit Alden sur un post sur les réseaux sociaux.

LISA MARIE PRESLEY SERA ENTERRÉE À CÔTÉ DE SON FILS BIEN-AIMÉ BENJAMIN KEOUGH À GRACELAND

“Nous n’avons pas passé d’années ensemble, mais c’était du temps de qualité passé à coup sûr quand elle a rendu visite à Elvis et moi à Graceland en tant que jeune enfant en 77 et a pu nous rejoindre lors de certaines tournées et me rendre visite dans ma maison familiale.”

Alden n’avait que 20 ans lorsqu’elle s’est impliquée avec Presley, et les deux étaient fiancés lorsqu’il est décédé subitement en 1977 à l’âge de 42 ans.

La femme aujourd’hui âgée de 66 ans a écrit un livre intitulé “Elvis et Ginger”, dans lequel elle s’est ouverte sur le fait d’être le dernier amour d’Elvis Presley et de vivre à Graceland.

Le best-seller du New York Time a été publié en 2014.

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

Elle a continué à raconter ses souvenirs avec Lisa Marie.

“Je me souviendrai toujours d’avoir roulé dans la voiturette de golf avec Lisa chez son père, quelque chose qu’elle aimait tant et de l’avoir emmenée dans un bon” vieux “Mcdonalds pour un hamburger. Nous sommes allés à Libertyland, avons fait des promenades, quelque chose que nous aimions tous faire . J’ai compris ses sentiments et apprécié les notes qu’elle m’a écrites”, a poursuivi Alden.

Presley a été transporté dans un hôpital de Los Angeles jeudi après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, a déclaré le représentant de Priscilla dans une déclaration à Fox News Digital.

Alden a ensuite évoqué les souvenirs qu’elle a partagés avec Lise Marie.

“Je me souviens de Lisa entrant dans la chambre d’Elvis un soir, assise sur son lit et alors qu’elle regardait la télévision, il m’a tapoté silencieusement derrière elle. “Elle a le même regard dans les yeux que moi”, a-t-il déclaré. Ce regard n’est pas loin loin de son père maintenant. J’aurais vraiment aimé que nous puissions parler plus tard dans la vie car je suis sûr qu’elle avait beaucoup de questions. Puisse-tu reposer en paix Lisa. Tu étais aimée et tu nous manqueras profondément.

Lisa Thompson, qui est sortie avec Elvis pendant quatre ans, de 1972 à 1976, rend également hommage au regretté musicien.

“J’étais si heureux de la voir à Graceland pour célébrer ce qui aurait été le 88e anniversaire d’Elvis, puis, bien sûr, aux Golden Globes”, a déclaré Thompson à People Magazine.

“Lisa et moi sommes restés en contact pendant toutes ces années… Lisa Marie ressemblait tellement à son père que c’était étrange… Elle avait ses yeux profonds et émouvants, sa lèvre boudeuse et son sens de l’humour rauque et irrévérencieux… Je crois elle a vécu sa vie authentiquement.”

Lisa Marie sera enterrée à Graceland, la célèbre maison de son père.

La dernière demeure de l’auteur-compositeur-interprète sera à côté de son fils bien-aimé, Benjamin Keough, décédé en 2020, a confirmé le représentant de sa fille Riley Keough à Fox News Digital. Elvis et d’autres membres de la famille Presley sont également enterrés à Graceland.

Le demi-frère de Lisa Marie a également rendu hommage à la fille unique d’Elvis après sa mort.

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY EN IMAGES

“Grande sœur… J’espère que tu es maintenant en paix et heureuse avec ton père et ton fils à tes côtés”, a déclaré Navarone Garibaldi sur sa publication Instagram.

Il est le fils de Priscilla Presley avec son ex-petit ami Marco Garibaldi.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je sais que les deux dernières années n’ont pas été faciles pour toi, et j’aurais aimé que les choses soient différentes entre nous. Quoi qu’il en soit, tu es ma sœur et je t’envoie de l’amour et des prières pour ton voyage de retour.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Garibaldi a partagé une photo avec lui alors qu’il était enfant levant les yeux et souriant à Lisa Marie.

“Je n’arrive toujours pas à y croire, je suis à court de mots. Je t’aime soeurette. Beijos.”