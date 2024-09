Lisa Marie Presley se souvient de la présence d’Elvis à la réunion parents-enseignants dans ses mémoires écrits par Riley Keough

Les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley ont révélé qu’Elvis avait un jour quitté sa classe ébloui après avoir assisté à une réunion parents-enseignants.

La fille de Lisa Marie a achevé les mémoires de la défunte actrice après sa mort en 2023. Les mémoires, intitulés « From Here to the Great Unknown », ont été réalisés à partir des bandes que Lisa Marie a laissées derrière elle avant son décès.

« À Los Angeles, je suis allé à l’école John Thomas Dye, dans les collines de Bel Air », dit le mémoire, selon un extrait publié par Personnes magazine. « Il m’arrive encore de passer devant en voiture juste pour me souvenir du jour où mon père est venu à une réunion parents-professeurs. »

« Je savais qu’il allait venir et j’étais impatiente. Je pouvais aussi sentir la nervosité et l’excitation des professeurs », raconte le mémoire. « Mes petits amis étudiants étaient si excités que je l’étais encore plus – tout le monde courait comme un fou. »

Elvis a partagé sa fille Lisa Marie avec Priscilla Presley, qu’il a épousée en 1967. Les deux ont accueilli Lisa Marie en 1968 et Priscilla et Elvis ont ensuite divorcé en 1973.

Lisa Marie se souvient du moment où le « Roi du Rock and Roll » est arrivé à son école.

« Puis mon père est arrivé. Il est sorti de la voiture et portait une tenue respectable – un pantalon noir et une sorte de chemisier – mais il portait aussi une grande et majestueuse ceinture avec des boucles, des bijoux et des chaînes, ainsi que des lunettes de soleil », révèle le livre. « Il fumait un cigare. Je l’ai rencontré à la voiture et j’ai marché avec lui sur le trottoir, et je me souviens simplement de cette sensation de marcher à côté de lui, en lui tenant la main. »

Lisa Marie est décédée le 12 janvier 2023 à l’âge de 54 ans.

Une autopsie a révélé que la chanteuse souffrait d’une occlusion intestinale, qui a entraîné son décès. Cette occlusion était une complication courante d’une intervention de chirurgie bariatrique subie par Lisa Marie.

Le rapport indique qu’elle s’était plainte de douleurs à l’estomac plus tôt dans la journée.

Lisa Marie est enterrée avec son fils et son père, Elvis, à Graceland, le domaine familial à Memphis, Tennessee. Lisa Marie avait 9 ans, son père est décédé d’une crise cardiaque, liée à sa consommation de drogue, dans son manoir de Graceland en 1977.

Elle laisse dans le deuil sa mère, Priscilla, et ses filles; Riley, Harper et Finley.

« Dans la mesure du possible, j’ai écrit exactement comme elle l’a dit », a écrit Keough, la fille de Lisa Marie et Danny Keough, dans ses mémoires, selon le magazine People. « Dans d’autres cas, j’ai édité les mots de ma mère pour plus de clarté ou pour arriver à ce que je savais être la racine de ce qu’elle essayait de transmettre. Ce qui comptait le plus pour moi, c’était de sentir que le résultat final lui ressemblait, que je pouvais la reconnaître instantanément dans les pages et que je pouvais » . «

Les mémoires de Lisa Marie arrivent en librairie le 8 octobre.

