Lisa Marie Presley rend hommage à son fils Benjamin Keough à l’occasion du 2e anniversaire de sa mort: “Connecté éternellement”

Lisa Marie Presley a partagé un hommage à son fils Benjamin Keough à l’occasion du 2e anniversaire de sa mort.

Presley a posté une photo de son tatouage assorti qu’elle a obtenu avec Keough avant sa mort.

“Il y a plusieurs années, le jour de la fête des mères, mon fils et moi avons eu ces tatouages ​​​​assortis sur nos pieds”, a-t-elle légendé le message. “C’est un nœud d’éternité celtique. Symbolisant que nous serons connectés éternellement.”

“Nous l’avons soigneusement choisi pour représenter notre amour éternel et notre lien éternel.”

Keough est décédé par suicide à l’âge de 27 ans en 2020.

Il a également été honoré par sa sœur Riley Keough.

“Il ne se passe pas une heure sans que je pense à toi et que tu me manques”, a écrit Riley en légende du message sur les réseaux sociaux. “Cela fait deux ans aujourd’hui que tu es parti et je n’arrive toujours pas à croire que tu n’es pas là.”

“Tu es tellement aimé mon Ben Ben.”

Presley a lutté avec la mort de son fils et a partagé de nombreux messages sur son parcours avec chagrin. Elle a expliqué qu’elle ne serait “plus jamais la même” dans un hommage d’anniversaire à son “magnifique ange”.

“Mon bel ange, j’ai adoré le sol sur lequel tu as marché, sur cette terre et maintenant au paradis”, a-t-elle légendé le message d’anniversaire. “Mon cœur et mon âme sont partis avec toi. La profondeur de la douleur est suffocante et sans fond sans toi à chaque instant de chaque jour. Je ne serai plus jamais le même.”

“S’il vous plaît, attendez-moi mon amour, et tenez-moi la main pendant que je reste pour continuer à protéger et à élever vos petites sœurs et à être là pour Riley”, a-t-elle poursuivi. “Je sais que tu le voudrais. Joyeux anniversaire mon doux et doux garçon. Tu étais bien trop bon pour ce monde.”

Keough laisse dans le deuil sa mère, sa grand-mère Priscilla Presley et ses sœurs; Riley, Harper et Finley.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).