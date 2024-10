Lisa Marie Presley redoutait d’être « coincée » avec sa mère après la mort d’Elvis

Lisa Marie Presley se souvient du moment horrible où elle a trouvé son père, Elvis Presley, mort – et de la prise de conscience qu’elle était désormais « coincée » avec sa mère, Priscilla Presley, dans un nouveau livre.

Lisa Marie, décédée en janvier 2023, a laissé derrière elle des heures de cassettes que sa fille actrice Riley Keough a transformées en mémoire « From Here to the Great Unknown », maintenant disponible.

Lorsque le roi du rock’n’roll est décédé d’une crise cardiaque chez lui le 16 août 1977, Lisa Marie, neuf ans, vivait avec lui à Graceland, sa propriété de Memphis.

Lisa Marie – vue comme un bébé avec ses parents Priscilla et Elvis Presley – a déclaré que son monde avait pris fin à la mort de son père en 1977. Archives Bettmann

En se réveillant ce jour-là, se souvient Lisa Marie dans le livre, elle a senti que quelque chose n’allait pas et a couru vers la chambre de son père – pour être arrêtée par Joe Esposito, le directeur routier et ami de longue date d’Elvis, qui lui a dit : « Ton papa est malade. »

Elle courut dans sa salle de bain et vit Elvis allongé par terre. « J’ai essayé de courir vers lui, mais quelqu’un m’a attrapée et m’a tirée en arrière », a-t-elle déclaré.

Ce n’était pas la première fois qu’elle voyait son père de 42 ans, qui abusait depuis longtemps d’opiacés, en détresse.

« Il y a eu tellement de fois que je l’ai trouvé au sol ou incapable de très bien contrôler son corps. C’étaient les barbituriques », écrit-elle.

Mais cette fois, « ils se tenaient au-dessus de lui, le déplaçaient et essayaient de travailler sur lui. Je criais au meurtre. Je savais que ce n’était pas bon. Ensuite, j’ai été emmené hors de la pièce.

Elvis et Priscilla étaient ravis de l’arrivée de Lisa Marie, mais divorcèrent en octobre 1973. FilImage

Alors qu’Elvis était emmené sur une civière pendant que les ambulanciers travaillaient sur lui, Lisa Marie écrit : « J’ai commencé à crier que je le voulais, que j’avais besoin de lui, et j’ai commencé à donner des coups de pied et des coups de poing à ceux qui me retenaient, en essayant de m’éloigner d’eux. , mais ils ne m’ont pas laissé partir.

Elle avoue qu’elle était heureuse de ne pas voir son visage, ce qui l’aurait traumatisée davantage.

Lisa Marie est décédée à 54 ans en janvier 2022. Elle est enterrée à Graceland, aux côtés de son père et de son fils, Benjamin Keough. Getty Images

Lisa Marie a déclaré qu’elle était dévastée de réaliser qu’elle était « coincée » avec sa mère Priscilla après la mort d’Elvis. Getty Images

La jeune fille de neuf ans, en détresse, a fumé une cigarette avec la nièce de Ginger Alden – la dernière petite amie d’Elvis – avant d’entendre son grand-père Vernon Presley « gémir » : « Ton papa est parti, il est parti ! Mon fils est parti !

Le cercueil ouvert d’Elvis a été conservé à l’intérieur de sa maison à Graceland avant qu’il ne soit enterré sur le terrain.

La mère et la fille ont eu une relation difficile pendant une grande partie de la vie de Lisa Marie, mais ont travaillé ensemble sur le film de Baz Luhrmann « Elvis ». FilImage

«Je suis descendue là où il gisait dans le cercueil, juste pour être avec lui, pour lui toucher le visage et lui tenir la main, pour lui parler», écrit Lisa Marie. « Je lui ai demandé : « Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi fais-tu ça ?’

En octobre, Elvis a été transféré dans la cour de Graceland, enterré à côté de sa mère, Gladys.

Pour Lisa Marie, c’est à ce moment-là que la réalité l’a frappée. Elle n’avait plus que sa mère, Priscilla.

Priscilla et Lisa Marie ont assisté à l’ouverture de « Graceland Presents ELVIS : The Exhibition – The Show – The Experience » à Las Vegas en avril 2015. FilImage

« C’était la première fois que je ressentais vraiment la perte – évidemment à cause du décès de mon père, mais plus que tout, je sentais que j’étais coincée avec cette femme », écrit-elle. « C’était un doublé. Il est mort et maintenant je suis coincé avec elle.

Dans le livre, Lisa Marie parle de sa relation avec sa mère, qui fut difficile pendant une grande partie de sa vie. Elle admet qu’elle s’est déchaînée, ce qui a incité Priscilla à l’envoyer dans diverses écoles et à se tourner vers l’Église de Scientologie pour obtenir de l’aide.

Riley Keough (à gauche, en 2003) a rédigé le livre de sa mère avec ses propres pensées et souvenirs. Getty Images

« D’ici au grand inconnu » est maintenant disponible. PA

Lisa Marie écrit comment elle a continué à rêver d’Elvis, l’avertissant qu’il allait mourir et qu’il lui dirait ‘Darlin’, c’est déjà arrivé. Les rêves ne se sont arrêtés qu’en 1992, dit-elle, lorsque son fils Benjamin est né.

«Je ne pense pas qu’elle ait jamais vécu cette perte…», écrit Riley dans le livre. «Je savais certainement qu’elle avait eu le cœur brisé toute ma vie. Je me souviens que quand j’étais petite, j’étais en colère contre Elvis pour avoir quitté ma mère et pour avoir causé toute cette douleur.