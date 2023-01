Lisa Marie Presley rappelée par Nicolas Cage et le Michael Jackson Estate: “Elle a illuminé toutes les pièces”

Nicolas Cage et Michael Jackson Estate sont parmi les derniers à partager leurs condoléances suite au décès de l’unique enfant d’Elvis Presley, Lisa Marie Presley.

Vendredi, le Jackson Estate s’est rendu sur Instagram pour partager une déclaration après la mort de Lisa Marie.

“Nous sommes attristés par la perte soudaine et tragique de l’ex-épouse de Michael, Lisa Marie Presley. Michael a chéri le lien spécial dont ils jouissaient et a été réconforté par l’amour généreux, l’inquiétude et les soins de Lisa Marie pendant leur séjour ensemble. Nos cœurs sont avec les enfants de Lisa Marie, Riley, Harper et Finley, et sa mère, Priscilla, en cette période difficile. – La succession de Michael Jackson”, lit-on dans la légende, à côté d’une image du couple.

Presley est décédé jeudi à 54 ans.

Cage a partagé une déclaration avec Fox News Digital vendredi, disant que la mort de Lisa Marie était “déchirante”.

“C’est une nouvelle dévastatrice. Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j’ai jamais rencontrés. Elle a illuminé toutes les pièces et j’ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en pensant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin”, a déclaré Cage.

Le représentant de Priscilla Presley a partagé une déclaration avec Fox News Digital après la mort de sa fille qui disait : “Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants pour le soutien, l’amour et les prières de tout le monde, et demandez la confidentialité pendant cette période très difficile.”

Lisa Marie a épousé Michael Jackson en 1994, 20 jours seulement après avoir finalisé son divorce avec son premier mari, Danny Keogh.

Jackson et Presley ont divorcé en 1996. Dans une interview avec Rolling Stone en 2013, Presley a parlé de son mariage avec Jackson.

“Je suis entrée dans tout ce truc, ‘Je vais te sauver'”, a-t-elle dit.

“Je pensais que tout ce qu’il faisait – la philanthropie et le truc des enfants et tout ça – était génial et peut-être que nous pourrions sauver le monde ensemble”, a poursuivi Presley.

“OK. Bonjour. J’étais délirant. J’ai eu une idée romantique dans ma tête que je pourrais le sauver et que nous pourrions sauver le monde.”

Parlant de la façon dont elle percevait que sa réputation avait été entachée après son mariage avec Jackson, elle a déclaré: “Tout ce que j’en ai retiré, c’est une tempête. Et je m’en suis sortie.”

“Maintenant, les gens disent:” Vous semblez un peu sain d’esprit, vous semblez jolis ensemble – qu’est-ce que c’était que tout cela? “”, A déclaré Presley. “Cela m’a stigmatisé. Un ‘à quoi diable pensait-elle?’ stigmate.”

Presley et Jackson sont restés amis jusqu’à sa mort en 2009.

Elle a épousé son troisième mari, l’acteur Nicolas Cage, en 2002. La star de “National Treasure” a demandé le divorce trois mois plus tard, et la séparation a été finalisée après 107 jours de mariage.

Cage est notoirement connu pour être un grand fan d’Elvis. Les rapports ont révélé que même si l’acteur était toujours marié à Lisa Marie, il était autorisé à entrer dans la chambre d’Elvis au domaine de Graceland, qui est strictement interdit à toute personne qui n’est pas un membre de la famille.

Dans une interview avec feu Barbra Walters, Cage a parlé de son mariage avec Presley et a déclaré: “Souvent, quand vous avez deux personnes très fortes et avec leur propre personnalité et plutôt intenses, vous pouvez parfois avoir du mal à vous entendre.”

Cage avait des sentiments contradictoires en ce qui concerne leur séparation.

“C’est triste, et elle me manque tous les jours”, a-t-il dit, ajoutant, “et parfois j’aurais aimé que nous n’ayons pas pu précipiter le mariage, et parfois je regrette d’avoir précipité le divorce, mais il semblait juste que ça n’allait pas monnaie.”

Dans les interviews précédentes, Presley était plus franc sur la séparation du couple.

“La chose la plus bouleversante a été quand il a appelé pour dire qu’il était désolé, qu’il aurait aimé ne pas l’avoir fait, des choses comme ça”, a déclaré Presley à ABC en 2003. “Vous ne pouvez pas avoir une crise de colère et m’appeler quatre jours plus tard. et attendez-vous, vous savez, que tout aille bien à nouveau… alors, c’était comme ça… Nous étions tous les deux comme deux enfants de douze ans dans un bac à sable, en gros.”

Parmi les autres stars qui se sont exprimées après la mort de Presley, citons Tom Hanks, John Travolta, Leah Remini et bien d’autres.