Lisa Marie Presley rappelée par David Foster après sa mort: “Elle était emblématique”

David Foster a rendu hommage à Lisa Marie Presley lors d’une récente interview quelques jours après la mort du musicien.

Lisa Marie est décédée jeudi dans un hôpital de Los Angeles après que les autorités ont répondu à un “appel sans respiration” de sa maison de Calabasas.

Foster a parlé de travailler avec Lisa Marie lors d’une interview avec le magazine People.

“Je me souviens clairement du jour où nous étions en studio ensemble pour faire un duo avec son père, ‘Don’t Cry Daddy’, qui était assez profond à sa manière, qu’elle chanterait un duo avec son père”, Foster dit le point de vente. “Elle était juste une travailleuse acharnée, contagieuse, amusante et irrévérencieuse.”

LISA MARIE PRESLEY SOUVENUE DE NICOLAS CAGE ET DE LA PROPRIÉTÉ MICHAEL JACKSON : “ELLE A ÉCLAIRÉ CHAQUE PIÈCE”

Le musicien canadien a admis qu’il “aimait sa musique” et a expliqué qu’il “pensait que sa musique était cool”.

“Je ne sais pas comment faire ce genre de musique, mais elle adorait cette musique, et elle nous l’a fait aimer aussi. Alors je l’appréciais en tant qu’artiste.”

Foster se souvenait de Lisa Marie comme “emblématique”.

“C’est un sacré fardeau à porter, d’être la fille d’Elvis, et je pense qu’elle l’a très bien porté. Je veux dire, évidemment, les luttes qu’elle a eues sont bien documentées, mais qui sait ce que c’était que d’entrer ses chaussures ?… Elle était emblématique à part entière.”

Lisa Marie, la fille unique d’Elvis et de Priscilla Presley, avait 54 ans au moment de sa mort. Elle laisse dans le deuil sa mère et ses trois filles – Riley, Harper Vivienne et Finley.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie”, a déclaré le représentant de Priscilla dans un communiqué à Fox News Digital. “Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile.”

Les remarques de Foster sur Lisa Marie font suite aux hommages de beaucoup. Nicolas Cage et Michael Jackson Estate ont tous deux partagé des hommages après sa mort.

“C’est une nouvelle dévastatrice. Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j’ai jamais rencontrés. Elle a illuminé toutes les pièces et j’ai le cœur brisé. Je trouve un peu de réconfort en croyant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin”, a déclaré Cage à Fox News Digital.

La succession de Michael Jackson a partagé : “Nous sommes attristés par la perte soudaine et tragique de l’ex-épouse de Michael, Lisa Marie Presley. Michael a chéri le lien spécial dont ils jouissaient et a été réconforté par l’amour généreux, l’inquiétude et les soins de Lisa Marie pendant leurs moments ensemble. Notre Je suis de tout cœur avec les enfants de Lisa Marie, Riley, Harper et Finley, et sa mère, Priscilla, en cette période difficile.”

