Lisa Marie Presley parle de “naviguer dans un chagrin hideux” après avoir perdu son fils Benjamin par suicide

Note de l’éditeur : cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-PARLER (8255).

Lisa Marie Presley « pleurera à jamais la perte » de son fils Benjamin Keough – décédé par suicide en juillet 2020 à l’âge de 27 ans – alors qu’elle partageait un sombre Instagram poste détaillant ses luttes contre le chagrin près de deux ans après sa mort.

“Bonjour tout le monde, je n’ai pas posté depuis un certain temps car il n’y a vraiment pas grand-chose à dire, car je pleure et pleurerai toujours la perte de mon fils”, a-t-elle écrit.

“Naviguer à travers ce chagrin hideux qui a complètement détruit et brisé mon cœur et mon âme en presque rien m’a avalé tout entier. Plus rien d’autre à part mes 3 autres enfants n’obtient plus mon temps et mon attention.”

La nouvelle de la mort de Keough a été confirmée à Fox News à l’époque dans une déclaration du représentant de Presley, via son manager, qui a déclaré qu’elle était “complètement navrée, inconsolable et au-delà dévastée”.

“Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie.”

Le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a déclaré à Fox News qu’une autopsie réalisée à l’époque avait déterminé que sa cause de décès était une “blessure par balle intra-orale”. Sa manière de mourir est qualifiée de “suicide”. Il a ensuite été enterré aux côtés de son grand-père dans le jardin de méditation de Graceland.

Lisa Marie, chanteuse et compositrice elle-même, est la fille unique d’Elvis et de l’actrice Priscilla Presley. Elvis, connu sous le nom de “King of Rock ‘n’ Roll”, a vendu plus de 500 millions de disques dans le monde au cours de ses décennies de carrière et est reconnu par Guinness World Records comme l’artiste solo le plus vendu de tous les temps.

“Cependant, cela étant dit, je veux prendre un moment pour vous faire savoir que j’ai vu le film ‘Elvis’ de Baz Luhrmann deux fois maintenant, et laissez-moi vous dire que c’est tout simplement spectaculaire”, a-t-elle ajouté dans son message. .

Presley a qualifié le nouveau film d ‘”absolument exquis” alors qu’elle continuait à louer le film tant attendu du réalisateur très acclamé.

“Austin Butler a magnifiquement canalisé et incarné le cœur et l’âme de mon père”, a-t-elle écrit. “À mon humble avis, sa performance est sans précédent et ENFIN réalisée avec précision et respect. (S’il n’obtient pas d’Oscar pour cela, je me boufferai le pied, haha.)”

Elle a ajouté: “Vous pouvez ressentir et témoigner de l’amour, de l’attention et du respect purs de Baz pour mon père tout au long de ce magnifique film, et c’est enfin quelque chose dont moi-même, mes enfants et leurs enfants pourront être fiers pour toujours.”

Lisa Marie a noté qu’elle avait été “émue aux larmes” en voyant ses enfants, Riley Keough, et les jumeaux de 13 ans Harper et Finley – qu’elle partage avec son ex-mari Michael Lockwood – assister au film par eux-mêmes.

“Tous les 3 visiblement dépassés de la meilleure façon possible, et tellement fiers de leur grand-père et de son héritage d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant”, a-t-elle écrit. “Cela me brise le cœur que mon fils ne soit pas là pour le voir. Il aurait adoré ça aussi.

“Je ne peux pas vous dire assez à quel point j’aime ce film et j’espère que vous l’aimez aussi. Toutes les personnes impliquées y ont mis tout leur cœur et leur âme, comme en témoignent leurs performances.”

Elle a poursuivi: “Baz, ton génie absolu combiné à ton amour et ton respect pour mon père et ce projet est tellement beau et tellement inspirant. Je sais que je suis répétitif, mais je m’en fiche, merci d’avoir établi le record directement d’une manière si profondément profonde et artistique.”

Priscilla a également fait l’éloge du nouveau film plus tôt ce mois-ci sur Facebook, qui devrait faire ses débuts au Festival de Cannes avant la sortie de Warner Bros. le 24 juin.

“L’histoire parle de la relation entre Elvis et le colonel Parker”, a-t-elle écrit. “C’est une histoire vraie racontée avec brio et créativité que seul Baz, à sa manière artistique unique, aurait pu livrer. Austin Butler, qui a joué Elvis, est exceptionnel.”

“À la moitié du film, Jerry et moi nous sommes regardés et nous avons dit WOW !!!” elle a partagé. “Bravo à lui… il savait qu’il avait de gros souliers à remplir. Il était extrêmement nerveux en jouant ce rôle. Je ne peux qu’imaginer.”

Presley, qui a vu le film avec le copain de longue date de son ex-mari, Jerry Schilling, s’est également souvenue avoir rencontré le manager d’Elvis, le colonel Tom Parker, interprété par Tom Hanks.

“Quel personnage il était”, a-t-elle écrit. “Il y avait deux côtés au Colonel, Jerry et j’ai été témoin des deux. L’histoire, comme nous le savons tous, n’a pas une fin heureuse. Mais je pense que vous comprendrez un peu plus le voyage d’Elvis, écrit par un réalisateur qui a mis son cœur et son âme et de nombreuses heures dans ce film.”