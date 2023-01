Lisa Marie Presley : l’une de ces enfants célèbres des années 70 qui se sentaient comme une amie

Je n’ai jamais rencontré Lisa Marie Presley. Mais nous étions enfants ensemble. C’est comme ça, au moins.

Je n’ai jamais entendu une seule chanson d’elle, et je n’ai pas suivi ses allées et venues de célébrités. Pourtant, je suis triste de la mort d’une femme de 54 ans que je n’ai jamais connue.

C’est peut-être un truc d’enfant de la génération X ou des années 1970. Quand j’étais petit, elle était l’un des rares enfants connus du public qui n’était pas un enfant acteur. Des célébrités adultes allaient et venaient, mais voici Lisa Marie, une autre fille de mon âge, avec un visage et un nom publics. Comme moi, elle n’a pas eu de rôle principal dans des films ou des émissions de télévision. Au lieu de cela, il y avait la photo occasionnelle d’elle habillée d’une robe de Noël ou quelque chose du genre, posant avec son célèbre père aux rouflaquettes, qui l’aimait tellement qu’il a donné son nom à son avion.

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



Papas et filles

Solidarité, ma sœur – j’avais aussi un père rouflaquette. C’était les années 1970; presque tous les enfants avaient un père roupillé. Nos pères aux rouflaquettes n’étaient pas des chanteurs de renommée mondiale identifiables uniquement par leur prénom, et n’avaient pas d’avions à leur nom. Mais ils ont définitivement posé pour des photos de famille gênantes, semblant inconfortablement en sueur et avec des revers géants sur leurs vestes, tout comme Elvis.

Même son nom la marquait comme l’une des nôtres. L’année de ma naissance, « Lisa » était le prénom de fille le plus populaire en Amérique, et « Marie » semblait certainement être l’un des deuxièmes prénoms les plus populaires. J’ai près d’une douzaine d’amis qui s’appellent “Lisa” à ce jour. Les foyers de soins de la génération X peuvent avoir une aile Lisa entière s’ils le souhaitent un jour, ne s’adressant qu’aux Lisas âgées. Peut-être quelques Kims et Amys.

Les années 1970 étaient l’âge difficile de ce pays, et c’était une sorte de période moche pour être un enfant. Les événements – la guerre du Vietnam, le Watergate – étaient sinistres. Les sites dont nous nous sommes entourés n’étaient pas beaucoup mieux: moquette à poils longs orange, appareils électroménagers à l’avocat, fonds d’emboîtement.

Savez-vous où sont vos enfants ? Non!

Les enfants des années 70 n’étaient pas traités comme ils le sont maintenant. Les mèmes ont raison : vos parents vous ont chassé de la maison un matin d’été et ne s’attendaient pas à vous revoir avant le dîner.

Si maman avait besoin de toi entre-temps, bonne chance. Vous pourriez être en train de jouer au kickball, ou de fumer dans le club-house de quelqu’un, ou de vous promener le long des voies ferrées en ramassant des bavures de vos Toughskins, ou jusqu’aux genoux dans un étang en train de piquer un poisson mort, ou de risquer le tétanos en jouant à capturer le drapeau dans une casse. Vous pourriez vous amuser, vous pourriez être victime d’intimidation, vous pourriez vous ennuyer à mourir. Tes parents n’ont jamais su, et ils n’allaient pas demander.

Il n’y avait pas de médias sociaux bien sûr, pas d'”influenceurs”. Très peu d’enfants de mon âge étaient célèbres. Lisa Marie était l’une d’entre elles.

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



Perdre son père

Lisa Marie avait en quelque sorte disparu des projecteurs au moment où son père, Elvis, est décédé en 1977. Bien sûr, c’était une énorme nouvelle qui bouleversait le monde. Les titres géants et les reportages étaient partout. Elvis a été à juste titre pleuré comme un chanteur légendaire.

Mais quelque chose en moi se souvenait de cette petite fille sur les photos et savait que si le monde avait peut-être perdu un artiste, il y avait un enfant de mon âge qui avait perdu son père.

Elle avait 9 ans. J’en avais 9. Mon père n’était pas Elvis et il n’avait pas d’avion à qui donner mon nom. Nous n’avions pas d’argent d’Elvis, ni de voyages en avion de première classe ni de maisons luxueuses.

Mais Lisa Marie et moi avions tous les deux 9 ans, et j’ai eu 10 ans, 11 ans, 16 ans, 25 ans et 40 ans, et mon père était toujours là, offrant des conseils et faisant de mauvaises blagues de papa et se présentant à mes fonctions scolaires. Applaudir pour moi aux pièces de théâtre, m’apprendre à conduire, me promener dans l’allée, roucouler sur ma petite fille. Lisa Marie n’a pas compris. Des centaines de millions de dollars ne pouvaient pas acheter ça.

Cette balançoire Graceland

Lisa Marie a fait la une des journaux quand j’ai grandi. Sa vie semblait plus irréelle et compliquée que ces simples photos de père et fille des années 1970. Elle est devenue maman alors que je terminais encore mes études et que j’essayais de trouver une voie. Elle a épousé Michael Jackson, et plus tard, Nicolas Cage. Elle avait parcouru un long chemin depuis sa jeunesse. Nous avions évidemment très peu en commun à part nos années de naissance.

Mais lorsque j’ai visité Graceland en 2017, j’ai de nouveau ressenti une parenté avec Lisa Marie. Graceland est une grande maison, mais ce n’est pas un manoir à la Kardashian. Cela m’a semblé instantanément familier – une maison des années 1970 maladroitement décorée, avec de la moquette à poils longs et des téléviseurs à tube volumineux et une salle de jeux avec un plafond en tissu et une déchirure dans la toile de la table de billard où un ami de la famille a tenté un tour et foiré en haut.

La balançoire métallique rouge, blanche et bleue de style années 1970 à l’arrière ressemblait beaucoup à un million de balançoires sur lesquelles j’avais joué. Nous avons vécu le bicentenaire ensemble, Lisa Marie et moi, et tout était peint en rouge, blanc et bleu.

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



Lisa Marie a mené une vie compliquée. Le luxe qu’elle a connu et les défis qu’elle a rencontrés, bons et mauvais, sont ceux que je ne comprendrai jamais. Mais sa renommée précoce et innocente a brûlé si grand et si brillant que je ne l’ai jamais oubliée. En fin de compte, elle était mère et fille, chanteuse et compositrice, femme d’affaires – elle était beaucoup de choses.

Mais mon cœur de la génération X la pleurera en tant que petit enfant avec le père roupillé, qui l’a perdu bien trop tôt.