Lisa Marie Presley: les personnes en deuil à Graceland pour faire leurs adieux

MEMPHIS, Tennessee –

Lisa Marie Presley, chanteuse, compositrice et fille d’Elvis Presley, a été rappelée lors d’un service funèbre dimanche comme une mère aimante et une “vieille âme” qui a enduré la tragédie mais a persévéré en tant que protectrice dévouée de l’héritage de son père en tant que rock `n ‘roll pionnier et icône de la pop.

Plus d’un millier de personnes se sont rassemblées sur la pelouse de Graceland par une matinée grise et froide de Memphis pour pleurer la mort et se souvenir de la vie de Lisa Marie Presley, décédée le 12 janvier après avoir été transportée dans un hôpital en Californie.

Certaines personnes en deuil tenaient des fleurs en attendant que le service commence sous les grands arbres de la pelouse de Graceland, la maison de Memphis où Lisa Marie a vécu enfant avec son père. Le manoir, qui appartenait à Lisa Marie Presley, a été transformé en musée et en attraction touristique que des centaines de milliers de fans visitent chaque année pour célébrer la vie et la musique d’Elvis, décédé en 1977 à l’âge de 42 ans.

La propriété du sud de Memphis était un lieu de tristesse et de sombres souvenirs dimanche. Le service a commencé avec le chant de “Amazing Grace” par Jason Clark & ​​The Tennessee Mass Choir.

“Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour l’amour, la compassion et le soutien que vous avez montrés à notre famille pendant cette période difficile”, a déclaré un message de la famille Presley écrit sur le programme du service. “Nous serons toujours reconnaissants.”

Parmi ceux qui ont pris la parole pendant le service figuraient la mère de Lisa Marie, l’actrice Priscilla Presley ; Sarah Ferguson, la duchesse d’York ; Jerry Schilling, un ami proche d’Elvis ; et l’ancien maire de Memphis, AC Wharton, qui a qualifié les parents de Lisa Marie de couple royal de Memphis et de “conduit vers le trône, le gardien de la flamme”.

D’une voix douce, Priscilla Presley a lu un poème de l’une des trois filles de Lisa Marie, Harper Vivienne Ann Lockwood, intitulé “The Old Soul”, dans lequel elle appelle sa mère “une icône, un modèle, un super-héros pour beaucoup de gens tous dans le monde.”

“En 1968, elle est entrée dans notre monde, née fatiguée, fragile, mais forte. Elle était délicate, mais pleine de vie”, a lu Priscilla Presley. “Elle a toujours su qu’elle ne resterait pas ici trop longtemps. L’enfance passe, avec un aperçu de son œil vert. Elle a ensuite fondé sa propre famille.”

Après avoir lu le poème, Priscilla Presley a déclaré: “Notre cœur est brisé. Lisa, nous t’aimons tous.”

La musique a rythmé le service. Billy Corgan, le chanteur des Smashing Pumpkins, jouait de la guitare acoustique et chantait “To Sheila” ; Alanis Morissette a chanté “Rest”; Axl Rose, de Guns N’ Roses, jouait du piano et chantait “November Rain” ; et The Blackwood Brothers Quartet ont interprété deux chansons.

Après le service, les personnes en deuil ont traversé le jardin de méditation de Graceland, où elle a été inhumée dans une tombe hors sol à côté de son fils Benjamin Keough, décédé en 2020, et aux côtés de ses grands-parents et de son arrière-grand-mère.

Des pluies et des bouquets de fleurs rouges, blanches, jaunes et roses bordaient l’allée menant à la tombe et à la tombe elle-même. Les fans, certains les larmes aux yeux, marchaient lentement devant la tombe, s’arrêtant pour rendre hommage.

Jordan Clark, 25 ans, est venu de Mobile, en Alabama, pour assister au service. Elle a qualifié la cérémonie de spéciale et réconfortante. Clark a déclaré que Lisa Marie “a traversé beaucoup de choses” dans sa vie et a assimilé le service à l’époque de la mort d’Elvis, lorsque “les gens venaient de partout”.

“Elle est née dans le public, née dans la célébrité. C’est difficile pour certaines personnes”, a déclaré Clark. “Elle a géré ça comme une championne. Je pense.”

Lisa Marie avait 9 ans lorsque son père est décédé. Elle séjournait à Graceland à l’époque et se souviendrait de lui l’avoir embrassée quelques heures avant sa mort. Lorsqu’elle l’a revu le lendemain, il était allongé face contre terre dans la salle de bain.

Après la mort de son père, elle est devenue l’unique héritière du Elvis Presley Trust, qui – avec Elvis Presley Enterprises – gérait Graceland et d’autres actifs jusqu’à ce qu’elle vende sa participation majoritaire en 2005. Elle a conservé la propriété du manoir lui-même, le 13 acres autour d’elle et des objets à l’intérieur de la maison.

Un représentant d’Elvis Presley Enterprises a déclaré à l’Associated Press que le manoir est dans une fiducie qui profitera à ses enfants. Outre Harper, elle laisse dans le deuil deux autres filles, Riley Keough et Finley Aaron Love Lockwood.

Riley Keough, une actrice, n’a pas pris la parole lors du service. Son mari, Ben Smith-Petersen, a lu une déclaration dans laquelle elle se souvient que Lisa Marie l’avait emmenée chercher de la glace, lui avait apporté des services à thé de Cracker Barrel et avait laissé des notes dans sa boîte à lunch.

“Merci de m’avoir donné de la force, mon cœur, mon empathie, mon courage, mon sens de l’humour, mes manières, mon tempérament, ma sauvagerie, ma ténacité”, a déclaré Riley Keough dans le communiqué. « Je suis un produit de ton cœur. »