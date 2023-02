Lisa Marie Presley: Les hommages continuent d’affluer après la mort choc de la fille d’Elvis et Priscilla

La succession de Michael Jackson, Austin Butler et Sarah Ferguson sont les dernières célébrités à avoir réagi à la mort soudaine de l’enfant unique d’Elvis Presley, Lisa Marie, décédée de façon inattendue vendredi matin.

L’effusion d’amour pour Lisa Marie s’est poursuivie alors que de plus en plus de détails entourant sa mort sont révélés.

Selon Page Six, la chanteuse a été déclarée en état de mort cérébrale après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital jeudi. Sa famille a décidé de signer une ordonnance de non-réanimation au cas où elle subirait un autre arrêt cardiaque, ce qu’elle a fait.

Malheureusement, c’est le deuxième arrêt cardiaque qui a tué la star.

L’ancien mari de l’acteur de 54 ans, Nicolas Cage, a déclaré au Hollywood Reporter qu’il avait le “cœur brisé” face à cette “nouvelle dévastatrice”.

“Lisa a eu le plus grand rire de tous ceux que j’ai jamais rencontrés. Elle a illuminé toutes les pièces et j’ai le cœur brisé », lit-on dans la déclaration de Cage.

“Je trouve un peu de réconfort en croyant qu’elle est réunie avec son fils Benjamin”, a-t-il ajouté, en référence à son fils, Benjamin Keough, décédé en 2020.

Le couple s’est marié de 2002 à 2004.

Lisa Marie était également mariée au roi de la pop, Michael Jackson, décédé en 2009.

La succession de la chanteuse a rendu hommage à la mère de quatre enfants en adressant ses condoléances à sa famille sur Instagram.

“Nous sommes attristés par la perte soudaine et tragique de l’ex-épouse de Michael, Lisa Marie Presley. Michael a chéri le lien spécial qu’ils ont apprécié et a été réconforté par l’amour généreux, l’inquiétude et les soins de Lisa Marie pendant leurs moments ensemble », indique le communiqué.

“Nos cœurs sont avec les enfants de Lisa Marie, Riley, Harper et Finley, et sa mère, Priscilla, en cette période difficile.”

L’acteur qui a joué le père de Lisa Marie, Elvis, dans le récent film primé a également rompu son silence.

Austin Butler a déclaré qu’il “chérira pour toujours” le temps qu’il a passé avec elle.

“Mon cœur est complètement brisé pour Riley, Finley, Harper et Priscilla suite à la perte tragique et inattendue de Lisa Marie”, a déclaré l’acteur d'”Elvis” dans un communiqué à E! News vendredi, faisant référence aux filles et à la mère du chanteur.

“Je suis éternellement reconnaissant pour le moment où j’ai eu la chance d’être près de sa lumière vive et je chérirai à jamais les moments calmes que nous avons partagés”, a-t-il poursuivi. “Sa chaleur, son amour et son authenticité resteront à jamais dans les mémoires.”

Icône de caméra Austin Butler a déclaré qu’il “chérira pour toujours” le temps qu’il a passé avec elle. Crédit: Éric Charbonneau/Shutterstock / Éric Charbonneau/Shutterstock

Duchesse d’York, Sarah Ferguson s’est également jointe aux personnes en deuil. Elle a appelé Lisa Marie sa « poule mouillée » et « amie dévouée ».

“Je te dis bonjour tous les jours et je t’aime ma poule mouillée et je continuerai à te dire bonjour tous les jours”, a écrit la femme de 63 ans sur ses comptes de réseaux sociaux à côté d’une photo du couple.

“Tu étais ma poule mouillée, une mère incroyable pour Ben, Riley, Harper et Finley et une fille superbement aimante pour Priscilla. Tu es mon ami dévoué depuis de nombreuses années et je suis ici pour que ta famille les soutienne et les aime. Je suis profondément attristé ma poule mouillée, tu es dans mon cœur.

Le réalisateur australien Baz Luhrmann, qui a réalisé ELVIS, a également rompu son silence.

Il a rendu hommage à Lisa Marie sur sa page Instagram et a partagé une photo de la défunte chanteuse avec Butler.

“Au cours de la dernière année, toute la famille du cinéma Elvis et moi avons ressenti le privilège de l’étreinte bienveillante de Lisa Marie. Sa perte soudaine et choquante a dévasté des gens partout dans le monde. Je sais que ses fans partout se joignent à moi pour partager des prières d’amour et de soutien avec sa mère, Priscilla, et ses merveilleuses filles Riley, Finley et Harper.

Son ancien mari Michael Lockwood, qu’elle a épousé en 2006 et avec qui elle partage ses filles jumelles, a publié une déclaration par l’intermédiaire de son avocat Joe Yanny.

“Michael espérait un rétablissement rapide et complet parce que ses enfants avaient besoin d’elle. C’est très triste que cela ne se soit pas passé ainsi », a partagé Yanny dans un communiqué avec ET Canada.

«Le monde de Michael a été tourné sur son oreille. Il est avec ses deux filles maintenant.