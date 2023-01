Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis Presley, décède à 54 ans

Mme Presley possédait Graceland, le domaine d’Elvis à Memphis, et les artefacts de son père. Elle possédait également 15% d’Elvis Presley Enterprises.

Sa carrière musicale, cependant, n’a jamais explosé comme elle l’avait fait pour son père. Pourtant, son influence était évidente dans ses chansons et certaines paroles. Dans son premier album de 2003, “To Whom It May Concern”, elle chante dans la chanson bluesy et mélancolique “Lights Out” que “quelqu’un a éteint les lumières là-bas à Memphis. C’est là que ma famille est enterrée et partie.

Pourtant, son nom de famille l’avait toujours consacrée en tant que célébrité. Et ses relations avec des stars n’ont fait qu’approfondir cette perception.

De 1994 à 1996, elle a été mariée à Michael Jackson. Ensemble, le couple – l’une la fille du roi du rock ‘n’ roll, l’autre considérée comme le roi de la pop – a attiré l’attention des caméras et une attention abondante. En 2002, elle épouse l’acteur Nicolas Cage, mais le couple se sépare en l’espace de quatre mois la même année.

Avant M. Jackson, elle a épousé le musicien Danny Keough en 1988. Ils se sont séparés au bout de six ans et ont eu deux enfants ensemble, dont l’actrice Riley Keough et Benjamin Keough, décédés par suicide à 27 ans en 2020. Ces dernières années, elle était mariée à Michael Lockwood, avec qui elle a eu des filles jumelles, Finley Lockwood et Harper Lockwood. Ils ont divorcé en 2021.

Dans l’avant-propos d’un livre “Les États-Unis des opioïdes : une ordonnance pour libérer une nation dans la douleur”, Mme Presley a écrit sur sa propre lutte contre la dépendance.

Dans un essai du magazine People de 2022, Mme Presley a déclaré que sa vie avait été frappée par la mort, le chagrin et la perte depuis son enfance, écrivant que la mort de M. Keough avait été un coup dévastateur pour elle et ses trois filles.

“Le chagrin ne s’arrête ni ne disparaît en aucun sens, un an ou des années après la perte”, a-t-elle déclaré. “Le chagrin est quelque chose que vous devrez porter avec vous pour le reste de votre vie, malgré ce que certaines personnes ou notre culture veulent nous faire croire.”

Kirsten Noyes contribué à la recherche.