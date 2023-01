Lisa Marie Presley: John Travolta et Baz Luhrmann pleurent la perte de l’auteur-compositeur-interprète – National

Lisa Marie Presley, chanteuse et enfant unique d’Elvis, est décédée jeudi à 54 ans après avoir été hospitalisée pour un arrêt cardiaque.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla Presley dans un communiqué jeudi soir. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

Pricilla Presley, a confirmé qu’elle était à l’hôpital et recevait des soins jeudi et un porte-parole de la police a déclaré à Entertainment Tonight que la police avait été appelée au domicile de Presley à Los Angeles jeudi matin.

La réaction à la mort de l’auteur-compositeur-interprète a afflué depuis sa mort.

“Au cours de la dernière année, toute la famille du cinéma Elvis et moi avons ressenti le privilège de l’étreinte bienveillante de Lisa Marie. Sa perte soudaine et choquante a dévasté des gens partout dans le monde. Je sais que ses fans partout se joignent à moi pour partager des prières d’amour et de soutien avec sa mère, Priscilla, et ses merveilleuses filles Riley, Finley et Harper”, a déclaré le réalisateur d’Elvis, Baz Luhrmann, sur Instagram.

«Lisa petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai”, a déclaré John Travolta sur Instagram.

“J’ai le cœur brisé par le décès de Lisa Marie Presley. Lisa n’a pas eu la vie facile, comme certains pourraient le penser. Puisse-t-elle être en paix, reposer avec son fils et son père maintenant », a déclaré l’actrice Leah Remini sur Instagram.

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent de l’intimité pendant cette période très difficile », a déclaré un communiqué publié par un porte-parole de la famille à Graceland.

“Nos cœurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir. Tom et moi avions passé du temps avec la famille pendant la tournée promotionnelle du film Elvis. Lisa Marie était si honnête et directe, vulnérable, dans un état d’anticipation du film. Elle a parlé avec tant d’éloquence de son père”, a déclaré Rita Wilson, actrice et épouse de la star d'”Elvis” Tom Hanks, sur Instagram.

«Il y a le chagrin et puis il y a le chagrin. Ce serait de la tristesse et à plus de niveaux que je ne peux en compter », a écrit le membre de Smashing Pumpkins. “Veuillez envoyer vos prières pour sa famille et ses enfants en cette période difficile. Je ne peux vraiment pas trouver les mots pour exprimer à quel point c’est vraiment triste », a déclaré le chanteur de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, sur Twitter.

« C’est dur à supporter quand quelqu’un d’aussi jeune et plein de vie décède. Je me sens tellement mal pour Lisa Marie et je souhaite le meilleur pour ses enfants et sa famille », a déclaré Brian Wilson des Beach Boys, sur Twitter.

“Cher Dieu, #LisaMariePresley est décédée ; Je suis en état de choc. Si belle et seulement 54 ans; Je ne peux pas vraiment le comprendre », a déclaré Bette Midler sur Twitter.

« Lisa Marie Presley ? combien déchirant. J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. mon cœur va à sa famille. trop de chagrin en quelques années. #riplisamarie #LisaMariePresley », a déclaré la chanteuse LeAnn Rimes sur Twitter

“Tellement triste que nous ayons perdu une autre étoile brillante en Lisa Marie Presley. Mes condoléances à ses proches et à la multitude de fans”, a déclaré Octavia Spencer sur Twitter.

“C’est une nouvelle tellement horrible. Le monde entier envoie de l’amour et des prières aux enfants de Priscilla et Lisa Marie en ce moment. Puisse-t-il vous donner de la force », a déclaré l’auteur-compositeur Diane Warren sur Twitter.

“Repose en paix, Lisa Marie. Un sou doux et doux ; », a déclaré l’acteur Cary Elwes sur Twitter.

“J’ai eu la chance de connaître Priscilla Presley quand j’étais dans Dancing With the Stars et en tant que mère, je ne peux pas imaginer la douleur qu’elle doit traverser avec le décès prématuré de Lisa Marie”, a déclaré l’actrice Marlee Matlin sur Twitter.

L’urgence sanitaire de l’auteur-compositeur survient deux jours seulement après que Presley – la fille de Priscilla Presley et de feu Elvis Presley – a assisté aux Golden Globe Awards pour voir Austin Butler remporter le prix de la meilleure performance dans un film (drame) pour son rôle de feu Roi du Rock’n’Roll.