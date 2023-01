Lisa Marie Presley honorée par le réalisateur d’Elvis, Baz Luhrmann : “Votre chaleur, votre sourire, votre amour nous manqueront”

Le réalisateur d'”Elvis” Baz Luhrmann rend hommage à Lisa Marie Presley.

Vendredi, Luhrmann s’est rendu sur Instagram pour partager une légende à côté d’une photo d’Austin Butler assis à côté de l’enfant unique d’Elvis Presley.

“Au cours de l’année dernière, toute la famille du film ‘Elvis’ et moi avons ressenti le privilège de l’étreinte bienveillante de Lisa Marie. Sa perte soudaine et choquante a dévasté des gens partout dans le monde. Je sais que ses fans partout se joignent à moi pour partager des prières d’amour et du soutien avec sa mère, Priscilla, et ses merveilleuses filles Riley, Finley et Harper”, a-t-il écrit.

“Lisa Marie, ta chaleur, ton sourire, ton amour vont nous manquer.”

LISA MARIE PRESLEY, ENFANT UNIQUE D’ELVIS ET PRISCILLA, MORT À 54 ANS

Presley est décédée jeudi à l’âge de 54 ans. Elle a été emmenée à l’hôpital jeudi à Los Angeles après que les adjoints du shérif ont répondu à un “appel sans respiration”, ont confirmé les autorités à Fox News Digital.

Le représentant de Priscilla Presley a partagé une déclaration avec Fox News Digital après la mort de sa fille.

LISA MARIE PRESLEY SE SOUVENIT : TOM HANKS, RITA WILSON ET JOHN TRAVOLTA PLEURENT LA MORT DE LA FILLE D’ELVIS

“Priscilla Presley et la famille Presley sont choquées et dévastées par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun et demandent l’intimité pendant cette période très difficile”, indique le communiqué.

Le biopic de Baz Luhrmann sur Elvis Presley mettait en vedette Austin Butler dans le rôle principal. Lors de la tournée de presse du film, Priscilla et Lisa Marie ont exprimé ouvertement leur adoration du film.

En juin, Lisa Marie s’est assise aux côtés de sa fille, Riley, pour une émission spéciale, “Exclusively Elvis: A Special Edition of 20/20”. A l’époque, le duo mère-fille réfléchissait au film.

“C’était tellement émouvant [experience]”, a déclaré Lisa Marie dans la rare interview. “Comme Riley l’a dit, cela évoque simplement un tel traumatisme générationnel dans le bon sens.

“Et Riley, cinq minutes plus tard, était déjà comme, ‘J’ai fini.’ Elle pleurait déjà et je pleurais.”

Keough, une actrice et cinéaste, a déclaré que l’histoire était “vraiment intense”.

“Comme un film, c’est juste un film exceptionnel “, a déclaré le joueur de 33 ans.

Dans une interview avec “Good Morning America”, Priscilla a qualifié Butler d'”incroyable” dans le film.