Lisa Marie Presley fille Finley House Hunting avec Michael Lockwood – Hollywood Life

Lisa Marie Presleyla fille de 14 ans Finley Lockwood ressemble de plus en plus à sa défunte mère. L’adolescente a été repérée avec son père Michael Lockwood alors que le duo semblait chercher une maison sans sa sœur jumelle harpiste le samedi 27 mai. Elle portait un sweat à capuche graphique noir avec du texte rouge pour la sortie décontractée, ainsi qu’un pantalon de survêtement ample gris et des baskets Nike Low Dunk blanches. Son père, cependant, est apparu un peu plus coloré dans une chemise turquoise, un short Aviator Nation et un chapeau de fourrure excentrique, ainsi qu’une paire de chaussures à enfiler bleues.

La sortie survient juste une semaine après que Finley et Harper ont été vus à leur remise des diplômes du collège, à laquelle assistaient leur père adoré ainsi que leur grand-mère. Priscille Presley le vendredi 19 mai. L’apparition de Priscilla, 77 ans, était importante car jusqu’à quelques jours auparavant, elle avait été mêlée à une bataille juridique sur la succession de Lisa Marie – y compris Graceland, la maison du grand-père des jumeaux Elvis Presley – avec la sœur aînée de Finley et Harper Riley Keough. Malgré le désaccord et la bataille juridique, Riley et Priscilla ont pu se mettre d’accord.

Finley et Harper pleurent aux côtés du reste de leur famille depuis le décès tragique et inattendu de Lisa Marie à l’âge de 54 ans. Son décès est survenu deux jours seulement après sa comparution aux Golden Globe Awards en janvier, où elle était sur place avec Priscille pour soutenir Austin Butler, qui joue dans le biopic d’Elvis. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa maison de la région de Los Angeles par son ex-mari Danny Keoughqui a appelé le 911. Après avoir subi une deuxième crise cardiaque, Lisa est malheureusement décédée dans un établissement médical.

Après sa mort, Michael a publié une déclaration. « Nous sommes tous sous le choc du décès soudain de Lisa Marie Presley, la mère de mes deux belles filles jumelles Harper et Finley. Rien ne nous prépare à une tragédie aussi inattendue. C’est incompréhensible », a déclaré l’homme de 61 ans.

« La chose la plus importante pour moi en ce moment est de prendre soin de mes filles, en veillant à ce qu’elles se sentent toujours en sécurité et aimées », a-t-il également déclaré. « Tous les deux ont un esprit incroyable et ils perpétueront l’héritage de notre famille pour le reste de leur vie. Depuis leur naissance, Harper et Finley m’ont apporté une joie profonde et je leur reste dévoué. Nous demandons la confidentialité en cette période incroyablement difficile.

