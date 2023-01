Lisa Marie Presley « était dans un endroit vraiment sombre » après la mort tragique de son fils Benjamin Keough, dit son copain

Lisa Marie Presley a tenté de rester forte pour ses trois filles tout en pleurant la perte de son fils bien-aimé Benjamin Keough.

La chanteuse, qui était le seul enfant d’Elvis et de Priscilla Presley, est décédée le 12 janvier à l’âge de 54 ans après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale. Avant sa mort soudaine, Presley parlait de sa vie tout en endurant un chagrin d’amour personnel. Keough est décédé par suicide en 2020 à l’âge de 27 ans.

“Je ne lui avais pas parlé ces derniers temps [several] mois, mais je savais qu’elle avait vraiment du mal à gérer son chagrin après la mort de Ben”, a déclaré l’ami de Presley, l’auteur Harry Nelson, à Fox News Digital. “Personnellement, j’espérais qu’elle allait tourner la page. Elle était impliquée dans un autre projet d’écriture, et nous avons eu quelques conversations à ce sujet.”

Nelson a déclaré que Presley “était dans un endroit très sombre lié au décès de Ben” lors de leur dernière conversation.

LA MORT DE LISA MARIE PRESLEY EST LA DERNIÈRE TRAGÉDIE À FRAPPE LA FAMILLE D’ELVIS

“Je cherchais à voir si je pouvais aller de l’avant avec certains des écrits dont nous avions parlé”, se souvient-il. “Et il était très clair qu’elle n’était pas en mesure de le faire. Je lui ai dit de tendre la main quand elle serait prête. Je n’ai plus jamais eu l’occasion de lui parler.”

Nelson, l’associé directeur d’un cabinet d’avocats dans le domaine de la santé, a écrit un livre en 2019 intitulé “Les États-Unis des opioïdes : une ordonnance pour libérer une nation dans la douleur.” Presley a écrit l’avant-propos, où elle décrit comment surmonter la dépendance. La mère de quatre enfants a rappelé comment elle avait reçu une ordonnance pour des analgésiques après la naissance de ses filles jumelles en 2008. Selon Presley, la prescription à court terme a conduit à “un chemin difficile pour surmonter cette dépendance et remettre ma vie en place”. ensemble.”

Le père de Presley, ainsi que son ex-mari Michael Jackson, sont décédés de complications liées à la consommation de drogue.

Nelson, qui a rencontré Presley en 2014 par l’intermédiaire d’amis communs, a déclaré que la star hésitait à parler de sa bataille passée. Cependant, elle voulait aider à inspirer les autres à demander de l’aide.

“Je pense qu’elle luttait contre sa peur du sujet”, a expliqué Nelson. “Elle était déjà attaquée dans la procédure de divorce par les avocats de son ex-mari quant à savoir si elle était en assez bonne santé pour être mère. J’ai donc pensé que c’était une chance pour elle de récupérer une partie de son pouvoir en prenant le contrôle d’elle. histoire et en partageant les parties qu’elle était prête à partager.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je croyais fermement que le moyen le plus efficace de déstigmatiser la recherche d’un traitement et d’éliminer la honte qui maintient les gens dans la dépendance… [is to] demandez à ceux que nous mettons sur un piédestal et à ceux que nous vénérons de partager leurs histoires », a-t-il poursuivi. « Je pense que cela a un pouvoir énorme. Je suis juste une sorte de personne, un avocat qui écrit sur les choses que je voyais. Mais je pensais que c’était une chance d’amener les gens à entendre ce message de la crise des opioïdes. La façon dont nous traitions cela en tant que société ne fonctionnait pas. J’ai donc voulu essayer de diffuser des informations pour changer la façon dont les gens y pensent et commencer à faire quelque chose pour sauver des vies.”

Nelson a déclaré qu’à huis clos, Presley était “incroyablement franche” sur l’histoire de sa vie. Elle espérait que son voyage pourrait avoir un impact sur d’autres vies.

“J’ai été époustouflé de voir à quel point elle était intelligente et réfléchie dans ces conversations”, a déclaré Nelson. “Mais en même temps, cela pesait tellement sur elle en termes de perception qu’elle allait être… en public. Je pense que cette tension était un défi qu’elle naviguait constamment.”

Dans son avant-propos, Presley a souligné que ses enfants lui avaient donné “le but de guérir”. Nelson a déclaré que le lien familial était indéniable.

LARRY GATLIN SE SOUVIENT DE LA GRANDEUR DE LISA MARIE PRESLEY: “ELLE ÉTAIT CALME ET TIMIDE AU CŒUR”

“Je pense que ses enfants étaient comme l’étoile polaire de sa vie”, a expliqué Nelson. “Lisa a traversé tellement de traumatismes, mais je pense que son but et sa motivation dans la vie consistaient à être la meilleure mère possible et à protéger ses enfants des choses auxquelles elle a dû faire face lorsqu’elle était enfant. Elle voulait s’assurer qu’ils avaient une chance d’avoir une belle vie. Elle était si fière d’eux et une mère si dévouée. Je pense que c’est la chose la plus importante que j’ai retenue de nos conversations.

“C’était quelqu’un dont le vrai but était d’être une mère, une artiste et la gardienne de l’héritage de son père”, a-t-il partagé. “Je pense que toutes ces choses lui ont donné l’envie de traverser certaines des périodes très sombres, y compris la nécessité de devenir sobre. Je pense qu’elle avait un réel sens du but dans toutes les fois où j’ai parlé et interagi avec elle. Je pense ces choses lui ont donné la force de faire ce qu’elle devait faire.”

Mais Presley n’a pas toujours été que des affaires. Nelson a déclaré qu’à la maison, elle était “très drôle” et faisait toujours passer ses enfants en premier.

“Avoir la chance de s’asseoir avec elle dans sa maison était vraiment un privilège”, a déclaré Nelson. “Et c’était génial de la voir en action en tant que maman. Elle s’assurait toujours que ses enfants soient nourris et pris en charge.”

LISA MARIE PRESLEY SOUVENUE DES EX-AMILES D’ELVIS, SON DEMI-FRÈRE: “SERA PROFONDÉMENT MANQUÉ”

Au cours des dernières années de sa vie, Presley s’est concentrée sur l’écriture. Elle a écrit un essai en août dernier en l’honneur de National Grief Awareness. Dans ce document, Presley a révélé ce qu’elle a appris depuis la mort de son fils.

“Je fais face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans”, a écrit Presley dans l’essai partagé avec le magazine People. “J’en ai eu plus que la juste part de quiconque dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, je suis arrivé jusqu’ici.”

« Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils ? elle a continué. “L’être le plus doux et le plus incroyable que j’ai jamais eu le privilège de connaître, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à son grand-père à tant de niveaux qu’il m’a fait peur ? Je m’inquiète pour lui encore plus que je ne l’aurais fait naturellement ? Non. Juste non… non non non non…”

Nelson a déclaré qu’il soutenait “sa bravoure” en racontant son histoire.

AXL ROSE DIT QUE LA MORT DE LISA MARIE PRESLEY “NE SEMBLE PAS RÉELLE”: “MON AMI ME MANQUERA”

“Je suis tellement triste qu’elle ne soit pas avec nous”, a déclaré Nelson. “J’espère que le monde se souviendra d’elle comme d’une mère aimante et d’une fille dévouée… quelqu’un qui voulait être une force positive dans le monde pour essayer d’aider les autres.”

“C’est juste une telle perte”, a-t-il ajouté.

La mort de Presley a été confirmée par sa mère, Priscilla Presley.

Avec la sortie l’année dernière du long métrage musical majeur de Baz Luhrmann “Elvis”, Presley et sa mère, 77 ans, avaient assisté à des tapis rouges et à des remises de prix aux côtés des stars du film.

LA VIE DE LISA MARIE PRESLEY GRANDIR AVEC ELVIS ET PRISCILLA DANS SES PROPRES MOTS

Elle était aux Golden Globes pour célébrer le prix d’Austin Butler pour avoir joué son père. Quelques jours auparavant, elle était à Memphis, Tennessee, à Graceland – le manoir où la légende du rock’n’roll a vécu et est décédée – le 8 janvier pour fêter l’anniversaire de son père.

Au cours de sa vie, Presley s’est impliquée dans de nombreuses causes humanitaires, des programmes de lutte contre la pauvreté administrés par l’Elvis Presley Charitable Foundation aux efforts de secours après l’ouragan Katrina. Elle a reçu des citations officielles de la Nouvelle-Orléans et de Memphis pour son travail.

Presley sera enterré à Graceland. Son dernier lieu de repos sera à côté de Keough, a confirmé le représentant de Riley à Fox News Digital. Elvis et d’autres membres de la famille Presley sont également enterrés à Graceland.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.