Lisa Marie Presley « est morte d’un cœur brisé » après la mort de Benjamin

Riley Keough pense que sa défunte mère, Lisa Marie Presley, « est morte d’un cœur brisé ».

L’actrice a parlé du décès de l’homme de 54 ans en janvier 2023 dans un Un article de couverture de People publié mercrediliant la mort de Presley au suicide de Benjamin Keough trois ans plus tôt.

« Ma mère a fait de son mieux pour trouver de la force pour moi et mes jeunes sœurs, [Finley and Harper]après la mort de Ben, mais nous savions à quel point elle souffrait », a expliqué l’ancienne actrice de « Daisy Jones and the Six », 35 ans.

Riley Keough a fait une rare déclaration sur le décès de sa défunte mère. Image de fil

Elle a déclaré que Lisa Marie Presley « est morte d’un cœur brisé » en janvier 2023. FilmMagic

La chanteuse est décédée trois ans après le suicide de son fils Benjamin Keough. Getty Images

« Ma mère est morte physiquement des suites de son opération, mais nous savions tous qu’elle était morte d’un cœur brisé », a poursuivi Riley.

Benjamin avait 20 ans lorsqu’il est décédé en juillet 2020.

Avant son propre décès, Presley prédit dans un essai émouvant qu’elle ne « se remettrait » jamais de la perte de son enfant.

Presley avait précédemment écrit qu’elle ne « se remettrait » jamais de la mort du jeune homme de 20 ans. AFP via Getty Images

Riley a évoqué ces deux tragédies en aidant à terminer les mémoires de ses défunts parents. Instagram/ Riley Keough

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

La tragédie fait partie des mémoires à venir du défunt chanteur, « From Here to the Great Unknown », que Riley a aidé à terminer.

La mort de Benjamin « était incroyablement difficile à écrire, car [her] « La descente de ma mère dans la dépendance », a déclaré mercredi la candidate aux Golden Globes.

Riley a noté que le décès de Presley était également difficile à mettre sur papier – mais elle espère que la vulnérabilité aidera les lecteurs à trouver une « connexion humaine » lorsque le livre sortira le mois prochain.

« From Here to the Great Unknown » sortira en octobre. Getty Images pour ELLE

Riley veut que les lecteurs sachent qu’ils « ne sont pas seuls au monde ». lisampresley/Instagram

« J’espère que dans une circonstance extraordinaire, les gens pourront s’identifier à une expérience très humaine d’amour, de chagrin, de perte, de dépendance et de famille », a ajouté la star de « Under the Bridge ».

«[My mom] « J’ai voulu écrire un livre dans l’espoir que quelqu’un puisse lire son histoire et s’identifier à elle, pour savoir qu’il n’est pas seul au monde. »

Keough a exprimé ouvertement son chagrin à la suite du décès de son frère et de sa mère.

La nominée aux Emmy Awards a été transparente à propos de son propre chagrin au fil des années. rileykeough/Instagram

L’année dernière, elle a déclaré qu’il fallait « du courage… pour y parvenir ». Ben Rosser/BFA.com/Shutterstock

« J’avais le sentiment que j’avais le choix entre abandonner et laisser cet événement m’emporter ou avoir le courage de le surmonter », a-t-elle déclaré. révélé à Vanity Fair L’année dernière, j’ai commencé à essayer de m’en sortir et de ne pas me laisser abattre.

La nominée aux Emmy, qui partage une fille de 2 ans, Tupelo, avec son mari Ben Smith-Petersen, a publié un hommage Instagram aux deux membres de sa famille en juillet 2023.

« Vous me manquez tous les deux », a-t-elle écrit en légende d’une photo de son histoire.