Lisa Marie Presley est apparue instable aux Golden Globes quelques jours avant sa mort Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock pour HFPA

Lisa Marie Presley pris un moment pour discuter avec Suppléments Billy Buisson sur le tapis rouge des Golden Globes 2023, deux jours avant son décès dans un hôpital de Los Angeles après avoir été soigné pour un arrêt cardiaque. Alors que Lisa Marie, 54 ans, parlait avec Billy, elle regarda vers Jerry Schilling – une amie de longue date de son père, Elvis Presley – qui se tenait à côté d’elle. “Je vais attraper ton bras”, a dit Lisa Marie à Jerry, 80 ans, en enroulant son bras autour du sien. Elle a semblé se stabiliser avec l’aide de Jerry tout en discutant Austin Butler’s performance en tant que personnage principal dans de Baz Luhrmann biopic Elvis.

Plus à propos lisa marie presley

Lisa Marie a assisté aux Golden Globes le 10 janvier. Le 12 janvier, la fille du regretté “King of Rock’ n Roll” et Priscille Presley a été transporté d’urgence dans un hôpital de Los Angeles après un arrêt cardiaque. Sa gouvernante l’aurait trouvée inconsciente dans la chambre de sa maison de Calabasas, et son ex-mari, Danny Keough, lui a pratiqué la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. “Ma fille bien-aimée Lisa Marie a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle reçoit désormais les meilleurs soins. Veuillez la garder, elle et notre famille, dans vos prières », a déclaré Priscilla, 77 ans, dans un communiqué en ligne. Malheureusement, il serait trop tard.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla après le déchirant résultat. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autres commentaires. »

Née en 1968, Lisa Marie n’avait que neuf ans lorsque son père est décédé en 1977. Ayant grandi sous les projecteurs, Lisa Marie était connue pour ses relations très médiatisées, notamment ses mariages avec Michael Jackson et Nicolas Cage.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Au cours de sa vie, Lisa Marie a travaillé avec la Elvis Presley Charitable Foundation dans ses efforts caritatifs et humanitaires. Elle s’est également essayée à l’entreprise familiale au tournant du siècle. Lisa Marie a sorti trois albums – À qui de droit (2003), Maintenant quoi (2005), et Tempête et grâce (2012). Guillaume Corganle chanteur/compositeur principal de The Smashing Pumpkinsa travaillé avec Lisa Marie sur son premier album, et il a été l’un des nombreux à lui rendre hommage après l’annonce de sa mort.

“Il y a le chagrin, puis il y a le chagrin”, a écrit Corgan en partageant une photo de lui aux côtés de Lisa Marie. «Ce serait de la tristesse et à plus de niveaux que je ne peux en compter. Veuillez envoyer vos prières pour sa famille et ses enfants en ce moment difficile. Je ne peux vraiment pas trouver les mots pour exprimer à quel point c’est vraiment triste.

Lien connexe Lié: La femme de Michael Jackson : tout savoir sur ses 2 mariages avec Debbie Rowe et Lisa Marie Presley

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.