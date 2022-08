Lisa Marie Presley dit qu’elle se sentait comme une “paria” après la perte de son fils Benjamin

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lisa Marie Presley continue de pleurer la perte tragique de son fils Benjamin Keough, révélant dans un essai déchirant que la mort de son fils l’a “détruite”.

À l’âge de 27 ans, Keough s’est suicidé, laissant derrière lui sa mère, le seul enfant d’Elvis Presley, ainsi que trois sœurs. Son père, Danny Keough, et Presley sont divorcés.

Ses paroles, qui ont été partagées avec le magazine People, offrent un aperçu des séquelles traumatisantes que Presley a subies au cours des dernières années. En ce qui concerne le chagrin, elle écrit : “Je vis dans l’horrible réalité de ses prises incessantes depuis la mort de mon fils il y a deux ans.”

Mardi était la Journée nationale de sensibilisation au deuil, qui a lieu chaque année le 30 août.

Les mots poignants de Presley mentionnent trois réalités déchirantes du chagrin : il n’y a pas d’expiration, c’est solitaire et vous pouvez devenir “un paria”.

Elle écrit: “Je me bats déjà avec moi-même et je me bats sans relâche et de manière chronique, me blâmant chaque jour et c’est déjà assez difficile à vivre avec.”

La chanteuse partage les étranges similitudes entre son père et son fils, en écrivant : “Qui ressemblait tellement à son grand-père à tant de niveaux qu’il m’a vraiment fait peur ?”

Presley, qui n’avait que 9 ans lorsque son père Elvis est décédé, note que si elle détestait être étiquetée comme victime, elle s’identifie maintenant au mot. Elle écrit: “J’en ai eu plus que quiconque dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, je suis arrivée jusqu’ici. Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils?”

Sa force pour aller de l’avant se trouve dans ses autres enfants, Riley, 33 ans, et Harper et Finley, tous deux âgés de 13 ans. Presley partage : “C’est un vrai choix de continuer, un que je dois faire chaque jour et qui est constamment pour le moins difficile… Mais je continue pour mes filles… Ma vie et celle de mes trois filles telles que nous la connaissions ont été complètement détonées et détruites par sa mort.”

L’intention de Presley derrière le partage de ses mots était d’éduquer et d’aider les autres aux prises avec le chagrin.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, appelez la Suicide and Crisis Lifeline au 988.