Lisa Marie Presley décède à 54 ans après une hospitalisation

LOS ANGELES –

Lisa Marie Presley, auteur-compositeur-interprète, fille unique d’Elvis et gardienne dévouée de l’héritage de son père, est décédée jeudi après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale. Elle avait 54 ans.

Sa mort dans un hôpital de Los Angeles a été confirmée par sa mère, Priscilla, quelques heures après que sa fille ait été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir eu une urgence médicale à la maison.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla Presley dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.

Presley, la fille unique d’Elvis et de Priscilla Presley, partageait le charisme maussade de son père — les yeux cagoulés, le sourire insolent, la voix basse et sensuelle — et le suivit professionnellement, sortant ses propres albums de rock dans les années 2000 et apparaissant sur scène avec Pat Benatar et Richard Hawley entre autres.

Elle noua même des liens musicaux directs avec son père, joignant sa voix à des enregistrements d’Elvis tels que “In the Ghetto” et “Don’t Cry Daddy”, une ballade lugubre qui lui avait rappelé la mort prématurée de sa mère (et celle de Lisa Marie grand-mère), Gladys Presley.

“Ça a été toute ma vie”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2012, parlant de l’influence de son père. “Ce n’est pas quelque chose que j’écoute maintenant et c’est différent. Bien que je puisse écouter de plus près. Je reste cohérent sur le fait que j’ai toujours été un admirateur. Il m’a toujours influencé.”

Sa naissance, neuf mois exactement après le mariage de ses parents, faisait l’actualité internationale et son passé était rarement loin de son esprit. Avec la sortie l’année dernière du long métrage musical majeur de Baz Luhrmann “Elvis”, Lisa Marie et Priscilla Presley avaient assisté à des tapis rouges et à des remises de prix aux côtés des stars du film.

Elle était aux Golden Globes mardi, pour célébrer le prix d’Austin Butler pour avoir joué son père. Quelques jours auparavant, elle était à Memphis à Graceland – le manoir où Elvis a vécu et est mort – le 8 janvier pour célébrer l’anniversaire de naissance de son père.

Presley a vécu avec sa mère, une actrice connue pour “Dallas” et les films “Naked Gun”, en Californie après la séparation de ses parents en 1973. Elle a rappelé les premiers souvenirs de son père lors de ses visites à Graceland, conduisant des voiturettes de golf dans le quartier. et voir ses entrées quotidiennes dans les escaliers.

“Il était toujours parfaitement équipé. Vous ne le verriez jamais en pyjama descendre les marches, jamais”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press en 2012. “Vous ne le verriez jamais autrement qu’en” prêt à être vu. ‘ tenue.”

Elvis Presley est décédé en août 1977, alors qu’il n’avait que 42 ans et elle 9 ans. Lisa Marie séjournait à Graceland à l’époque et se souviendrait de lui l’avoir embrassé des heures de bonne nuit avant qu’il ne s’effondre et ne se remette jamais. Lorsqu’elle l’a revu le lendemain, il était allongé face contre terre dans la salle de bains.

“J’ai juste eu un sentiment”, a-t-elle déclaré à Rolling Stone en 2003. “Il n’allait pas bien. Tout ce que je sais, c’est que je l’ai eu (un sentiment), et c’est arrivé. J’étais obsédée par la mort à un très jeune âge. “

Elle fera plus tard la une des journaux. Lutte contre la drogue et certains mariages très publics. Ses quatre maris comprenaient Michael Jackson et Nicolas Cage.

Jackson et Presley se sont mariés en République dominicaine en 1994, mais le mariage a pris fin deux ans plus tard et a été défini par de nombreuses apparitions publiques maladroites, notamment un baiser inattendu de Jackson lors des MTV Video Music Awards et une interview conjointe avec Diane Sawyer lorsqu’elle a défendu son mari contre des allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement d’un mineur.

Son autre mariage de célébrité était encore plus court : Cage a demandé le divorce après quatre mois de mariage en 2002.

“J’ai dû en quelque sorte me heurter à de nombreux murs et arbres”, a-t-elle déclaré à l’AP en 2012. “Mais maintenant, je peux aussi y revenir et vous dire tout ce qui se passait autour de moi et toutes les différentes personnes autour de moi. et tous les awww – et ce n’était pas une bonne situation de toute façon. Cela n’aidait pas. De toute façon, c’était un processus de croissance. C’était juste d’une manière différente. C’était juste devant tout le monde tout le temps. Parce que tout est documenté bien sûr.”

Lisa Marie s’est impliquée dans de nombreuses causes humanitaires, des programmes de lutte contre la pauvreté administrés par la Elvis Presley Charitable Foundation aux efforts de secours après l’ouragan Katrina. Elle recevrait des citations officielles de la Nouvelle-Orléans et de Memphis, Tennessee pour son travail.

Presley a eu deux enfants, l’acteur Riley Keough et Benjamin Keough, avec son ancien mari Danny Keough. Elle a également eu des filles jumelles avec son ex-mari Michael Lockwood.

Benjamin Keough est décédé par suicide en 2020 à l’âge de 27 ans. Presley a parlé de son chagrin, écrivant dans un essai en août dernier qu’elle “vivait dans l’horrible réalité de ses prises implacables depuis la mort de mon fils il y a deux ans”.

“J’ai fait face à la mort, au chagrin et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus que quiconque dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi jusqu’ici”, a-t-elle écrit dans un essai. partagé avec le magazine People.

“Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils ? L’être le plus doux et le plus incroyable que j’aie jamais eu le privilège de connaître, qui m’a fait me sentir si honorée chaque jour d’être sa mère ? Qui ressemblait tellement à sa grand-père à tellement de niveaux qu’il m’a vraiment fait peur ? Ce qui m’a fait m’inquiéter pour lui encore plus que je ne l’aurais fait naturellement ? l’essai a continué. “Non. Juste non… non non non non…”

Lisa Marie est devenue l’unique héritière du Elvis Presley Trust après la mort de son père. Avec Elvis Presley Enterprises, la fiducie a géré Graceland et d’autres actifs jusqu’à ce qu’elle vende sa participation majoritaire en 2005. Elle a conservé la propriété de Graceland Mansion elle-même, des 13 acres qui l’entourent et des objets à l’intérieur de la maison. Son fils y est enterré, avec son père et d’autres membres de la famille Presley.

Lisa Marie Presley est une ancienne scientologue – son fils est né en 1992 selon les directives établies par le fondateur de l’Église de Scientologie, L. Ron Hubbard, selon une histoire de l’AP à l’époque – mais a ensuite rompu avec la Scientologie.

Lisa Marie et Priscilla Presley se rendaient régulièrement à Graceland lors d’énormes célébrations de fans à l’occasion des anniversaires de la mort et de l’anniversaire d’Elvis. L’un des deux avions de Graceland s’appelle Lisa Marie.

Après son premier album “To Whom It May Concern”, en 2003, certains fans sont venus la voir jouer juste par curiosité compte tenu de sa célèbre famille, a-t-elle déclaré à l’AP en 2005.

“J’ai d’abord dû surmonter une idée préconçue de moi”, a-t-elle déclaré à propos des obstacles pour devenir auteur-compositeur-interprète.

“J’ai dû en quelque sorte passer à travers cela et me présenter, et c’était le premier obstacle, puis maintenant chanter devant tout le monde, puis c’était le deuxième, et je suis la progéniture de — vous savez, qui Je suis la progéniture de — j’ai eu quelques obstacles à franchir, cela ne fait aucun doute”, a-t-elle poursuivi. “Mais la balance n’a jamais trop penché dans l’autre sens.”