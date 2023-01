Lisa Marie Presley, chanteuse et fille d’Elvis Presley, décède à 54 ans

Lisa Marie Presley, fille unique de la légende de la musique Elvis Presley, est décédée jeudi à l’âge de 54 ans. La chanteuse a été transportée d’urgence à l’hôpital plus tôt dans la journée après avoir été victime d’un arrêt cardiaque présumé.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissé”, a déclaré sa mère, Priscilla Presley. dans un rapport partagé par l’Associated Press. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

Priscille Presley dit sur Twitter jeudi après-midi que sa fille avait reçu des soins médicaux, mais elle n’a pas partagé d’informations sur l’incident.

Presley s’est effondré et a eu du mal à respirer après un arrêt cardiaque dans une maison près de Calabasas, en Californie, jeudi, selon le Temps de Los Angeles. Presley vivait au domicile de son ex-mari Danny Keough depuis qu’elle a vendu sa propre maison à Calabasas après le suicide en 2020 de leur fils de 27 ans, Benjamin Keougha rapporté le Times.

Sa mort est survenue deux jours seulement après que Presley a assisté à la Golden Globe Awardsoù l’acteur Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation de son père dans le film de Baz Luhrmann Elvis.

Presley, qui avait 9 ans lorsque son père est décédé en 1977, a raconté En plus lors d’une interview avant la cérémonie de remise des prix mardi, elle a été époustouflée par la capacité de Butler à capturer les manières et la voix de son père.

“Je l’adore [Butler]. J’étais époustouflé, vraiment, j’ai dû prendre cinq jours pour le traiter parce que c’était tellement précis et authentique”, a déclaré Presley.

Née à Memphis, Tennessee, le 1er février 1968, Presley a grandi sous les projecteurs créés par l’héritage de son célèbre père. Après le divorce de ses parents en 1973, une grande partie de son enfance a été partagée entre le manoir Graceland de son père à Memphis et la maison de sa mère à Los Angeles. Elle a également suivi ses traces musicales en lançant trois albums rock mêlant country, folk et blues tout en rendant hommage au son emblématique de son père.

Presley est devenue l’unique héritière de l’immense succession de son père après sa mort le 16 août 1977, à 42 ans, d’un arrêt cardiaque dans son manoir de Graceland. Sa mère, en tant qu’exécuteur testamentaire de la succession de son ex-mari, a cofondé Elvis Presley Enterprises pour gérer tous les droits d’image d’Elvis et les redevances restantes, faisant de Graceland une Mecque du tourisme.

Lorsqu’elle est devenue éligible pour hériter de la fortune de son père en 1993, elle a plutôt utilisé les fonds pour former le Elvis Presley Trust, qui se consacre à la gestion de la succession.

Les projecteurs sur sa vie se sont intensifiés avec sa série de relations avec des célébrités, en particulier son mariage de deux ans avec Michael Jackson en 1994 – une union qui a été présentée comme épousant la fille du roi du rock ‘n’ roll avec le roi de la pop. En 2002, elle a également été brièvement mariée à l’acteur Nicolas Cage.

Presley a épousé Danny Keough en 1998, ayant une fille – Mad Max: Fury Road acteur Riley Keough – et son fils – feu Benjamin Keough – ensemble avant de divorcer en 1994. En 2006, elle a épousé le musicien et producteur Michael Lockwood, avec qui elle a eu des filles jumelles – Finley et Harper Lockwood – avant de divorcer en 2016.