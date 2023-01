Lisa Marie Presley, chanteuse et fille d’Elvis, est décédée à l’âge de 54 ans

Lisa Marie Presley, chanteuse et enfant unique d’Elvis et Priscilla Presley, est décédée à l’âge de 54 ans, après avoir été subitement hospitalisée jeudi.

Sa mère de 77 ans a confirmé la mort de Presley plus tard jeudi soir.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla Presley dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Presley a été transportée à l’hôpital depuis son domicile de Calabasas, en Californie, après un arrêt cardiaque signalé, a rapporté TMZ pour la première fois. Sa mère a demandé aux fans de garder sa fille dans leurs prières dans un rapport publié lorsque la nouvelle est tombée pour la première fois.

La famille de Presley a déclaré dans un communiqué séparé qu’elle était « choquée et dévastée par la mort tragique de leur bien-aimée Lisa Marie. Ils sont profondément reconnaissants du soutien, de l’amour et des prières de chacun, et demandent l’intimité pendant cette période très difficile. »

La musicienne est apparue avec sa mère lors de la cérémonie de remise des prix des Golden Globes à Los Angeles deux jours avant son hospitalisation, dans le cadre de la cohorte de talents soutenant le biopic acclamé de Baz Luhrmann, Elvis. Dans la nuit, l’acteur Austin Butler a remporté le prix du meilleur acteur dans un film dramatique pour sa performance en tant que King.

Presley a félicité Butler pour sa performance, en disant: « Je ne savais vraiment pas quoi faire de moi après l’avoir vu. J’ai dû prendre environ cinq jours pour le traiter parce que c’était tellement incroyable, tellement juste et tellement authentique.

Riley Keough, Harper Vivienne Ann Lockwood, Lisa Marie Presley, Finley Aaron Love Lockwood et Priscilla Presley en 2022. Photographie : Steve Cohn/REX/Shutterstock

Les hommages à Presley ont rapidement suivi l’annonce de sa mort.

John Travolta a déclaré sur Instagram: “Lisa petite fille, je suis vraiment désolé. Tu vas me manquer mais je sais que je te reverrai. Mon amour et mon cœur vont à Riley, Priscilla, Harper et Finley.

Rita Wilson, actrice et épouse de la star d’Elvis Tom Hanks, a déclaré: “Nos cœurs sont brisés par le décès soudain et choquant de Lisa Marie Presley ce soir. Tom et moi avions passé du temps avec la famille pendant la tournée promotionnelle du film Elvis. Lisa Marie était si honnête et directe, vulnérable, dans un état d’anticipation du film. Elle a parlé avec tant d’éloquence de son père.

Brian Wilson des Beach Boys a tweeté : « C’est difficile à supporter quand quelqu’un d’aussi jeune et plein de vie décède. Je me sens tellement mal pour Lisa Marie et je souhaite le meilleur pour ses enfants et sa famille.

Bette Midler a déclaré : « Je suis sous le choc. Si belle et seulement 54 ans; Je ne peux pas vraiment le comprendre.

Né à Memphis, Tennessee en 1968, Presley est le seul enfant d’Elvis et Priscilla Presley. Lorsque ses parents ont divorcé, Presley a déménagé avec sa mère pour Los Angelesmais retournerait à la maison de son père à Memphis, Graceland.

À la mort d’Elvis en 1977, Presley, âgée de neuf ans, est devenue cohéritière de sa succession avec son grand-père, Vernon Presley, et son arrière-grand-mère, Minnie Mae Hood Presley. À l’âge de 25 ans, Presley était la seule héritière survivante de la succession, alors évaluée à 100 millions de dollars. En 2005, elle a vendu la majorité des actions commerciales du domaine à Industrial Media, mais a conservé le contrôle de Graceland.

En 1997, Presley a sorti Don’t Cry Daddy en duo avec la voix de son père, pour marquer le 20e anniversaire de sa mort. Elle a ensuite suivi le chemin de son père dans la musique, sortant trois albums : To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) et Storm & Grace (2012).

Lisa Marie Presley et Michael Jackson, photographiés lors d’une visite dans un hôpital de Budapest en 1994. Photo : Sipa Press/Rex Features

Presley s’est marié quatre fois. Elle a été mariée au musicien Danny Keough entre 1988 et 1994, avec qui elle a eu deux enfants : l’acteur Riley Keough et Benjamin Keough, qui s’est suicidé en 2020, à l’âge de 27 ans. Dans un essai pour People en 2022Presley a écrit qu’elle se sentait “détruite” après le suicide de son fils.

Keough et Presley sont restés des amis proches après leur divorce, Keough vivant dans la maison d’hôtes sur sa propriété jusqu’à sa mort. TMZ a rapporté que Keough avait administré la RCR à Presley jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Presley a épousé le chanteur Michael Jackson 20 jours après avoir divorcé de Keough, mais ils ont divorcé 18 mois plus tard; pendant ce temps, Presley a convaincu Jackson de régler les allégations de pédophilie à l’amiable et d’aller en cure de désintoxication pour sa toxicomanie.

“Je pensais qu’il n’avait rien fait de mal et qu’il avait été accusé à tort et, oui, j’ai commencé à tomber amoureuse de lui”, a-t-elle déclaré plus tard à un biographe de Jackson. « Je voulais le sauver. Je sentais que je pouvais le faire.

En 2000, elle s’est fiancée au musicien John Oszajca, mais a rompu après avoir rencontré l’acteur Nicolas Cage lors d’une fête. Cage et Presley se sont mariés en août 2002, mais Cage a demandé le divorce en novembre.

Presley a épousé son guitariste et producteur de musique Michael Lockwood en 2006 et ils ont eu des filles jumelles, Harper et Finley. Presley a demandé le divorce après 10 ans de mariage.

En 2011, elle a été honorée par le gouverneur du Tennessee et le maire de la Nouvelle-Orléans pour ses efforts caritatifs.

Presley était ouverte sur ses luttes contre la dépendance aux opioïdes, écrivant qu’elle était devenue accro après la naissance de ses jumeaux en 2008.

Elle a été scientologue pendant environ deux décennies, mais serait partie en 2014. Sa mère et sa fille Riley restent dans l’église.