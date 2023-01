Lisa Marie Presley avait “le sourire sur son visage” à la fête d’anniversaire d’Elvis – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Lisa Marie Presley semblait heureuse quand elle a célébré son défunt père Elvis Presley‘s anniversaire le 8 janvier, quatre jours seulement avant sa mort inattendue à l’âge de 54 ans. La fille adorée a été rejointe par sa propre fille, Riley Keough, aussi bien que Austin Butlerqui a interprété Elvis dans le film du même nom, et Baz Luhrmann, qui a réalisé le film, au Formosa Cafe à West Hollywood, CA. Le café est connu pour avoir été l’un des favoris d’Elvis.

Bobby Vertqui possède le café, a dit Personnes que Lisa Marie et Riley sont restés côte à côte toute la nuit et ont semblé apprécier leur temps à l’événement. “Ils étaient vraiment adorables ensemble. Ils étaient côte à côte toute la nuit », a-t-il déclaré. « Et bien sûr, je pense qu’ils avaient des choses à faire ce soir-là. Ils devaient s’asseoir ensemble dans le stand d’Elvis, et ils devaient prendre des photos, mais ils semblaient vraiment vraiment l’apprécier…. Ils semblaient très heureux.

Il a également déclaré que Lisa Marie “avait le sourire aux lèvres toute la nuit, tout comme Austin et Riley et tous les autres. Elle semblait de très bonne humeur.

“Quand Austin et Riley et Lisa et Baz étaient tous assis ensemble dans cette cabine, c’était juste des sourires incessants”, a poursuivi Bobby. “Ils étaient juste ravis. Et je pense que l’esprit d’Elvis était certainement vivant à ce moment-là.

“La dynamique, c’était comme s’ils étaient tous de la famille”, a-t-il ajouté. «Ils étaient dans les bras l’un de l’autre, presque toute la nuit, assis dans une cabine, debout ensemble pour des photos. Ils étaient très affectueux et d’une manière familiale. Tout le monde semblait plus joyeux et heureux. Et à part être un peu timide et calme, ce serait la seule chose que je pourrais dire que j’ai remarquée à propos de Lisa Marie.

Peu de temps après que la nouvelle de la mort de Lisa Marie ait fait la une des journaux, Bobby s’est rendu sur sa page Instagram pour partager une vidéo d’elle prononçant un discours lors de l’anniversaire d’Elvis, que l’on peut voir ci-dessus. “Si profondément attristé d’apprendre la perte soudaine de @lisampresley”, a-t-il écrit dans la légende. « Je viens d’être avec elle dimanche, il est difficile de croire que quelqu’un puisse partir si vite. Je ressens vraiment pour sa famille et ses amis proches le plus. Je voulais partager cette vidéo de l’anniversaire d’Elvis à @theformosa, je n’aurais jamais pensé que ce serait la dernière fois que je la verrais. 💔. J’espère qu’elle a retrouvé le roi.

La mort de Lisa Marie a été annoncée par sa mère Priscille Presley dans l’après-midi du 12 janvier, après qu’elle aurait été transportée d’urgence à l’hôpital en raison d’un arrêt cardiaque. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a confirmé Priscilla dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Lisa Marie sera enterrée aux côtés de son père et de son fils Benjamin Keoughdécédé par suicide en 2020, à Graceland à Memphis, TN, selon le représentant de Riley.

