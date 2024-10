Lisa Marie Presley admet qu’elle a « piégé » son ex en tombant enceinte de sa fille Riley : mémoires

[ad_1]

Les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley, « D’ici au grand inconnu », détaille les aspects les plus intimes de sa vie, notamment le fait de tomber enceinte de sa fille Riley Keough.

Après avoir avorté – qu’elle a qualifié de « la chose la plus stupide que j’ai jamais faite » – la défunte chanteuse a admis qu’elle « avait planifié, comploté et comploté » pour s’assurer qu’elle ovulait lorsqu’elle a rejoint son petit-ami de l’époque, Danny Keough, sur un bateau de croisière où son groupe jouait.

«Je m’en fichais de savoir s’il voulait en faire partie ou non. Je sentais que je devais me racheter, faire amende honorable, parce que je n’arrivais toujours pas à croire que j’avais avorté », a écrit Presley : par personne.

«Je pensais que je vais avoir cet enfant. Il y a un enfant que je dois avoir.

Elle a poursuivi: «Je parlerais à l’enfant perdu en lui disant: ‘Je suis vraiment désolée, je ne peux pas croire que j’ai fait ça. S’il vous plaît, pardonnez-moi et restez avec moi jusqu’à ce que je tombe à nouveau enceinte.

Deux semaines plus tard, Presley a appris qu’elle était enceinte de Riley, née en mai 1989.

Dans ses mémoires, la fille d’Elvis Presley a admis qu’elle avait « piégé » Danny avec sa grossesse, en écrivant : « Je n’en avais pas vraiment l’intention, mais je l’ai fait. »

Lisa Marie et Danny se sont mariés de 1988 à 1994.

Le couple a également partagé son fils Benjamin Storm Keough, né en 1992. Il est décédé tragiquement en juillet 2020.

Riley, aujourd’hui âgée de 35 ans, a déclaré en septembre que Lisa Marie – décédée des suites d’une intervention chirurgicale en janvier 2023 – était décédée d’un « cœur brisé » suite à la perte de son fils.

Presley a ensuite accueilli son fils Benjamin avec Danny. Elle est également maman de jumelles avec son quatrième mari, Michael Lockwood. FilmMagie

Lisa Marie était également mère de filles jumelles Harper et Finley Lockwood, aujourd’hui âgées de 16 ans, qu’elle partageait avec son quatrième mari, Michael Lockwood.

Le défunt musicien a également été marié à Michael Jackson de 1994 à 1996 et à Nicolas Cage de 2002 à 2004.

Elle n’a accueilli d’enfants avec aucun d’eux.

Les nouveaux mémoires comprennent de nombreuses révélations sur la vie de Presley. Joe Rondone/L’appel commercial/USA TODAY NETWORK

La fille d’Elvis Presley est décédée en janvier 2023. lisampresley/Instagram

Les mémoires posthumes de Lisa Marie contiennent de nombreuses révélations, notamment le fait qu’elle a gardé le corps de son fils Benjamin chez elle pendant deux mois après sa mort.

Dans le livre, elle se souvient également de s’être sentie « coincée » avec sa mère, Priscilla Presley, après avoir découvert que son père emblématique était décédé d’une crise cardiaque.

« From Here to the Great Unknown », sorti mardi, a été co-écrit par Riley qui a transcrit des heures de cassettes laissées par sa mère, Lisa Marie.