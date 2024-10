Lisa Marie Presley a montré le corps du défunt fils du tatoueur Benjamin Keough pour obtenir l’encre assortie

[ad_1]

Presley a parlé de la mort de son fils Benjamin, décédé par suicide en 2020, dans ses mémoires posthumes, From Here to the Great Unknown.

Lisa Marie Presley a fait de grands efforts pour obtenir des tatouages ​​assortis avec son défunt fils, Benjamin Keough, après sa mort.

Dans les mémoires posthumes de Presley, D’ici au grand inconnuelle a parlé franchement de l’immense chagrin qu’elle a vécu après son fils décédé par suicide en 2020 — une fille sentimentale Riley Keoughqui a aidé à rédiger les mémoires de sa mère, également détaillées dans un nouveau entretien avec Oprah Winfrey.

« Elle disait : ‘Je vais mourir d’un cœur brisé’, et je pense que nous l’avons ressenti », a déclaré Riley à Winfrey.

En fait, son chagrin était si dévorant que Presley a gardé le corps de son défunt fils à la maison sur de la neige carbonique pendant deux mois après sa mort, invitant même un tatoueur à voir Benjamin afin qu’elle puisse obtenir une réplique de ses tatouages. pour obtenir de l’encre assortie pour elle-même.



Riley a également honoré Benjamin en obtenant des tatouages ​​correspondant aux siens.

Comme il avait écrit le nom de sa sœur sur sa clavicule et celui de sa mère sur sa main, en hommage, les deux femmes ont fait inscrire le nom de Benjamin sur les zones exactes – ce qui signifiait que le tatoueur devait inspecter son corps préservé afin d’obtenir le » placement exactement correct. »

« Il dit, OK, tu as des photos ? » Riley se souvient de la question du tatoueur. « Et elle m’a dit ‘Non, mais je peux te montrer.' »

Keough a insisté sur le fait que sa mère n’était pas « folle » de laisser le tatoueur inspecter le corps de son défunt frère, ajoutant que le moment était très « factuel ».

Le Daisy Jones et les Six La star a déclaré que le tatoueur était heureusement « très normal à propos de tout cela » et avait agi de manière professionnelle malgré l’étrange demande.



Cela a cependant mis Keough un peu mal à l’aise, l’actrice de cinéma et de télévision disant à Winfrey qu’elle « est restée silencieuse » à ce moment-là par respect pour sa mère.

« Mais c’était certainement l’un des moments les plus absurdes [of my life] », a admis Keough.

Partageant davantage d’informations sur sa décision de garder le cercueil de Benjamin chez elle après sa mort, Presley a écrit dans ses mémoires qu’elle avait choisi de garder le corps de son fils parce qu’elle ne pouvait pas décider si elle devait l’enterrer à Hawaï – où elle possédait une maison – – ou à Graceland, le domaine de Memphis où son père, Elvis Presley, est mort et est enterré.

« Ma maison a une chambre casitas séparée et j’y ai gardé Ben Ben pendant deux mois. Il n’y a aucune loi dans l’État de Californie qui oblige à enterrer quelqu’un immédiatement », a écrit Presley. « J’ai trouvé une propriétaire de salon funéraire très empathique… Elle m’a dit : ‘Nous vous amènerons Ben Ben.' »



Le propriétaire du salon funéraire a demandé à Lisa Marie de maintenir la pièce à 55 degrés et de le garder sur de la neige carbonique pour préserver le corps.

Au bout d’un certain temps, la mère en deuil « s’est tellement habituée à lui, à prendre soin de lui et à le garder là » que ce n’était plus inhabituel pour elle.

« Je pense que ça ferait peur à n’importe qui d’autre d’avoir son fils là-bas comme ça », a-t-elle écrit. « Mais pas moi. »

Benjamin a finalement été inhumé à Graceland, à côté de son grand-père, après des funérailles à Malibu.