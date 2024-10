Lisa Marie Presley a gardé le corps de son fils Benjamin sur la glace pour l’aider à faire son deuil

Suite au décès du fils de Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, par suicide en 2020, la chanteuse et fille unique d’Elvis Presley a eu du mal à accepter la mort de son fils.

« Je ne pouvais tout simplement pas imaginer un monde dans lequel elle réussirait sans lui », a déclaré la petite-fille de Presley, Riley Keough, à Oprah Winfrey lors d’une conférence de presse. Spécial CBS«Les Presley – Elvis, Lisa Marie et Riley», mardi.

Keough a parlé des mémoires posthumes de sa mère, D’ici au grand inconnuqu’elle a co-écrit, et le temps passé par sa famille à Graceland à Memphis, où Lisa Marie a séjourné pendant une partie de son enfance. Après la mort de son frère, Keough a déclaré que sa mère dirait : « Je vais mourir d’un cœur brisé. »

Au cours de l’interview, Winfrey s’est souvenue de Lisa Marie lui disant qu’elle ne savait pas si elle pouvait continuer après le suicide de son fils. «Je savais que c’était la fin pour elle. Tu sais? » » dit Keough. « Je pense que je me sentais reconnaissant, parce que j’avais l’impression d’être en sursis. »

Winfrey a également demandé à Keough de lire un passage des mémoires, dans lequel sa mère a écrit : « Ben ressemblait beaucoup à son grand-père, très, très, très et à tous points de vue. Il lui ressemblait même. Ben lui ressemblait tellement, ça m’a fait peur. Je ne voulais pas lui dire parce que je pensais que c’était trop demander à un enfant. Nous étions très proches. Il me dirait tout. Ben et moi avions la même relation que mon père et sa mère. C’était un putain de cycle générationnel. Gladys aimait tellement mon père qu’elle se saoulait à mort en s’inquiétant pour lui. Ben n’avait aucune putain de chance.

Keough a déclaré que dans le livre, Lisa Marie a expliqué pourquoi elle avait décidé de conserver le corps de son défunt fils sur de la neige carbonique dans son manoir de Los Angeles pendant deux mois jusqu’à ce qu’il soit prêt pour l’enterrement.

« Je pense que le plan était de l’enterrer ici avec son père, et nous n’allions pas venir [to Graceland] pendant environ trois semaines », a déclaré Keough, qui a ajouté que son frère serait gardé au salon funéraire pendant cette période. « Je pense qu’elle n’aimait tout simplement pas l’idée qu’il soit loin », a déclaré l’actrice en référence à Lisa Marie. « Elle ne savait pas ce qui se faisait, et je pense qu’elle voulait juste contrôler la situation étant donné notre famille… et aussi simplement être mère. »

Keough a déclaré que Lisa Marie s’est sentie réconfortée lorsqu’elle s’est assise près du corps de son frère. Le Daisy Jones et les Six La star a également partagé que pendant le processus de deuil de sa mère, Lisa Marie avait exprimé son souhait de se faire faire un tatouage assorti avec son fils sur sa main – au même endroit où il avait son tatouage.

«Je pense que l’histoire pourrait, sur le papier, voir à quel point cela semble complètement insensé et absurde. Mais moi – ma mère était tout simplement elle-même », a déclaré Keough. « Elle n’était pas une folle. »

Keough a déclaré que sa mère avait invité un tatoueur à voir le corps de Benjamin afin de trouver le bon placement. « [The tattoo artist]que Dieu le bénisse, était très normal à propos de tout cela », a déclaré Keough. « C’est certainement l’un des moments les plus absurdes. »

Lorsque l’artiste est partie, Keough a déclaré qu’elle avait dit à sa mère : « Tu sais à quel point c’était fou, ce que tu viens de faire ? »

Lisa Marie est décédée le 12 janvier 2023 après avoir subi un arrêt cardiaque à son domicile de Calabasas, en Californie. Elle a été enterrée à Graceland à côté de Benjamin. Plusieurs mois avant d’être enterrée, Lisa Marie a écrit un essai franc pour Personnes sur le sentiment de « destruction » après la mort de son fils.

« La mort fait partie de la vie, que cela nous plaise ou non, tout comme le deuil. Il y a tellement de choses à apprendre et à comprendre sur le sujet, mais voici ce que je sais jusqu’à présent : la première est que le chagrin ne s’arrête ni ne disparaît d’aucune façon, un an ou des années après la perte », a écrit Presley. « Le deuil est quelque chose que vous devrez porter avec vous pour le reste de votre vie, malgré ce que certaines personnes ou notre culture veulent nous faire croire. »