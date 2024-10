Lisa Marie Presley « a gardé le corps de son fils Benjamin à la maison » pendant deux mois après sa mort

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Les mémoires posthumes de Lisa Marie Presley révèlent apparemment l’étendue de son chagrin suite à la mort de son fils, Benjamin Keough.

Le défunt chanteur, qui était le seul enfant du chanteur Elvis Presley et de l’actrice/chanteuse Priscilla Presley, est décédé en janvier de l’année dernière, à l’âge de 54 ans.

Sa fille, l’acteur et musicien Riley Keough, a terminé le livre intitulé D’ici au grand inconnu – dans les mois qui ont suivi sa mort.

Dans un chapitre, Presley aurait révélé qu’elle avait eu le cœur tellement brisé par la mort de Benjamin qu’elle a gardé son corps chez elle pendant deux mois, alors qu’elle luttait pour décider où l’enterrer.

Benjamin, le frère cadet de Riley, était partagé par Presley et son premier mari, le musicien Danny Keough, avant leur divorce en 1994. Il s’est suicidé en 2020, à l’âge de 27 ans.

Page six rapporte qu’elle a expliqué comment elle a dû se forcer à « se battre » pour rester en vie pour le bien de ses enfants survivants, Riley, 35 ans, et de ses filles jumelles Harper et Finley Lockwood, aujourd’hui âgées de 16 ans.

ouvrir l’image dans la galerie Lisa Marie Presley avec son fils Benjamin (Instagram @lisampresley)

« Il n’y a aucune loi dans l’État de Californie qui oblige à enterrer quelqu’un immédiatement », a écrit Presley, révélant qu’elle gardait son fils dans la chambre d’une casita – un petit bâtiment séparé de la propriété principale.

«J’ai trouvé une propriétaire de salon funéraire très empathique… Elle m’a dit : ‘Nous vous amènerons Ben Ben.’»

Riley et sa mère ont décidé d’honorer Benjamin en se faisant tatouer qui correspondait au sien : il avait le nom de sa sœur inscrit sur sa clavicule et celui de sa mère sur sa main. Ils ont appelé un tatoueur pour examiner le corps de Benjamin afin qu’il puisse faire correspondre la police et l’emplacement.

Riley aurait écrit dans ses mémoires : « Lisa Marie Presley venait de demander à ce pauvre homme de regarder le corps de son fils décédé, qui se trouvait juste à côté de nous dans la casitas.

« J’ai eu une vie extrêmement absurde, mais ce moment est dans le top cinq. »

ouvrir l’image dans la galerie Riley Keough (à gauche) avec sa mère, Lisa Marie Presley, en 2017 (Vision 2017)

Peu de temps après qu’ils se soient fait tatouer, Riley a rappelé que tout le monde avait eu le sentiment que Benjamin voulait se reposer.

« Même ma mère a dit qu’elle pouvait le sentir lui parler, lui dire : « C’est fou, maman, qu’est-ce que tu fais ? C’est quoi ce bordel ! » elle a écrit.

Les funérailles de Benamin ont eu lieu à Malibu, avec une cérémonie dirigée par l’auteur indo-américain Deepak Chopra. Il a été enterré à Graceland aux côtés de son grand-père ; Lisa Marie a également été enterrée à côté de lui.

Dans une interview avec Personnes, Riley a déclaré que sa mère était décédée « le cœur brisé » après la mort de Benjamin. Elle est morte de causes naturelles ; un médecin légiste a déterminé qu’une occlusion de l’intestin grêle avait provoqué son arrêt cardiaque.

« Ma mère a fait de son mieux pour trouver de la force pour moi et mes jeunes sœurs après la mort de Ben, mais nous savions à quel point elle souffrait », a déclaré Riley. « Ma mère est physiquement décédée des suites de son opération, mais nous savions tous qu’elle était morte d’un cœur brisé. »

D’ici au grand inconnu est sorti maintenant.

Si vous avez été concerné par les problèmes abordés dans cet article, vous pouvez contacter les organisations suivantes pour obtenir de l’aide : mind.org.uk, nhs.uk/livewell/mentalhealth, santé mentale.org.uk, samaritains.org.