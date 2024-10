Lisa Marie Presley a gardé le corps de son fils à la maison pendant des mois

« Je me suis tellement habitué à lui, à prendre soin de lui et à le garder là », écrit Presley. « Je pense que ça ferait peur à n’importe qui d’autre d’avoir leur fils là-bas comme ça. Mais pas moi. » La fille de Presley, Riley Keough, qui a terminé le livre après la mort de sa mère en 2023, écrit qu’après un moment bizarre au cours duquel un tatoueur s’est vu montrer l’emplacement d’un tatouage sur le corps de Benjamin afin qu’elle et sa mère puissent en obtenir un correspondant, « nous avons tous J’ai eu cette impression de mon frère qu’il ne voulait plus de son corps dans cette maison, » Personnes rapports. « ‘Les gars’, semblait-il dire, ‘Ça devient bizarre' », écrit-elle. « Même ma mère a dit qu’elle pouvait le sentir lui parler, lui dire : ‘C’est fou, maman, qu’est-ce que tu fais ?' »

Keough raconte Personnes que ce que sa mère espérait faire dans ses mémoires était « d’aller au-delà de l’idée que le magazine avait d’elle et de révéler l’essentiel de qui elle était. La transformer en un être humain en trois dimensions : la meilleure mère, une enfant sauvage, une amie farouche, artiste sous-estimée, franche, drôle, traumatisée, joyeuse, en deuil, tout ce qu’elle a été tout au long de sa vie remarquable. » Elle dit qu’en terminant ses mémoires, elle veut « donner une voix à ma mère d’une manière qui lui échappait de son vivant ».

Dans les mémoires, Presley partage également des détails sur sa relation avec Michael Jackson, E! Nouveaus rapports. Lorsqu’ils se sont mariés en 1994, elle avait 25 ans et lui 35 ans. « Il m’a dit qu’il était toujours vierge », écrit Presley. « Je pense qu’il avait embrassé Tatum O’Neal et qu’il avait eu une histoire avec Brooke Shields qui n’avait pas été physique à part un baiser. Il a dit que Madonna avait essayé de sortir avec lui une fois aussi, mais rien ne s’était passé. Je J’étais terrifié parce que je ne voulais pas faire de mauvais choix. »

