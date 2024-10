Lisa Marie Presley a gardé le cadavre de son fils Benjamin dans sa maison pendant deux mois après son décès | Benjamin Keough, bébés célèbres, Lisa Marie Presley, Riley Keough | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Lisa Marie Presley n’a pas pu terminer ses mémoires avant son décès, alors sa fille Riley Keough je l’ai fini pour elle.

« D’ici au grand inconnu» est sorti le 8 octobre et des extraits ont été mis en ligne.

Dans le livre, ils parlent de la mort de Lisa-Mariele fils Benjamin Keough en 2020 et comment elle a gardé son cadavre chez elle pendant deux mois après son décès. Les funérailles ont été retardées car elle ne pouvait pas décider où l’enterrer.

«Ma maison a une chambre casitas séparée et j’ai gardé Ben Ben là-bas pendant deux mois », a-t-elle commencé.

La pièce était maintenue à 55 degrés et Riley a déclaré que le corps était sur de la « glace carbonique ».

Lisa-Marie a écrit : « Il n’existe aucune loi dans l’État de Californie qui oblige à enterrer quelqu’un immédiatement. J’ai trouvé un propriétaire de salon funéraire très empathique. Je lui ai dit qu’avoir mon père à la maison après sa mort était incroyablement utile parce que je pouvais aller passer du temps avec lui et lui parler. Elle a dit : « Nous vous amènerons Ben Ben. Vous pouvez l’avoir là-bas.

«Mais je me suis tellement habitué à lui, à prendre soin de lui et à le garder là-bas. Je pense que ça ferait peur à n’importe qui d’autre d’avoir leur fils là-bas comme ça. Mais pas moi », dit-elle dans le livre. « Je me sentais tellement chanceuse d’avoir un moyen de pouvoir encore l’élever, de retarder cela un peu plus longtemps afin que je puisse accepter de le laisser se reposer. »

Riley a écrit dans le livre à propos d’un tatoueur visitant la maison pour lui donner et Lisa-Marie des tatouages ​​assortis Benjoin avait.

«Nous avons rencontré l’artiste dans la petite cour à côté des casitas, et pendant la réunion, ma mère a insisté sur le fait qu’elle voulait que son tatouage soit exactement là où mon frère avait le sien. L’artiste a dit que c’était possible, mais qu’il lui faudrait connaître la police, le positionnement. « Avez-vous des photos ? » Riley dit dans le livre.

Lisa-Marie » a répondu au tatoueur : « Non… mais je peux vous montrer. »

Riley a écrit : « J’ai regardé ma mère et, avec mes yeux seulement, j’ai communiqué : ‘Es-tu fou ?’ Vous n’avez jamais rencontré ce type auparavant. Ne l’amenez pas dans cette pièce avec mon frère décédé.’ » Eh bien, elle l’a fait.

« J’ai eu une vie extrêmement absurde, mais ce moment est dans le top cinq », Riley a écrit. «Peu de temps après, nous avons tous eu cette impression de mon frère qu’il ne voulait plus de son corps dans cette maison. « Les gars », semblait-il dire, « ça devient bizarre ». Même ma mère a dit qu’elle pouvait le sentir lui parler en disant : « C’est fou, maman, qu’est-ce que tu fais ? C’est quoi ce bordel ! »

Benjoin fut finalement enterré à Graceland, où Lisa-Marie est également maintenant enterré.

