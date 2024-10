Lisa Marie Presley a été agressée par le petit ami de maman Priscilla

Lisa Marie Presley a affirmé avoir été agressée par l’ex-petit ami de sa mère Priscilla Presley, l’acteur Mike Edwards, dans ses nouveaux mémoires.

Après la mort de son père, Elvis Presley, en 1977, Lisa Marie a déménagé à plein temps à Los Angeles pour vivre avec sa mère, avec qui elle a eu une relation tumultueuse tout au long de sa vie.

Là, a-t-elle affirmé dans « From Here to the Great Unknown » (disponible maintenant), Edwards – qui est apparu dans le film « Mommie Dearest » de 1981 en tant qu’amant de Joan Crawford – est entré dans sa chambre au milieu de la nuit et a passé son doigt vers le haut. sa jambe.

Dans ses mémoires, Lisa Marie Presley a affirmé avoir été agressée lorsqu’elle était enfant par l’un des petits amis de sa mère Priscilla.

Priscilla Presley et l’acteur Mike Edwards étaient ensemble depuis sept ans et entretenaient une relation enflammée, a déclaré Lisa Marie. Collection Ron Galella via Getty Images

«Il a dit qu’il allait m’apprendre ce qui allait se passer quand je serais plus grande», a écrit Lisa Marie, qui avait 10 ans à l’époque. « Il posait sa main sur ma poitrine et disait qu’un homme allait te toucher ici, là, il a mis sa main entre mes jambes et il a dit qu’ils allaient te toucher ici. Je pense qu’il m’a doucement embrassé puis est parti cette nuit-là.

Elle l’a dit à sa mère le lendemain et, a-t-elle écrit, Priscilla « s’est envolée dans sa chambre et a claqué la porte. Finalement, elle m’a appelé et m’a dit qu’Edwards voulait s’excuser.

« Edwards était assis sur leur lit, l’air très maussade et boudeur… il a dit ‘Je suis vraiment désolé, mais en Europe, c’est comme ça qu’ils enseignent aux enfants, donc c’est ce que je faisais.' »

Mais, affirme-t-elle dans le livre, les abus ne s’arrêtent pas là.

« Finalement, il me touchait et me donnait une fessée, me disant de ne pas regarder [at him]», a écrit Lisa Marie. «Je suppose qu’il se branlait. Il ne serait pas en colère contre moi – il l’a fait très calmement, juste assis sur une chaise, me frappant le cul. Mes fesses seraient noires, bleues, orange, vertes.

Après avoir montré les bleus à Priscilla, a affirmé Lisa Marie, sa mère a dit : « Eh bien, qu’avez-vous fait pour provoquer cela ?

Lisa Marie – ici âgée de 9 ans – n’avait que 10 ans lorsqu’elle a déclaré qu’Edwards avait commencé à la maltraiter. Getty Images

Dans un passage troublant de son livre de 1988, « Elvis, Priscilla and Me », Edwards a écrit qu’il « avait envie sexuellement de Lisa » – en écrivant : « Là où Priscilla et moi étions autrefois inséparables, c’était maintenant Lisa et moi qui étions presque ensemble. tous les jours. Bientôt, j’ai découvert que je regardais ma montre, attendant la fin de l’école de Lisa, tout comme Elvis attendait chaque jour avec impatience le retour de l’école de Priscilla à Graceland.

Lisa Marie a écrit que lorsque Priscilla confrontait Edwards, il disait : « J’étais ivre » ou « Elle flirtait avec moi ».

Dans son livre, Edwards a déclaré: «Une fois, alors que Priscilla et moi étions assis à table et que Lisa était assise entre nous, Lisa s’est levée pour prendre quelque chose dans le réfrigérateur et son genou nu a accidentellement effleuré ma main. Cela a envoyé des vagues de désir à travers moi. J’ai regardé Priscilla et j’ai pensé : Tu ne vois pas ce qui se passe, je suis tombé amoureux de ta fille.

Lisa Marie a affirmé que les abus avaient duré quelques années. Edwards a été avec Priscilla pendant sept ans, de 1977 à 1984, et leur relation était pleine de violence, selon le livre.

Priscilla Presley et Edwards se battaient souvent et se jetaient des objets, a déclaré Lisa Marie. Collection Ron Galella via Getty Images

Lisa Marie est décédée en janvier 2023, laissant derrière elle des heures de cassettes que sa fille Riley Keough, une actrice qui a joué dans « Daisy Jones & The Six », a transformé en biographie.

Le Post a contacté Edwards et Priscilla pour commentaires.