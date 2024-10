Lisa Marie Presley a déclaré que Michael Jackson était encore vierge à 35 ans

Les nouveaux mémoires de Lisa Marie Presley, publiés à titre posthume, D’ici au grand inconnurévèle de nouvelles informations étonnantes non seulement sur sa propre vie privée, mais aussi sur celle de Michael Jackson, y compris une affirmation selon laquelle le roi de la pop était vierge à 35 ans lorsque les deux ont commencé à sortir ensemble.

« Dans la journée » après que Presley ait dit à son mari de l’époque, Danny Keough, que Jackson lui avait avoué son amour et lui avait demandé de « te quitter, de l’épouser et d’avoir des enfants avec lui », Presley écrit que « Michael appelait. Est-ce que je quittais Danny ou non? » Après que Keough ait lui-même pris la décision de quitter Presley, Jackson lui a avoué : « Il m’a dit qu’il était toujours vierge. Je pense qu’il avait embrassé Tatum O’Neal et qu’il avait eu une liaison avec Brooke Shields, ce qui n’avait pas été le cas. physique à part un baiser. Il a dit que Madonna avait également essayé de sortir avec lui une fois, mais que rien ne s’était produit. »

Presley décrit avoir été « terrifié, parce que je ne voulais pas faire de mauvais choix ». Mais « quand il a décidé de m’embrasser pour la première fois, il l’a fait. Il était à l’origine de tout. Les choses physiques ont commencé à se produire, ce qui m’a choqué. J’avais pensé que peut-être nous ne ferions rien avant de nous marier, mais il a dit : ‘Je n’attends pas !' »

Lisa Marie Presley et Michael Jackson en 1994.

Stéphane Cardinale/Sygma via Getty



Presley est décédée en 2023 avant de pouvoir terminer D’ici au grand inconnuet sa fille Riley Keough a terminé ce que sa mère avait commencé. Le mémoire qui en résulte est un mélange des souvenirs de Presley et de la propre version des événements de Keough. Keough est née en 1989 et avait 5 ans au moment de la romance et du mariage éventuel de sa mère avec Jackson.

« Je pense que Michael a touché l’essentiel de ma mère », écrit Keough. « Elle voulait le soigner, et elle avait le sentiment qu’il était incompris, un sentiment qu’elle connaissait très bien. »

Presley, la fille unique d’Elvis et Priscilla Presley, écrit dans ses mémoires que son expérience commune avec Jackson d’être mis sous les projecteurs alors qu’ils étaient enfants en a fait des âmes sœurs.

Se souvenant des premiers jours de leur relation, elle écrit : « Nous restions éveillés toute la nuit, parlant comme vous le faites lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois, regardant des films comme Mâchoiresboire et parler de notre enfance, de nos vies, de ce que nous ressentions. » Même si elle a rencontré Jackson lorsqu’elle était enfant, « la première fois que j’ai rencontré Michael dont je me souviens vraiment, c’était en 1993, juste après qu’il ait fait sa célèbre performance à la mi-temps du Super Bowl et son entretien avec Oprah [Winfrey] ».

Winfrey a soulevé la question de la virginité directement pendant son Entretien de 1993 avec Jackson. « Comment as-tu pu poser cette question ? Je suis un gentleman », répondit Jackson en rougissant. Il a décrit sa vie sexuelle comme « quelque chose de privé. Il ne faut pas en parler ouvertement. Vous pouvez me traiter de démodé si vous voulez, mais pour moi, c’est très personnel ».

« Alors tu ne vas pas répondre ? » Winfrey a insisté, et Jackson a seulement hésité : « Je suis gêné. »

Michael Jackson et Lisa Marie Presley aux MTV Video Music Awards 1994.

Jeff Kravitz/FilmMagic



Dans D’ici au grand inconnuPresley écrit que « la connexion était incroyablement forte. Personne n’avait jamais vu cet aspect de la vie. [Jackson]. Il n’était pas quelqu’un de si aigu et calculé. C’était un acte. »

Elle se souvient également de la première série d’allégations d’agression sexuelle portées contre Jackson lors de leur première cour. Les allégations de 1993 ont été réglées à l’amiable, mais les allégations ultérieures ont repris au début des années 2000, conduisant à un procès pénal en 2005. Les accusations portées contre Jackson comprenaient quatre chefs d’accusation d’actes obscènes sur un enfant mineur et de fourniture de boissons alcoolisées à des personnes de moins de 21 ans. Après environ cinq mois, Jackson a été déclaré non coupable des 14 chefs d’accusation.

« En ce qui concerne la pédophilie, je n’ai jamais vu une chose pareille », écrit Presley dans ses mémoires. « Personnellement, je l’aurais tué si je l’avais fait. » Presley et Jackson se sont mariés en 1994 et ont divorcé en 1996, invoquant des différences irréconciliables.

D’ici au grand inconnu est sorti maintenant.