Lisa Marie : La propriété bien-aimée d’Elvis à Graceland devra-t-elle être vendue pour rembourser la dette de sa fille ?

Deux ans après la mort tragique de son mari, Priscilla Presley a été convoquée au bureau du comptable d’Elvis au centre-ville de Memphis et a averti que, sans action drastique, l’immense fortune qu’il avait laissée à leur unique enfant serait bientôt perdue avec sa maison bien-aimée, Graceland.

C’était en 1979. Le père d’Elvis, Vernon Presley, qui avait été l’exécuteur testamentaire de son fils, venait de mourir, forçant Priscilla à prendre les rênes et à superviser la succession du défunt chanteur jusqu’à ce que leur fille Lisa-Marie ait 25 ans.

Un baptême du feu, sans doute, pour une femme qui n’avait que 14 ans lorsqu’elle a rencontré Elvis et qui n’avait jamais été impliquée dans ses affaires pendant les six années de leur mariage.

Mais, déterminée à sauver le droit d’aînesse de sa fille, Priscilla entreprit de transformer la fortune familiale, transformant le domaine d’Elvis en un empire qui aurait dû – et aurait facilement pu – soutenir ses descendants pour les générations à venir.

Maintenant, plus de 43 ans plus tard et une semaine après la mort subite de Lisa Marie suite à une crise cardiaque, Priscilla, 77 ans, pourrait être pardonnée d’avoir ressenti un terrible sentiment de déjà-vu alors qu’elle réconfortait ses petites-filles en deuil.

Pendant que, demain, elle et d’autres membres de la famille seront rejoints par des milliers de fans de Presley lors d’un mémorial organisé sur la pelouse de Graceland pour la musicienne et actrice de 54 ans, il semble que le vaste héritage de 100 millions de dollars laissé à Lisa Marie par son père dévoué a pratiquement disparu. Une grande partie, comme le Mail l’a découvert cette semaine, a été soufflée au cours des dernières années de la vie tragiquement courte de Lisa Marie au milieu de batailles juridiques, de décisions commerciales téméraires, sans parler de dépenses démesurées presque inimaginables.

En effet, une ancienne directrice financière a affirmé qu’elle “s’est trop dépensée dans le dénuement et a fait faillite deux fois à cause de ses dépenses”.

On pense que la mère de quatre enfants devait plus d’un million de dollars en factures d’impôt impayées au moment de son décès. Des documents juridiques, vus par le Mail, suggèrent également qu’elle n’avait que 95 266 $ en espèces et 714 775 $ en actions, obligations et autres actifs.

Surtout, comme nous le verrons, elle avait précédemment vendu 85% de sa participation dans «Elvis Presley Enterprises» (EPE) constituée pour elle par Priscilla – y compris les droits sur la propriété intellectuelle de son père, son image, sa ressemblance et le droit pour exploiter Graceland en tant qu’attraction touristique.

La décision d’abandonner le contrôle de la succession qui contrôlait l’héritage de son père a été prise, en 2005, pour la sortir d’une des nombreuses crises financières qui ont tourmenté sa vie. Elle a continué à recevoir 100 000 dollars par mois de sa participation restante de 15%, ainsi qu’un salaire de 4 361 dollars par mois en tant qu ‘«employée» de Graceland. Mais ces montants couvraient à peine ses dépenses qui, a-t-elle déclaré au tribunal en 2018, s’élevaient à 92 000 dollars par mois, dont 23 500 dollars pour le loyer et 1 708 dollars pour les paiements de sa voiture, une Maserati.

Mais pour ses petites-filles, le succès du biopic primé de Baz Luhrmann, Elvis pourrait bien être la bouée de sauvetage dont elles ont besoin si elles veulent conserver la maison que leur grand-père – et leur mère – tant aimée.

Au milieu du gâchis financier qu’elle a laissé derrière elle, une question autrefois impensable se pose maintenant.

Le bien-aimé Graceland d’Elvis devra-t-il être vendu pour rembourser les dettes montagneuses que sa fille a laissées derrière lui ? Ou Priscilla va-t-elle à nouveau entrer dans la brèche, cette fois pour conseiller ses trois petites-filles sur la meilleure façon de protéger leur propre avenir financier, tout en préservant l’héritage d’Elvis pour les années à venir ?

“Actuellement, il y a beaucoup d’inconnues parce que nous ne connaissons pas toute l’étendue des créanciers de Lisa Marie”, déclare l’avocat de Los Angeles, Ryan Sellers, dont la société Hale and Sellers est spécialisée dans la planification successorale et l’homologation.

“Ce sera un processus où toute personne à qui l’on doit de l’argent se manifestera”, ajoute-t-il. “La succession a-t-elle assez pour couvrir ces dettes – ou pour parvenir à un arrangement au sujet des dettes sans avoir à vendre un actif corporel ?”

Les petites-filles sont l’actrice de 33 ans Riley, la fille aînée de Lisa Marie issue de son premier mariage avec Danny Keough, ainsi que des jumeaux de 14 ans, Harper et Finley, de son quatrième au musicien Michael Lockwood. Son fils unique, Ben Keough, s’est suicidé en juillet 2020 à l’âge de 27 ans.

Désormais sans mère, ses enfants se tourneront sans aucun doute vers la grand-mère aimante qu’ils connaissent sous le nom de « Nona » pour obtenir soutien et conseils ; car Priscilla Beaulieu Presley a, sans aucun doute, été la constante calme de toute leur vie.

Ce qu’elle leur conseille de faire à la suite du décès de leur mère reste à voir. Ryan Sellers se demande si, face aux dettes de Lisa Marie, le trio décidera finalement de tuer la proverbiale poule aux œufs d’or et de vendre les 15 % restants d’EPE dont ils vont maintenant hériter.

Alors qu’elle accepte la mort prématurée de sa fille, Priscilla pourrait être pardonnée de se demander où tout s’est mal passé.

Après la mort d’Elvis à l’âge tragique de 42 ans, le moins que la famille Presley aurait pu espérer était de vivre heureux pour toujours – du moins en termes financiers.

Selon certaines estimations, les gains à vie du « roi » s’élèvent à un milliard de dollars. Mais avec plus de 50% de ses revenus volés par son manager, le “colonel” Tom Parker, Elvis a gaspillé l’argent restant aussi vite qu’il l’a gagné, éclaboussant sur la propriété et les voitures flashy, achetant des Cadillac et d’autres cadeaux coûteux pour le personnel. à Graceland et pour ses amis et sa famille.

Enfant, Lisa Marie ne manquait de rien matériellement. Elle avait son propre poney, une voiturette de golf à conduire dans le domaine de Memphis de son père, et même un jet privé portant son nom. Elvis l’a emmenée une fois dans l’Utah pour qu’elle puisse jouer dans la neige pendant seulement 20 minutes.

Icône de caméra Enfant, Lisa Marie ne manquait de rien matériellement. Crédit: Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

Notoirement sans espoir avec de l’argent, Elvis ne valait que 5 millions de dollars à sa mort, soit environ 20 millions de dollars selon les normes d’aujourd’hui. Alors que sa succession générait environ 1 million de dollars par an en 1979 lorsque Priscilla a pris ses fonctions, le coût de fonctionnement de Graceland était de 480 000 dollars par an, la plupart en taxes, assurances et sécurité 24 heures sur 24 pour la tombe d’Elvis.

Le plus désastreux de tous, les redevances de la plupart des enregistrements de Presley n’allaient même pas à sa succession. En 1973, dans le but d’effacer les dettes que lui et Elvis avaient accumulées, Parker avait vendu l’intégralité du catalogue du chanteur jusque-là au géant de la musique RCA.

Lui et Elvis pensaient qu’ils pouvaient plutôt compter sur ses revenus de tournées – et sur ses futurs succès. Ni l’un ni l’autre n’aurait pu prévoir que dans quatre ans, le « roi » serait mort.

Lorsque Priscilla a pris la barre en 1979, la succession d’Elvis était dans une situation désespérée, avec une facture fiscale impayée de 10 millions de dollars.

Incapable d’accéder aux droits sur les tubes que son défunt ex-mari avait vendus, elle a formé Elvis Presley Enterprises pour exploiter les droits sur son image avec un programme mondial de licences, des projets de merchandising et de télévision et de vidéo ainsi que des redevances sur les chansons enregistrées après l’accord RCA. .

Au cœur de son plan d’affaires, bien sûr, se trouvait Graceland, la maison de huit chambres de style colonial où Elvis a vécu et est mort à Memphis, qui a ouvert ses portes au public en 1982 et a rapidement attiré 700 000 visiteurs par an.

Grâce au travail acharné et à la gérance de Priscilla, à la fin des années 1980, Graceland rapportait 15 millions de dollars par an et, au moment où Lisa Marie est finalement entrée dans la fortune de son père en 1993, le domaine valait 100 millions de dollars.

La vie privée de Lisa Marie était déjà mouvementée, avec des séjours en cure de désintoxication pour dépendance à l’alcool et aux drogues. Et il ne lui a pas fallu longtemps pour défaire le travail acharné de sa mère.

Lorsqu’elle a repris une nouvelle fiducie créée pour diriger l’empire Elvis, elle était déjà mère de deux enfants – pour Riley et Benjamin. Un an plus tard, en 1994, elle a divorcé de son premier mari, Danny Keough, et, 20 jours plus tard, a épousé la pop star troublée Michael Jackson. En 2002, elle s’est mariée et s’est séparée de l’acteur Nicholas Cage.

Un an plus tard, en 2003, elle a nommé le directeur commercial de haut niveau Barry Siegel. C’est Siegel qui a supervisé l’accord de 2005 dans lequel Lisa Marie a vendu 85% de la participation de sa fiducie dans Elvis Presley Enterprises (EPE) pour 100 millions de dollars à la société de divertissement CKX, plus 25 millions de dollars d’actions dans CKX, perdant ainsi le contrôle du nom Elvis , image et ressemblance. Elle a conservé Graceland et ses 13,8 acres, les biens personnels de son père et 15 % de l’EPE.

Après impôts, Lisa Marie est repartie avec environ 40 millions de dollars de la transaction, plus les 25 millions de dollars d’actions. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour se frayer un chemin à travers cette somme encore importante.

Ses finances ont pris un nouveau coup avec l’achat en 2010 de Coes Hall, un vaste domaine du XVe siècle près de Rotherfield dans l’East Sussex, acheté pour 5,7 millions de livres sterling et financé par un prêt de 4,3 millions de livres sterling de la Barclays Bank qui a été garanti contre le reste de Lisa Marie. Participation de 15 % dans EPE.

Elle avait espéré que le déménagement en Angleterre peu après la naissance de ses filles jumelles l’aiderait à tourner une nouvelle page alors qu’elle luttait contre la dépendance aux opioïdes. Mais lorsque son quatrième mariage, avec le musicien Michael Lockwood, s’est rompu en 2016, Coes Hall a été mis sur le marché.

Il s’est finalement vendu, à perte, pour 3,25 millions de livres sterling en 2020, ce qui signifie qu’elle remboursait toujours le prêt sur la propriété à sa mort.

En 2018, Lisa Marie a poursuivi Siegel et sa société, les accusant d’avoir dilapidé son héritage de 100 millions de dollars et de ne lui avoir laissé que 14 000 dollars en espèces – une somme éclipsée par une facture de carte de crédit de 500 000 dollars, des impôts impayés et d’autres dettes. Siegel a riposté en affirmant qu’elle avait “passé son chemin dans la misère”. Des documents montrent qu’elle a dépensé 39 millions de dollars en seulement quatre ans, de 2005 à 2009.

Au moment de l’action en justice, Siegel a publié une déclaration: “Il est clair que Lisa Marie traverse une période difficile de sa vie et cherche à blâmer les autres au lieu d’assumer la responsabilité de ses actes.”

Alors que l’affaire traînait en longueur, il a été rapporté que Priscilla avait été forcée de vendre son manoir de Los Angeles pour aider sa fille à faire face à ses dettes croissantes.

L’actrice ex-femme de l’un des hommes les plus célèbres de la planète avait déjà repris le travail à 70 ans, se produisant sur scène au Royaume-Uni dans des pantomimes à Manchester et Milton Keynes ainsi qu’à Wimbledon dans le sud-ouest de Londres. L’année dernière, il a été annoncé qu’en 2023, elle reviendrait au Royaume-Uni pour une série de soirées “Elvis And Me”.

La semaine dernière, Siegel a affirmé que l’affaire contre lui avait été “résolue de manière confidentielle, il y a plus d’un an”. Mais Lisa Marie s’était également battue contre son dernier mari, Michael Lockwood. L’affaire est restée en suspens lorsque Lisa Marie est décédée.

Selon Joel Weinshanker, qui gère Graceland via EPE, ses filles hériteront désormais du domaine avec Riley, en tant qu’aîné, aux commandes. Reste à savoir ce qu’il restera de cette fiducie une fois que les créanciers de Lisa Marie auront appelé.

Une lueur d’espoir est le succès continu du biopic primé de Baz Luhrmann, Elvis, qui a suscité une passion pour le chanteur parmi une nouvelle génération de fans.

Deux jours seulement avant sa mort, une frêle Lisa Marie s’est assise côte à côte avec Priscilla aux Golden Globes et a vu Austin Butler, 31 ans, remporter le prix du meilleur acteur pour sa performance en tant qu’Elvis, l’homme dont l’héritage a éclipsé les deux. leurs vies.

Mais pour ses petites-filles, le succès du film – qui a déjà rapporté 287 millions de dollars au box-office – pourrait bien être la bouée de sauvetage dont elles ont besoin si elles veulent conserver la maison que leur grand-père – et leur mère – tant aimée.

Dans les mois à venir, ils pourraient faire pire que d’écouter leur bien-aimée Nona, qui a vu de près ce que la malédiction de Presley peut faire et sait mieux que quiconque comment y survivre.