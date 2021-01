La chanteuse Lisa Maffia a été acquittée pour avoir agressé un coiffeur qu’elle traitait «comme une sœur».

Les allégations selon lesquelles l’ancien membre de So Solid Crew aurait gratté les bras de Rebekah Groves lors d’un «fracas» dans un salon de Tulse Hill, dans le sud de Londres, ont été rejetées par des magistrats vendredi.

En prononçant le verdict de non-culpabilité, le président du banc, David Taylor, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Maffia avait été impliquée dans une agression.

Il a déclaré que le témoignage de Maffia, «bien qu’émouvant», avait été «crédible et crédible» et que le témoignage donné par Mme Groves avait été «vague et incohérent».

Le tribunal de première instance de Croydon avait appris plus tôt que la femme de 41 ans s’était rendue au salon en mai de l’année dernière pour demander le retour de plusieurs ensembles de lisseurs à peigne chaud que Mme Groves vendait en son nom.

James Tucker, poursuivant, a déclaré que Mme Groves avait été «reculée dans un coin» du magasin et que Maffia et la femme non identifiée avaient «tenté de saisir son téléphone» alors qu’elle tentait d’appeler la police.

Le chanteur de 21 Seconds, vêtu d’une chemise blanche et d’une veste noire, a été visiblement bouleversé tout au long de la procédure et a été soutenu par un ami au tribunal.

Le tribunal a appris que Maffia avait invité Mme Groves en tournée avec elle et en vacances, et avait proposé de la soutenir financièrement après être devenue cliente du salon.

«Après quelques rendez-vous [Ms Groves] a partagé certaines choses sur sa vie privée… comme une sœur, avoir une épaule sur laquelle s’appuyer », a déclaré Maffia.

Elle a dit qu’elle était entrée seule dans le magasin et que Mme Groves était devenue furieuse et «verbalement agressive» envers elle.

«J’ai demandé à Rebekah pourquoi elle m’avait bloqué et elle était tout de suite hostile et je savais qu’elle ne voulait pas lui parler», dit-elle.

«Elle agissait comme quelque chose que je n’avais jamais vu, je pouvais voir qu’elle était en colère et il se passait beaucoup de choses.

«Je voulais juste sortir.

«Elle lançait des objets… elle avait un peigne chaud avec lequel elle coiffait la femme et me chargeait.

Maffia a rejeté les suggestions de M. Tucker selon lesquelles elle avait «fortement réagi de manière excessive et s’était impliquée dans une explosion émotionnelle qui est devenue violente».

Elle a déclaré qu’à la suite de l’incident, Mme Groves avait publié des propos diffamatoires à son sujet sur les réseaux sociaux «pour gagner en popularité».

Joseph Carr, en défense, a déclaré que bien que Mme Groves ait nié avoir fréquemment utilisé les médias sociaux, elle avait déclaré au tribunal qu’elle comptait plus de 8000 abonnés sur Instagram.

Juanita Phillips, témoin de la défense, a déclaré que Mme Groves lui avait dit qu’elle avait l’intention de «prendre [Maffia] aux nettoyeurs »après l’incident.

« Elle parlait de jusqu’où l’histoire avait atteint – » Je vais « l’emmener chez les nettoyeurs à ce sujet », a-t-elle dit.

«« Tout le monde veut connaître mon histoire »,« je vais l’emmener sur tous les blogs ». Elle a dit Loose Women.

«Même la légende de« mon client célèbre », c’était déjà un titre.»