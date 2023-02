Lisa Loring, mercredi dans l’original ‘Addams Family’, pleurée par la star de ‘Munsters’ Butch Patrick: ‘Elle me manque’

Butch Patrick pleure la perte de son ami bien-aimé.

Lisa Loring, reconnue par les fans comme l’original du mercredi Addams de l’adaptation télévisée classique de “La famille Addams”, est décédée samedi à l’âge de 64 ans. L’actrice est décédée des complications d’un accident vasculaire cérébral causé par l’hypertension artérielle, a déclaré sa fille Vanessa Foumberg. Le journaliste hollywoodien.

“Ma première réaction a été la tristesse”, a déclaré Patrick, qui a joué Eddie Munster dans “The Munsters”, à Fox News Digital. “Et en même temps, ce n’est pas arrivé de façon inattendue. Elle avait une santé défaillante depuis un moment. Je savais qu’elle était faible. Mais en même temps, je suis vraiment heureux qu’elle n’ait plus mal. Je suis une grande partisane de la spiritualité et de l’au-delà, donc je suis heureuse qu’elle soit dans un meilleur endroit. Mais elle me manque. Nous avons eu une très longue amitié. Nous avons fait beaucoup de grandes choses et vécu de merveilleuses aventures ensemble.

Les anciens enfants stars se sont rencontrés pour la première fois au domicile de Paul Petersen en 1985. Peterson, également un ancien enfant star, a ensuite formé A Minor Consideration, un groupe de soutien aux enfants acteurs à Hollywood.

“J’ai immédiatement dit : ‘Oh mon Dieu, quelle belle femme'”, a ri Patrick. “Nous avons fait quelques émissions ensemble parce que tout promoteur sensé aimerait avoir Mercredi Addams et Eddie Munster dans la même pièce pour promouvoir une apparition. Et c’est là que tout a commencé. Plus nous travaillions ensemble, plus nous nous rapprochions et plus nous approfondissions le lien d’amitié est devenu.”

Selon l’homme de 69 ans, son souvenir préféré de Loring est lorsque leurs personnages ont dit “oui” pour le plus grand plaisir des fans en 1997.

“Il y avait un gentleman à Pittsburgh, Tony Greco, le plus grand collectionneur de ‘Munsters’ au monde”, se souvient Patrick. “C’était un ami pour tout le monde. Un de ses copains allait ouvrir une boîte de nuit appelée Heaven… Je lui ai dit : ‘Est-ce que tu aimerais avoir Eddie Munster et Wednesday Addams – un match made in Heaven ?’ Et il dit : ‘Ça ressemble à un super événement !'”

“Alors j’ai contacté Lisa et elle a adoré l’idée”, a-t-il partagé. “Elle est venue et était magnifique. Nous avions des bagues et un DJ déguisé en pape qui a célébré la cérémonie. Nous avons eu 5 000 personnes pour assister à ce faux mariage massif d’Eddie Munster et de mercredi Addams. C’était un si bon moment.”

Patrick a dit qu’il avait vu Loring pour la dernière fois en novembre. Le couple a fait une apparition lors d’une séance de signature d’autographes à Anaheim, en Californie.

“Lisa était assise à côté de moi, alors nous avons eu quelques jours pour discuter”, se souvient-il. “C’est à ce moment-là que j’étais très inquiète pour elle. Elle était en fauteuil roulant et sa force n’était pas ce qu’elle était. Je pouvais le voir. Mais j’espérais qu’elle allait récupérer… Elle n’avait que 64 ans. Elle nous a quittés beaucoup trop jeune. Trop tôt.

“Je pense que lorsque son mari Graham est décédé l’année dernière, cela lui a enlevé beaucoup de joie”, a déclaré Patrick. “Ils étaient divorcés, mais elle tenait toujours beaucoup à lui.”

Aujourd’hui, Patrick espère que les fans se souviendront de Loring pour être “une âme merveilleuse qui aimait ses filles”.

“Elle a toujours apprécié son succès et sa vie”, a déclaré Patrick en retenant ses larmes. “Elle était très fière de ce qu’elle avait fait… Son talent, même à un jeune âge, lui est venu si naturellement. Elle avait une telle présence que Mercredi Addams, ce qui est tout un exploit à réaliser en tant que petite fille. Je “Je suis juste heureux de l’avoir connue. Nous étions tous les deux des enfants d’Hollywood et avions des styles de vie parallèles. Mais nous avons aussi passé un très bon moment sur ce trajet.”

“Cela peut être difficile parfois à Hollywood”, a-t-il expliqué. “Mais elle a survécu. Et je suis heureux qu’elle ait trouvé la paix.”

Loring a d’abord endossé le rôle de Pigtailed Wednesday en 1964. Elle a commencé à travailler sur l’adaptation télévisée en direct des dessins animés du New Yorker de Charles Addams alors qu’elle n’avait que 5 ans. L’émission a été diffusée en même temps que la sitcom effrayante “The Munsters”. .”

Alors que Loring n’a joué le personnage que pendant deux ans, sa performance a établi le modèle pour les représentations en direct. Elle a récemment été félicitée pour avoir inspiré l’interprétation du rôle de Jenna Ortega dans la série Netflix “Wednesday”.

John Astin, qui jouait Gomez Addams, est le dernier membre survivant de la distribution originale.

Après son succès à la télévision, Loring s’est occupée d’apparaître dans une série de slashers dans les années 80. Son dernier rôle crédité était celui de Miss Rhonda dans “Doctor Spine” en 2015.

Loring laisse dans le deuil deux filles et deux petits-enfants.