Lisa LaFlamme: Une lettre ouverte dit que l’éviction montre le sexisme, l’âgisme auquel les femmes sont confrontées au travail

TORONTO-

Une lettre ouverte signée par une longue liste de sommités canadiennes vise le renvoi brutal par Bell Média de Lisa LaFlamme en tant que présentatrice du bulletin de nouvelles phare de l’entreprise.

Dans une diffusion de deux pages dans le Globe and Mail d’aujourd’hui, la missive signée par un who’s who des arts, des affaires et de la politique canadiens – dont Margaret Norrie McCain, Anne Murray et Jim Balsillie – indique que LaFlamme était un chef de file des cotes d’écoute pour l’entreprise ” jusqu’à ce qu’une chose change : la couleur de ses cheveux.”

La lettre au conseil d’administration et à la direction de BCE et de Bell Canada indique que l’éviction de la présentatrice de nouvelles télévisées primée au début de sa carrière souligne le sexisme et l’âgisme auxquels les femmes continuent de faire face au travail.

Il dit que la “décision commerciale” de licencier LaFlamme a détruit la confiance dans Bell Média et se demande comment l’entreprise “arrangera les choses”.

La lettre arrive un jour après qu’un dirigeant de Bell Média ait pris congé de son travail au milieu des retombées continues du licenciement de LaFlamme.

Une note de service interne de Bell Média a indiqué vendredi que le vice-président des nouvelles Michael Melling prendrait immédiatement un congé pour passer du temps avec sa famille.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 août 2022.