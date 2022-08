Lisa LaFlamme: Départ non lié à l’âge, dit Bell

TORONTO-

Le chef de la société mère de Bell Média affirme que la décision de mettre fin au contrat de Lisa LaFlamme n’a rien à voir avec son âge, son sexe ou ses cheveux gris.

Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada, affirme que la suppression du présentateur de longue date de CTV National News reflète plutôt des changements massifs dans la radiodiffusion traditionnelle au Canada.

Dans un article sur LinkedIn, il dit que l’époque où les téléspectateurs attendaient jusqu’à 23 h pour obtenir leurs nouvelles est révolue et que des changements sont nécessaires pour s’assurer que Bell Média peut fournir à ses journalistes les ressources dont ils ont besoin sur toutes les plateformes où les nouvelles sont consommées.

Son message résume une semaine de retombées croissantes de l’éviction de LaFlamme qui a vu le vice-président des nouvelles de Bell Média, Michael Melling, prendre un congé de son travail.

Bibic dit que Melling a fait l’objet de “diverses allégations” et qu’il est en congé en attendant le résultat d’un examen du lieu de travail.

Une liste de Canadiens de premier plan a publié samedi une lettre ouverte condamnant le licenciement brutal de LaFlamme, affirmant que la décision met en évidence le sexisme et l’âgisme auxquels les femmes continuent de faire face sur le lieu de travail.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 août 2022.