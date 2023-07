Lisa Kudrow, star de « Friends », fête ses 60 ans : ce que les fans n’ont pas vu dans l’émission à succès

Lisa Kudrow fête ses 60 ans !

L’actrice est surtout connue pour avoir incarné Phoebe Buffay pendant 10 saisons dans la sitcom à succès NBC « Friends ». Elle est apparue dans l’émission aux côtés des co-stars Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry et Courteney Cox.

Bien que l’émission ait cessé d’être diffusée il y a près de 20 ans, elle reste toujours aussi populaire, car elle continue de trouver de nouveaux publics grâce à sa présence sur divers réseaux de streaming.

Voici quelques informations sur les coulisses de l’une des émissions les plus populaires des années 1990 et du début des années 2000.

Erreur emblématique

L’un des moments les plus mémorables de la série est survenu lors de la finale de la saison quatre lorsque Ross a dit par erreur le nom de Rachel à l’autel au lieu de celui de son épouse Emily. Il s’avère que le scénario a été inspiré par une erreur réelle commise lors du tournage d’une scène plus tôt dans la saison.

Dans le livre de 2019, « Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era », Saul Austerlitz a interviewé les créateurs, les scénaristes, les producteurs et certains acteurs de l’émission. Le livre contenait de nombreux secrets des coulisses du tournage, l’un d’entre eux étant la façon dont les scénaristes ont eu l’idée de la confusion des noms.

Selon Austerlitz, les scénaristes savaient qu’ils voulaient que Ross et Emily se marient, mais ils ne savaient pas exactement comment l’épisode allait se terminer. Lors du tournage d’une autre scène plus tôt dans la saison, David Schwimmer, qui jouait Ross dans la série, était censé dire « Emily, le taxi est là », mais a plutôt dit « Rachel, le taxi est là ».

Austerlitz a écrit que c’était « à ce moment » où l’un des producteurs, Greg Malins, et l’un des créateurs, David Crane, se sont tournés l’un vers l’autre et ont décidé que c’était ainsi que la saison se terminerait.

Étoile blessée

Lors de l’émission spéciale « Friends: The Reunion » de Max en 2021, les acteurs et les créateurs de l’émission ont expliqué comment le tournage d’une cascade lors d’un épisode particulier s’était terminé avec l’un des principaux acteurs blessés.

L’épisode mémorable de la saison 3, « Celui où personne n’est prêt », présente une séquence dans laquelle les personnages respectifs de Matt LeBlanc et Matthew Perry, Joey et Chandler, se disputent pour savoir qui peut s’asseoir sur une chaise spécifique. À un moment donné de l’épisode, Chandler et Joey courent vers la chaise, sautant dessus tout en appelant dibs, c’est à ce moment-là que les choses se sont dégradées pour LeBlanc.

« Je suis allé juste sauter par-dessus la table basse et j’ai trébuché, et mes jambes se sont levées en l’air et mon épaule est sortie de la prise », a déclaré LeBlanc à ses camarades lors de la réunion. Le casting a ensuite regardé des images de l’incident, dans lequel on peut voir LeBlanc atterrir sur le fauteuil sous un angle étrange et repartir, très clairement dans la douleur.

Selon le casting, des ambulanciers paramédicaux ont ensuite été appelés sur le plateau et la production de cet épisode spécifique a été arrêtée. Il s’avère que LeBlanc s’est disloqué l’épaule et a dû porter une écharpe, quelque chose qui a été écrit dans la série, expliqué en disant que Joey est tombé du lit.

Ursule

Avant de décrocher le rôle de Phoebe Buffay dans « Friends », Lisa Kudrow a joué le personnage d’Ursula dans une autre sitcom populaire de NBC, « Mad About You ». Ursula était la serveuse grossière qui travaillait au restaurant que fréquentaient souvent les personnages principaux que Paul et Jamie fréquentaient. Puisque les deux émissions ont eu lieu à New York et ont été diffusées sur NBC, les scénaristes de « Friends » ont écrit Ursula dans l’émission.

« Mon mari Jeffrey [Klarik] était sur « Mad About You » en tant qu’écrivain. Nous avons dû aller à [creators] Danny Jacobson et Paul Reiser pour obtenir leur permission, et étonnamment à cause de cette relation… ils ont été incroyablement généreux et nous ont laissé faire, ce qui est fou », a déclaré le créateur David Crane à Entertainment Weekly en 2019. « Je ne laisserais personne faire ça avec un personnage de notre émission ! »

Le tournage des scènes impliquait l’utilisation d’un remplaçant pour que Kudrow agisse, qui a fini par être la sœur de l’actrice.

« Je pense que ressentir le [stress] elle a mis sa sœur en étant le double était plus dans sa tête à l’époque, donc ces scènes étaient un peu difficiles à tourner « , a expliqué le producteur exécutif Kevin S. Bright. « Mais ça a fini par être très amusant quand vous mettre ensemble. »

La Rachel

À la fin de la première saison, Jennifer Aniston a fait ses débuts avec « The Rachel », qui allait devenir l’une des coiffures les plus parlées de l’histoire de la télévision. Elle a continué à arborer la coupe de cheveux tout au long de la deuxième saison de l’émission, mais Aniston n’était pas fan du style.

Aniston a expliqué à plusieurs reprises à quel point elle n’aimait pas la coupe de cheveux.

« J’adore Chris, et il est le fléau de mon existence en même temps parce qu’il a lancé cette fichue Rachel, qui n’était pas mon meilleur look », a-t-elle déclaré Séduire en 2011. « Comment dire ça? Je pense que c’était le plus moche coupe de cheveux que je n’ai jamais vue. »

En 2013, Aniston a déclaré à Marie Claire que « ‘The Rachel’ nécessitait beaucoup d’entretien ».

« J’ai eu cette coupe de cheveux et je me suis dit: » Wow, c’est incroyable « , puis je me suis retrouvée avec cette serpillière crépue sur la tête, parce que je ne savais pas comment faire ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré plus tard au 2018 Récompenses InStyle.

Salaire égal

Dans les mémoires de Matthew Perry, « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing », l’acteur a parlé de la négociation historique entre les acteurs et les dirigeants. Perry a rappelé que David Schwimmer avait reçu beaucoup d’attention positive après la première saison, révélant que c’était son idée de négocier les salaires en équipe.

« C’était une décision qui s’est avérée extrêmement lucrative sur toute la ligne », a écrit Perry. « Sa décision a servi à nous faire prendre soin les uns des autres à travers ce qui s’est avéré être une myriade de négociations de réseau stressantes, et cela nous a donné un pouvoir énorme. »

Il a écrit qu’à la huitième saison, l’ensemble du casting gagnait 1 million de dollars par épisode. Perry a remercié Schwimmer dans son livre pour « nous avoir fait rester ensemble alors qu’il aurait pu faire cavalier seul et en avoir profité plus que tout le reste ».

À l’époque, Gens rapporté, Schwimmer et Jennifer Aniston ont subi une réduction de salaire afin de s’assurer que l’ensemble de la distribution était payé de la même manière. Aniston a parlé de sa décision de négocier en équipe lors d’une interview en 2021 sur « The Howard Stern Show », expliquant « nous faisions tous exactement la même quantité de travail » et qu’elle « ne se serait pas sentie à l’aise de savoir [she] faisait plus. »

« Nous avons tous ressenti cela », a ajouté Courteney Cox. « Je pensais que c’était la chose la plus importante – comme nous l’avons tous fait – que nous soyons tous égaux à tous points de vue. C’était la première fois que les gens étaient tous collés ensemble dans un casting. Je pense que c’était effrayant, probablement, pour les productions après cela. »

Chanson du thème

Lorsque les Rembrandt ont été approchés pour la première fois pour écrire la chanson thème de « Friends », les créateurs de l’émission leur ont demandé de proposer quelque chose de similaire à une chanson du groupe REM Lors d’une interview avec Buzzfeed News, les membres du groupe Danny Wilde et Phil Solem a expliqué qu’ils se sont assis avec le compositeur Michael Skloff et la parolière Allee Willis un jour, et deux jours plus tard, ils étaient dans le studio d’enregistrement.

« C’est là que nous avons élaboré l’idée et nous nous sommes assurés que toutes les pièces fonctionnent », a déclaré Solem. « Allee envoyait des fax avec les paroles dessus, du style : ‘Voilà une nouvelle réplique !’ ‘Essaye celui-là!’ ‘Que dis-tu de ça?’ À la fin de la journée, nous avions une version approximative… Donc, c’était pendant trois jours que nous travaillions dessus. Et puis, ce qui semblait être cinq secondes plus tard, c’était à la télévision.

Les quatre claps emblématiques de la chanson ont été ajoutés comme touche finale, et dans le but de participer à la création de la chanson, les créateurs de l’émission Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane ont voulu enregistrer les claps eux-mêmes. Wilde se souvient avoir dû faire plus de 25 prises pour bien applaudir.

Au départ, la chanson n’a été écrite que sous la forme d’un morceau de 45 secondes à utiliser pour l’intro de l’émission. Après qu’une station de radio de Nashville ait joué la chanson en boucle pendant trois minutes, Wilde a expliqué « qu’il avait reçu une quantité folle de demandes », les incitant à écrire le reste de la chanson.

« Voici ce qui était vraiment fou : à ce moment-là, les producteurs se sont lancés dans l’écriture. Nous nous sommes donc tous assis, lançant des idées », a déclaré Solem. « Il y avait beaucoup d’interaction. C’était, genre, sept personnes ! »

Lorsque la version complète de la chanson est sortie, le casting de « Friends » a été présenté dans le clip vidéo.

La dépendance de Matthew Perry

Dans ses récents mémoires, Matthew Perry a parlé de sa dépendance à la fois à l’alcool et aux médicaments sur ordonnance, admettant lors d’un entretien avec Diane Sawyer qu’il prenait 55 Vicodin par jour, ainsi que de la méthadone, du Xanax et buvait de grandes quantités de vodka chaque jour.

« Vous pouvez suivre la trajectoire de ma dépendance si vous évaluez mon poids d’une saison à l’autre », a écrit Perry dans ses mémoires. « Quand je porte du poids, c’est de l’alcool ; quand je suis maigre, c’est des pilules ; quand j’ai une barbichette, c’est beaucoup de pilules. »

Alors que Perry a déclaré que ses cinq coéquipiers de « Friends » avaient tenté de l’aider dans les coulisses, il a expliqué que Jennifer Aniston était celle qui l’avait appelé à plusieurs reprises pour son abus d’alcool. Il a écrit qu’elle s’était approchée de lui et lui avait dit : « Nous savons que vous buvez », et s’est rappelé le moment où il avait parlé à Sawyer en disant : « Ouais, imaginez à quel point c’était effrayant. »

Perry a ensuite reconnu Aniston comme « celle qui a le plus tendu la main », ajoutant: « Je lui en suis vraiment reconnaissant. »