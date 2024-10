Lisa Kudrow rend hommage à Teri Garr, maman de la télé « Friends », la qualifiant de « génie du théâtre comique »

Lisa Kudrow se souvient d’elle Amis Teri Garr, maman de la télévision, suite à l’annonce de sa mort.

Garr est décédé à l’âge de 79 ans des suites de la sclérose en plaques, diagnostiquée pour la première fois en 1999. Kudrow a partagé le petit écran avec Garr dans plusieurs épisodes de la sitcom NBC et a rendu hommage à sa défunte co-star.

« Teri Garr était un génie de la comédie qui a eu et continue d’avoir une énorme influence sur moi et je sais que je ne suis pas seul dans ce cas », a déclaré Kudrow dans un communiqué à Personnes. « Je me sens tellement chanceuse et reconnaissante d’avoir pu travailler avec Teri Garr. »

Garr a joué le rôle de Phoebe Abbott dans AmisPhoebe Buffay de Kudrow et l’ex-mère d’Ursula Buffay. Sa première apparition a eu lieu dans l’épisode final de la saison 3 de 1997 intitulé « Celui à la plage ». Dans l’épisode, Phoebe rencontre une femme qu’elle croit être l’amie de ses parents. Phoebe découvre plus tard que la femme est sa mère biologique.

Garr a repris le personnage dans la saison 4 de 1998, dans les épisodes « Celui avec la méduse » et « Celui avec l’utérus de Phoebe ».

Lisa Kudrow et Teri Garr dans « Celui avec les méduses » Télévision Warner Bros. / Avec l’aimable autorisation de : Everett Collection

Garr a commencé sa carrière dans les films d’Elvis Presley des années 1960, comme Viva Las Vegas et Débardeur. L’actrice est également apparue dans le film Annette Funicello beach party de 1964. Soirée pyjama. Garr a continué à décrocher de petits rôles au cinéma tout au long de la décennie et est apparu dans des épisodes de Star Trek, Cette fille, Mayberry RFD, Il faut un voleur et Salle 222.

La suivre Amis rôle principal invité, Garr est apparu dans des émissions comme urgence, Félicité, Médecine forte, Télévision folle, La vie avec Bonnie, Salutations de Tucson, Loi et ordre : Unité spéciale pour les victimeset Miettes. Elle était également comédienne de doublage pour des émissions comme Dr Katz, thérapeute professionnel, Batman au-delà, Roi de la Collineet Quoi de neuf Scooby-Doo.