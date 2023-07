Lisa Kudrow célébrée par les co-stars de Friends Jennifer Aniston et Courteney Cox à l’occasion de son 60e anniversaire | Actualités Ents & Arts

Jennifer Aniston et Courteney Cox ont fait l’éloge de leur drôle de co-vedette de Friends, Lisa Kudrow, à l’occasion de son 60e anniversaire.

Aniston et Barreur chacun a partagé une sélection de photos de son temps à travailler ensemble sur le frapper la sitcom américaineainsi que traîner dans la vraie vie.

Image:

Photo : Instagram @lisakudrow





Kudrow, qui a étudié la biologie à l’université avant d’atteindre une renommée mondiale dans Friends, a joué l’adorable et excentrique Phoebe Buffay.

Elle a continué à avoir du succès dans des films, y compris le classique culte Romy And Michele’s High School Reunion, et d’autres émissions de télévision, notamment The Comeback, Space Force et Feel Good.

Aniston, 54 ans, qui jouait Rachel Green dans Friends, a écrit : « Veuillez vous joindre à moi pour célébrer l’une de mes personnes préférées sur la planète. LISA KUDROW !!

« Elle est mon amie et ma famille depuis près de 30 années incroyables. Je te chéris… Je t’aime, mon doux Floosh.

« L’un des comédiens/acteurs les plus talentueux avec qui j’ai eu le grand honneur de travailler pendant toutes ces glorieuses années et bien d’autres à venir ! Joyeux anniversaire à Lisa ! »

L’une des images partagées par Aniston était tirée de leur publicité dans le magazine Milk de 1996, avec la paire arborant des moustaches de lait.

Kudrow a répondu: « Mon Joooiest Joooo, je t’aime au-delà de mon cher ami pour toujours! »

Cox, 59 ans, qui jouait la névrosée mais adorable Monica Geller dans Friends, a déclaré : « Joyeux anniversaire mon butin. C’est ma deuxième tentative : ChatGPT ne t’a pas donné autant d’amour que je ressens pour toi.

« Tu es la personne la plus intelligente, la plus drôle et la plus attentionnée. Je me sens toujours vu et aimé quand je suis avec toi. C’est le cadeau que tu fais à ceux que tu aimes. »

Kudrow a répondu: « Oh Cahoot. Je t’aime tellement et devine quoi? Je me sens toujours vu par toi. »

Kudrow a partagé une histoire Instagram d’elle soufflant des bougies sur un gâteau, avec un gros bouquet de fleurs devant la photo, avec le message : « Merci pour tous les voeux de joyeux anniversaire. Ce souhait est pour vous tous ! »

acteurs américains David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthieu Perry a également joué dans l’émission à succès.

Image:

Amis : La Réunion. Photo : Sky/Warner Media/HBO





En 2021, une réunion spéciale très médiatisée a marqué la première fois que le casting était ensemble à l’écran depuis 17 ans.

Friends, qui se concentrait sur un groupe de six personnes dans la vingtaine vivant à New York, a été diffusé pour la première fois le 22 septembre 1994, restant sur nos écrans pendant 10 saisons, le dernier épisode étant diffusé le 6 mai 2004.

Phénomène de la culture pop et l’une des émissions de télévision les plus réussies de tous les temps, on dit que vous n’êtes jamais à plus de 20 minutes d’une rediffusion quelque part dans le monde.