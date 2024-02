Lisa Hunt, qui a transformé la feuille d’or dans son art, décède à 55 ans

La graveuse et designer contemporaine Lisa Hunt, célèbre pour son talent artistique à la feuille d’or d’une précision complexe et sa pratique en studio en pleine expansion, est décédée d’un léiomyosarcome à son domicile de Maplewood, New Jersey, le 20 janvier. Elle avait 55 ans.

Née en 1968 à Rome, New York, Hunt a grandi à Aurora, Colorado, où elle a étudié l’art au lycée, suivant des cours d’art dans une école technique voisine avant de déménager à Brooklyn pour poursuivre une formation en design graphique au Pratt Institute. Après se retirer de Pratt un semestre avant l’obtention de son diplôme, pour des raisons financières, elle a travaillé dans l’industrie de l’édition de magazines pendant environ 20 ans, notamment en tant que directrice créative pour le magazine lifestyle. Essence.

Elle a lancé son entreprise de conseil Lisa Hunt Creative et a quitté l’édition en 2014 pour se concentrer sur sa pratique artistique, établir son studio dans le New Jersey l’année suivante. Se concentrant principalement sur les collages graphiques et la sérigraphie, elle a développé un style caractéristique issu du mouvement Pattern and Décoration de la fin du XXe siècle, faisant allusion au travail textile traditionnel d’Afrique de l’Ouest et à la confection de courtepointes afro-américaines à travers des motifs répétitifs de formes et de formes géométriques.

Connu pour utiliser des feuilles d’or 24 carats, Hunt était attiré par la reproduction de motifs composés de formes et de formes géométriques. (photo avec l’aimable autorisation d’Uprise Art)

Imprimant fréquemment dans un palette de couleurs limitée de noir, gris, turquoise et orelle marquait souvent ses œuvres avec des feuilles d’or 24 carats, qu’elle attribuait aux œuvres d’art dorées de la diaspora africaine, au mouvement Art déco et au peintre autrichien Gustav Klimt dans un entretien avec une entreprise de design d’intérieur 54kibo. Elle a également noté un lien nostalgique avec l’élément, rappelant la popularité des bijoux en or tout au long de son enfance.

“L’or fait partie de ma banque de souvenirs depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence : des bracelets en or empilés sur les bras de ma grand-mère qui voyageait à travers les Caraïbes et les portait lors de nos visites pendant les vacances”, a déclaré Hunt à l’époque. «J’étais fasciné par leur poids, leur bruit de tintement et la chaleur qu’ils dégageaient.»

En 2020, Hunt a collaboré avec la designer textile et produit Lori Weitzner pour créer une ligne de revêtements muraux et de textiles, et au printemps dernier, elle a lancé une ligne de carreaux en grès en l’honneur de sa défunte mère, Asha Hunt, qui a été créée en collaboration avec la designer Ann Sacks. .

“Lisa s’est décrite comme étant très timide lorsqu’elle était enfant et, dès son plus jeune âge, elle était fascinée par la création de motifs, l’observation et le catalogage du monde qui l’entourait dans un jeu apaisant de répétition et de réflexion”, a déclaré un porte-parole d’Uprise Art, l’association new-yorkaise. galerie qui représentait Hunt à partir de 2017, a déclaré dans un communiqué partagé avec Hyperallergique.

“Elle était attirée par la façon dont l’or représente la prospérité, l’abondance et l’illumination, mais elle était audacieuse dans ses applications, n’hésitant jamais à découper et à assembler des images pour créer une nouvelle composition”, poursuit le communiqué. « Le symbole de l’infini et le sablier étaient des symboles récurrents dans le travail de Lisa. Même si l’heure de son séjour parmi nous est révolue, son héritage perdurera à travers son travail.

Un gros plan du travail de Hunt, composé de feuilles d’or découpées avec précision sur des toiles et des paravents peints à l’acrylique. (photo avec l’aimable autorisation d’Uprise Art)

En 2023, son travail a été inclus dans l’exposition collective Trop c’est juste : l’héritage du motif et de la décoration au Asheville Art Museum en Caroline du Nord. Elle a également exposé au Design Museum de Chicago, à la Claire Oliver Gallery de New York, au Trout Museum of Art du Wisconsin et à l’International Print Center de New York. Son travail fait partie des collections permanentes du Asheville Art Museum et du Weisman Museum du Minnesota, selon sa nécrologie rédigée par son mari, l’artiste Kyle Goen, et ses sœurs Tracy Hunt, Monifa Hunt, Gracelline Hunt et Lisa Pinceloup.

Outre Goen et ses trois sœurs, Hunt laisse dans le deuil son père James A. Hunt; son frère Brightzen Hunt ; son chien Sally ; et une foule de parents et d’amis. Un service commémoratif privé pour la famille et les amis aura lieu ce week-end, suivi d’un service commémoratif public à une date ultérieure.