Lisa Haydon laisse les fans incrédules qu’elle est maman de trois enfants alors qu’elle exhibe son corps en bikini à Bali

Lisa Haydon a laissé tomber ses photos en bikini alors qu’elle allait surfer sur l’eau à Bali et a pris d’assaut Internet. Les fans ne croient pas que l’actrice d’Ae Dil Hai Mushkil soit mère de trois enfants. Ils deviennent fous sur son corps tonique et personne n’osera même penser qu’elle est mère non pas d’un mais de trois enfants. Eh bien, comme on dit, certaines personnes sont bénies et Lisa en fait partie. Non seulement les fans deviennent gaga sur son corps ultra-sexy, l’actrice de Bollywood Pooja Hegde l’a déclarée la maman la plus sexy de la planète et nous ne pouvons pas être plus d’accord avec elle. Elle a laissé un commentaire sur le post de Lisa sur Haydon qui se lit comme suit : ” Je veux dire, QU’est-ce que ce corps, même ?!!!! La maman la plus chaude de cette planète, c’est sûr !”, Avec un emoji de feu.

Lisa s’est mariée avec Dino Lalvani en 2016 et moins de 4 ans après son mariage, elle a trois enfants. Appelant cela l’expérience la plus humiliante d’avoir 3 enfants au cours de ces quatre années, Lisa a partagé un message qui disait: “Donc, je suis absent d’insta depuis un moment maintenant, voici ma meilleure tentative de post de rattrapage. Les choses peuvent sembler jolies supplémentaire après avoir eu un bébé. Une grande partie est probablement due aux hormones. Deux enfants de moins de deux ans et trois en quatre ans ont été vraiment humiliants. Je ne veux pas dire humble comme j’ai entendu des gens le dire après avoir remporté un Oscar lol Mais humble d’une certaine manière, je me sens incapable. Je pensais que nous le prendrions un jour à la fois, mais nous sommes prêts à le prendre un repas à la fois.

Lisa Haydon a joué dans des films comme Vu, Housefull 3, Ae Dil Hai Mushkil et bien d’autres. Alors qu’elle passe le meilleur moment de sa vie, ses fans ont hâte de la revoir au cinéma.